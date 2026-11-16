'개헌 재시동' 조정식 "반대할 이유 없다" vs. 국힘 "개헌 없다"

"국민의힘에서도 이에 대해서 반대할 이유가 없다." - 조정식 국회의장
"이번 정부에서 개헌은 없다." - 정점식 국민의힘 원내대표
조정식 국회의장이 김형오·정세균 전 국회의장 등 여야 원로를 앞세워 개헌 논의 재개를 제안했다. "그동안 걸림돌이 됐던 대통령 현직 연임 문제가 논란이 종결된 만큼" 야당이 반대할 이유가 없다고 주장했다.
하지만 정점식 국민의힘 원내대표가 즉각 거부했다. 이재명 정부에서의 개헌 논의에는 협조할 수 없다는 입장을 분명히 했다. 도리어 조정식 국회의장 사퇴까지 요구하고 나섰다.
"현직 대통령 연임은 논의 대상 아니다"… 김형오·정세균 공동위원장 위촉
조 의장은 16일 오전 국회에서 기자회견을 열고 국회의장 직속 헌법개정자문위원회 공동위원장에 김형오·정세균 전 국회의장을 위촉했다고 밝혔다. 각각 한나라당과 민주당 계열 출신인 두 사람은 과거 국회의장 재임 당시에도 개헌 논의를 추진한 경력이 있다.
조 의장은 "경륜과 역량을 두루 갖춘 여야의 존경받는 두 분 의장님께서 나서 주신 것은 정치적 목적이나 유불리에 얽매이지 않고 오로지 국가의 미래를 위한 초당적 개헌을 하겠다는 것"이라고 강조했다. 또 "현행 헌법은 1987년 국민소득 3000달러 시대에 만들어졌다"라며 "4만 달러 시대의 대한민국과 국민이 요구하는 변화를 온전히 담아내기에는 한계가 있다"라고 말했다.
개헌 원칙으로는 ▲국회 주도 ▲현직 대통령 연임 논의 배제 ▲여야 합의와 국민 동의 등 세 가지를 제시했다. 자문위가 헌법 전문과 기본권, 권력구조 등 개헌 의제와 절차를 검토한 뒤, 향후 구성될 국회 헌법개정특별위원회에 성과를 전달하는 방식이다. 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록, 선거관리위원회 개혁, '원 포인트 개헌' 등도 검토 대상에 포함될 수 있다고 했다.
자문위는 여야 추천을 거쳐 15명 안팎으로 구성할 전망이다. 국회사무처 전문 인력 40여 명이 활동을 지원한다. 조 의장은 선거가 없는 2027년이 개헌 적기라며, 내년 중 여야 합의를 이끌어 제22대 국회 임기 내 개헌안 합의를 마무리하겠다는 목표를 제시했다. 다만 개헌특위 구성 시한이나 국민투표 일정은 확정하지 않았다.
관건은 이재명 대통령의 연임 가능성을 둘러싼 보수 야권의 의구심을 해소하는 것이다. 조 의장은 지난 7월 기자간담회에서 현직 대통령 연임 개헌을 두고 "주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제"라고 발언해 논란을 촉발한 바 있다(관련 기사: "대통령 연임은 국민 선택" 답변, 야당에 기름 부은 국회의장 https://omn.kr/2j800
).
현행 헌법 제128조 제2항은 대통령 임기 연장이나 중임 변경을 위한 개헌이 제안 당시 대통령에게 효력을 갖지 못한다고 규정한다. 조 의장은 이튿날 해명에 나섰고, 지난 11일 관훈클럽 토론회에서는 논란에 대해 사과하며 현직 대통령의 연임은 불가능하다고 진화했다(관련 기사: 뒤늦게 수습 나선 조정식 "현직 대통령 연임은 개헌 대상 아냐" https://omn.kr/2j81y
).
조 의장은 이를 의식한 듯, 이날 기자회견에서도 "현직 대통령의 연임은 논의 대상이 아니다"라고 못을 박았다. 국민의힘에 개헌 논의 참여를 설득하겠다는 방침을 밝히면서 "그래도 불신과 우려가 있다면 개헌특위 구성 때 '현직은 미적용한다'라는 부분들을 아예 명시할 수도 있다"라고 제안했다.
"개헌으로 보이스피싱"… 정점식, 조정식 국회의장 사퇴 요구
하지만 돌아온 답변은 일고의 가치도 없다는 듯한 '거부'였다. 정점식 원내대표는 조 의장의 회견 직후 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "국민의힘은 분명하게 답하겠다. 이번 정부에서 개헌은 없다"라고 선언했다.
정 원내대표는 "정부와 민주당은 이재명 탈옥법, 검찰청 해체, 보완수사권 폐지, 노란봉투법, 입틀막법 등 온갖 위헌적 악법에 야합했다"라며 "현행 헌법도 제멋대로 짓밟는 세력이 무슨 개헌이란 말인가"라고 반발했다.
특히 조 의장이 개헌 구상을 발표한 시점을 문제 삼았다. 정 원내대표는 조작기소 특검법을 '이재명 탈옥법'이라고 지칭하며 "내일 국무회의에서 이재명 탈옥법 의결을 앞두고 있다. 그리고 오늘 국회의장은 개헌론을 띄웠다"라며 "탈옥에 대한 여론의 비판을 돌리기 위해 개헌을 미끼로 삼은 것"이라고 주장했다.
이어 "국무총리는 대통령 대신 이재명 탈옥법을 의결하고, 국회의장은 국민에게 개헌으로 보이스피싱을 하고 있다"라며 "대한민국 헌법을 이재명 탈옥의 도구로 쓴 것이다. 용납할 수 없는 추악한 행태"라고 비난했다.
정 원내대표는 "조정식 의장은 국회의장은 물론 국회의원의 자격도 없다"라며 "개헌 운운하는 대국민 사기를 즉각 중단하고 사퇴부터 해야 한다"라고 날을 세웠다.