1톤 돌 깎고 또 깎아... 8개월 끝에 들려온 '아침 소리'

〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 네 번째 주인공은 서복수 석공예 명인입니다.
앞선 <충청명인의 발자취>가 명인들 삶의 궤적을 기록했다면, <충청명인의 혼과 결>은 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
서복수 명인의 삶과 석공예 외길은 앞선 기사에서 소개했다. 이번에는 그의 대표작 <아침 소리>를 따라, 한 덩이의 돌이 어떤 손길을 거쳐 한 점의 작품으로 완성되는지 들여다본다. (관련기사 : 석공예, 과거를 품고 현재를 거쳐 미래로 잇다
서 명인이 돌과 함께한 세월은 50년을 훌쩍 넘는다. 한국예술문화명인으로 활동해 온 그는 2025년 석공예 분야 대한민국 명장에도 선정됐다. 반세기가 넘는 시간 동안 돌 앞에서 작업하며 그가 품어온 믿음은 한결같다. "돌만큼 정직한 것이 없습니다. 내가 들인 땀과 시간이 그대로 돌에 남습니다"는 것이다.
<아침 소리> 역시 그 믿음과 시간이 쌓여 완성된 작품이다. 2012년 전남 고흥에서 가져온 고흥석으로 약 8개월에 걸쳐 만들었다. 처음 작업을 시작할 당시 원석은 약 1톤에 달했다. 완성할 때까지 대부분을 덜어냈지만 작품은 여전히 80~90kg에 이를 만큼 묵직하다.
석공예는 돌에 무언가를 더해가는 작업이 아니다. 필요 없는 부분을 끊임없이 덜어내며, 돌 속에 남겨야 할 형태를 찾아가는 작업이다.
징의 울림을 돌에 담다
<아침 소리>의 출발점은 우리 전통 타악기인 '징'이었다. 서 명인은 개인전을 준비하며 작품을 고민하던 중 징을 치는 모습을 보고 둥근 형태와 강하고 웅장한 울림에 눈길이 갔다.
하지만 징의 모양만 그대로 돌에 옮기는 것으로는 부족하다고 생각했다. 여기에 부지런함을 상징하는 닭과 무병장수를 뜻하는 거북, 한옥의 창살과 해를 더했다.
닭은 어둠을 깨우며 아침을 알리고, 거북은 창살 너머로 비치는 해를 바라보며 위로 향한다. 징의 둥근 형태 속에 닭과 거북, 창살과 해가 자리하면서 작품의 이야기도 만들어졌다.
"징의 울림에서 시작해 닭과 거북, 창살과 해를 돌에 담았습니다. 단단한 돌 속에 우리의 전통과 오래 이어지는 생명의 이야기를 새긴 작품입니다."
소리가 나지 않는 돌에 '아침을 깨우는 소리'를 담고자 한 것이다.
좋은 작품은 망치보다 돌을 고르는 데서 시작된다
서 명인에게 석공예는 망치를 드는 순간부터 시작되지 않는다. 어떤 작품을 만들 것인지 정한 뒤 그 작품에 맞는 돌을 고르는 일이 먼저다.
돌은 산지에 따라 입자의 굵기와 색, 강도와 성질이 다르다. 큰 형태를 만드는 작품과 세밀한 조각이 필요한 작품은 처음부터 선택해야 할 원석이 달라진다. 오랫동안 여러 지역의 석재를 다뤄온 그는 작품을 구상하면 먼저 '이 작품에는 어떤 돌이 맞을까'를 생각한다고 했다.
<아침 소리>에는 전남 고흥에서 가져온 고흥석을 사용했다. 단단하면서도 입자가 비교적 고와 징의 큰 형태를 만들면서 창살과 동물 형상 같은 세부도 표현할 수 있다고 판단했다.
돌을 정한 뒤에는 결을 살피고 어느 쪽으로 충격을 줄 것인지, 어디까지 덜어내고 무엇을 남길 것인지를 머릿속에 그린다. 돌은 한번 잘못 깨지면 되돌리기 어렵기 때문이다.
좋은 작품을 만드는 첫 번째 기술은 어쩌면 망치질보다 '돌을 읽는 눈'에 가깝다.
1톤의 돌, 중요한 건 무엇을 남기느냐
본격적인 작업이 시작되면 정과 망치로 필요 없는 부분을 크게 덜어내며 징의 기본적인 원형을 만든다. 이후 안쪽을 깊게 파내 오목한 형태를 잡는다.
약 1톤이었던 원석에서는 작업이 진행될수록 많은 부분이 떨어져 나갔다. 서 명인은 완성 단계에 이르렀을 때 처음 원석의 90%가량을 덜어냈다고 설명했다.
하지만 그에게 중요한 것은 얼마나 많은 돌을 깎아냈느냐가 아니었다. 작품에 필요한 부분을 얼마나 정확하게 남겼느냐였다.
특히 <아침 소리>의 창살은 작업이 진행될수록 긴장감을 높였다. 두꺼운 돌의 안쪽을 깊게 파내면서 가느다란 돌의 선을 끊어지지 않게 남겨야 했기 때문이다.
