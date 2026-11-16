허태정 대전시장 "트램 급전방식 변경 여부 12월 중순 발표"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 16일 주간업무회의를 주재하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 도시철도 2호선 트램의 급전방식을 바꿀지 여부와 앞으로의 공사 일정을 12월 중순까지 발표하겠다고 밝혔다. 유성구 온천교 개축으로 16일부터 차로 통제가 시작된 가운데, 공사 기간 교통 혼잡을 줄일 대책도 함께 내놓기로 했다.허 시장은 16일 열린 주간업무회의에서 "시민들은 사업이 어떻게 진행되고 있는지, 언제까지 할 수 있는지 매우 궁금해하고 있다"며 "시민 불편에 대한 대응을 지금보다 훨씬 높은 단계로 끌어올려야 한다"고 강조했다.이어 "12월 중순까지 급전 방식 변경 여부와 사업 추진 일정, 시민 불편 해소 방안 등을 포함한 종합적인 계획을 시민들에게 발표하겠다"고 말했다. 급전방식은 트램 차량에 동력을 공급하는 방식으로, 대전시는 민선 8기 때 채택한 수소연료전지 방식을 유지할지 검토하고 있다.허 시장은 온천교 일대 교통 혼잡을 줄일 종합대책을 마련하고, 대변인실과 트램·교통 담당 부서가 참여하는 홍보 태스크포스(TF)를 구성하도록 했다. 공사 진행 상황과 향후 일정을 시민에게 적극적으로 알리라는 주문이다.허 시장은 온통대전 2.0을 캐시백 지급에 그치지 않고 시민 편의를 높이고 지역공동체를 강화하는 생활경제 플랫폼으로 발전시켜야 한다고 밝혔다. 플랫폼 구축으로 어떤 효과를 거둘 수 있는지 구체적으로 분석하고, 사업의 필요성을 설명할 전문가 의견과 근거를 보강하라고 지시했다는 것.허 시장은 내년 시행하는 공공형 청년인턴제에 대해서는 "청년들에게 용돈을 주기 위한 일자리가 아니라, 경력을 쌓고 더 좋은 직장을 찾아갈 수 있도록 기반을 제공하는 사업"이라고 강조했다. 그러면서 "언론 홍보와 유튜브·사회관계망서비스(SNS) 등에서 청년들이 실무를 경험할 수 있도록 직무를 발굴하고, 참여 부서를 늘릴 방안도 마련하라"고 했다.충청광역연합 특별법 제정과 관련해서는 "충청광역연합은 행정구역 통합과는 별개의 사안으로, 광역경제공동체를 만들어 나가는 기반"이라며 그 필요성을 시민에게 설명하라고 주문했다. 대덕연구개발특구 규제는 대전시 권한으로 풀 수 있는 과제부터 추진하고, 자치구와 관련된 주요 사업은 사전에 정보를 공유해 의견을 듣도록 했다.끝으로 허 시장은 2027년도 본예산과 국비 확보를 위해 국회와 시의회 심의 과정에서 주요 사업의 반영 여부를 끝까지 점검하라고 당부한 뒤, 대전시의회 행정사무감사에 대해 "잘못된 정보는 바로잡되 시민의 눈높이에서 제기되는 지적은 적극적으로 수용해야 한다"고 덧붙였다.