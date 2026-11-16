양승조 사장 "국민 삶 지키는 방주이자 첨단산업 전략적 파트너 될 것"

큰사진보기 ▲양승조 한국수자원공사 사장이 16일 대전 본사 세종관 50주년 기념홀에서 열린 창립 59주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 한국수자원공사 관련사진보기

"기후위기 속 국민의 삶을 지키는 대한민국의 방주이자 첨단산업을 이끄는 전략적 파트너로서 역할을 다하겠다."

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양승조 한국수자원공사(K-water) 사장의 말이다. 그는 16일 창립 59주년을 맞아 물관리 전문기관을 넘어 대한민국의 신성장 동력을 뒷받침하고, 양극화와 저출산, 지방소멸 등 국가적 위기 해결에 기여하는 공기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.한국수자원공사는 이날 오전 대전 본사 세종관 50주년 기념홀에서 'AI(인공지능)로 물길을 읽고, 사람과 함께 완성합니다'를 주제로 창립 59주년 기념식을 개최했다.양 사장은 기념사에서 "작은 물방울이 모여 바위를 뚫는다는 수적천석(水滴穿石)의 끈기, 그리고 낮은 곳부터 먼저 채우는 물의 정신으로 국민 모두가 체감하는 성과를 만들겠다"고 강조했다. 그러면서 내년 창립 60주년을 새로운 도약의 전환점으로 삼아 물관리 역량을 국가 성장으로 연결하고, 그 성과를 지역과 국민에게 고루 나누는 새로운 100년의 청사진을 제시했다.우선 정부의 3대 메가프로젝트 등 핵심 국정과제 이행을 뒷받침하기 위해 첨단산업에 필요한 물을 적기에 공급하는 데 역량을 집중한다. 정부와 기업이 요구하는 속도와 품질에 맞춰 안정적인 물 공급 체계를 구축하고, 첨단산업 경쟁력을 높이는 전략적 파트너 역할을 강화한다는 구상이다.물산업을 대한민국의 새로운 성장 동력으로 육성하겠다는 계획도 내놨다. 초순수와 AI 정수장, 스마트 관망관리(SWNM), 해수담수화 등 공사가 보유한 핵심 기술을 바탕으로 글로벌 물산업 시장 개척에 속도를 낸다.국내 물기업과의 동반성장도 추진한다. 공사가 보유한 물 기반시설(인프라)을 혁신 기업의 기술 실증과 성장 무대로 개방하고, 국내 물기업의 해외시장 공동 진출 기회를 확대해 물산업 성장의 과실이 산업 전반으로 확산하도록 한다는 방침이다.지역과 국민이 체감하는 사회적 가치 창출에도 힘을 싣는다. 기존 댐주변지역 지원사업을 주민 주도의 성장 모델로 혁신하고, 저출산과 양극화, 지방소멸 등 사회적 위기 극복을 위한 공기업의 역할을 새롭게 발굴한다. 이를 통해 지역과 함께 성장하는 모델을 만들고 대한민국의 표준 사례로 발전시킨다는 계획이다.이날 기념식에서는 2030년까지 전사적 인공지능 전환(AX·AI Transformation)을 완성하기 위한 중장기 전략도 공유했다.수자원 분야에서는 인공지능과 디지털트윈을 결합한 'AI-DT 에이전트'를 활용해 댐 방류 의사결정을 지원한다. 수도 분야에서는 정수장과 취수장, 관망의 데이터를 연결해 AI 기반 예측·관리 범위를 확대한다.시설안전 분야에서는 로봇을 활용한 '피지컬 AI'를 본격화한다. 사람이 접근하기 어려운 위험 사각지대를 로봇으로 점검하고 사고 위험에 선제적으로 대응하는 체계를 구축한다는 계획이다.60여 년간 축적한 물관리 지식과 경험을 집약한 'AI 플랫폼 갤러리'도 구축한다. 이를 통해 물관리 기술뿐 아니라 조직의 업무 방식과 의사결정 체계까지 AI 중심으로 전환한다는 목표다.한국수자원공사는 새로운 100년의 청사진을 구체화하기 위해 '60주년 태스크포스(TF)'도 가동한다. 이를 통해 기술 혁신과 국가 성장 기여, 지역 상생 및 사회적 책임을 함께 실현하는 기업으로 자리매김한다는 방침이다.양 사장은 "새로운 100년, 한국수자원공사는 물관리와 성장이라는 과제를 넘어 양극화와 저출산, 지방소멸이라는 위기를 국민과 함께 풀고, 다 함께 잘사는 세상을 향한 물길을 열어 가겠다"고 강조했다.