처음부터 원하는 두께까지 깎지도 않는다. 조금 두껍게 남겨놓은 뒤 천천히 깎고 갈면서 형태를 맞춰간다. 너무 두꺼우면 한옥 창살 특유의 섬세함이 사라지고, 조금이라도 지나치게 손을 대면 돌이 부러질 수 있다.
큰 망치를 내려쳐 거대한 원석을 덜어내는 힘과 마지막 몇 밀리미터 앞에서 손을 멈추는 감각이 한 작품 안에서 동시에 필요하다.
거친 정 자국도 작품의 표정이다
큰 형태를 잡고 창살과 닭, 거북 등 조형 요소를 만든 뒤에는 돌의 표면을 다듬는다. 서 명인은 정과 망치, 도드락 같은 전통 수공구와 절단·연마용 현대 공구를 함께 사용한다. 작업에 필요한 수공구 가운데 일부는 지금도 자신의 손에 맞게 직접 만들어 쓴다.
정과 도드락으로 돌을 두드리면 표면에 작은 흔적들이 남는다. 기계로 매끈하게 연마한 면과는 다른, 사람의 손으로 돌을 다듬었다는 흔적이다.
<아침 소리>에서도 모든 표면을 똑같이 매끈하게 만들지 않았다. 돌 특유의 거친 질감이 필요한 곳에는 수공구의 흔적을 남기고, 문양과 형태를 선명하게 보여줄 곳에는 필요한 만큼 연마했다.
서 명인이 생각하는 전통 역시 과거의 방법을 그대로 반복하는 것만을 의미하지 않는다. 옛 기술을 바탕에 두면서 지금 사람들이 작품을 바라보는 감각과 쓰임을 함께 생각해야 기술도 계속 이어질 수 있다고 본다.
옛것을 본받되 새로운 것을 만든다는 '법고창신(法古創新)'이 그의 작업과 맞닿아 있는 이유다.
8개월 끝, 망치를 내려놓는 순간
석공예는 마지막 망치질이 끝났다고 바로 완성되는 것도 아니다. 서 명인은 작업 중간중간 물러서서 처음 머릿속에 그렸던 작품과 실제 돌에서 나온 모습을 비교한다.
좌우의 균형이 맞는지, 전체의 비례가 안정적인지, 창살과 닭·거북 등 각각의 요소가 한 작품 안에서 어울리는지를 계속 살핀다.
50년 넘게 돌을 다뤘다고 매번 생각한 대로 깨지는 것은 아니다. 돌이 예상과 다르게 갈라지기도 하고, 작은 실수 하나 때문에 오랜 시간을 들인 작업을 다시 손봐야 할 때도 있다.
반대로 처음 구상했던 모습이 실제 돌에서 상당 부분 살아났다고 느끼는 순간에는 자신도 모르게 미소가 나온다고 했다. 더 손을 대는 것이 오히려 작품을 해칠 수 있다고 판단될 때 비로소 망치를 내려놓는다. 2012년 <아침 소리>는 그렇게 8개월 만에 완성됐다.
약 1톤의 거친 고흥석에서 징의 둥근 형태와 창살, 닭과 거북을 남기기까지 수없이 많은 정과 망치가 돌 위를 오갔다. 힘껏 돌을 깨야 하는 순간과 작은 선 하나를 지키기 위해 망치를 멈춰야 하는 순간이 함께 쌓인 결과였다.
석공의 망치를 다음 손에 건네려면
서 명인이 석공의 길을 걸어온 시간은 반세기를 넘어섰다. 이제 그가 작품을 만드는 것만큼 중요하게 여기는 일은 자신이 익힌 기술을 다음 사람에게 전하는 것이다.
돌을 다루는 기술은 글만 읽어서 익히기 어렵다. 망치를 어떻게 쥐는지, 정을 어느 각도로 대는지, 돌에서 어떤 소리가 날 때 힘을 더하거나 멈춰야 하는지 현장에서 반복하며 몸으로 배워야 한다.
그동안 그의 작업장을 거쳐 간 제자는 약 20명이다. 하지만 먼지와 소음 속에서 무거운 돌을 다루어야 하는 고된 작업환경 때문에 젊은 세대가 석공 일을 배우려 하지 않는 현실도 마주하고 있다.
그렇다고 서 명인은 과거의 방식만 고집해야 한다고 생각하지 않는다. 다음 세대는 컴퓨터와 3D 기술 같은 현대적인 도구를 활용하면서 동시에 손으로 돌을 깨고 다듬는 기본 기술까지 알아야 한다고 말한다.
그가 바라는 후계자는 자신의 작품을 그대로 복제하는 사람이 아니다. 돌의 성질을 이해하고 옛 기술의 가치를 알면서도 자기 시대에 맞는 새로운 석공예를 만들어가는 사람이다.
돌을 깨고 다듬으며 반세기 넘게 쥐어온 망치. 서복수 명인에게 전통을 잇는다는 것은 결국 그 망치를 다음 사람의 손에 건네는 일이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.