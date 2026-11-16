"한국사회 뒤흔들고 있어", AI 부정행위 보도한 외신의 지적

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주요 외신이 세무사 자격시험 수석 합격자가 저지른 생성형 인공지능(AI) 부정행위를 보도하며 한국 사회의 극심한 경쟁 구조와 시험제도의 공정성, 더 나아가 이번 사태가 한국만의 문제가 아니라고 평가했다.로이터통신은 15일(현지시간) 한국 세무사 시험에서 최고 득점을 기록한 응시자가 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 인정한 소식을 보도했다.그러면서 "이번 스캔들이 국가 표준화 시험이 사회적 이동과 진로를 결정하는 데 큰 영향을 미치는 한국 사회를 뒤흔들고 있다"라며 "특히 (해당 사건이) 한국의 많은 학생들이 인생을 대부분 바쳐 준비하며 압박감이 심한 대학수학능력시험을 불과 며칠 앞두고 발생했다"라고 전했다.이어 청와대가 "이 사안을 매우 엄중하게 보고 있다"라며 수능 시험 부정행위 방지를 위한 대책 마련에 들어갔다고 덧붙였다.영국 BBC도 "한국에서 국가 표준화 시험은 매우 중요하기 때문에 이번에 일어난 부정행위는 매우 중요한 의미를 지닌다"라며 "이 때문에 부정행위 사례가 드물지 않으며, 기술이 더욱 정교해짐에 따라 AI를 활용한 부정행위가 더욱 두드러지고 있다"라고 진단했다.이번 세무사 시험 부정행위는 응시자가 스스로 인정했으나, 시험을 주관하는 한국산업인력공단은 당초 부정행위 의혹과 관련해 구체적인 증거를 확인하지 못했다고 밝혔다.AFP통신은 "학업과 직업적 앞날을 결정하는 중요한 시험에서 기존 물리적 보안 장치가 첨단 기기 앞에 완전히 소용없어졌다"라며 "한국에서는 이미 AI 부정행위가 잇따르며 사회적 우려가 고조된 상태"라고 전했다.또한 "이번 사태는 시험 관리 당국이 아닌 수험생들의 의혹 제기로 부정행위가 드러났다는 점에서 감독 체계의 한계를 드러냈다"라며 "AI 활용 기기가 다양해지는 상황에서 특정 장비의 반입을 막는 방식만으로는 시험의 공정성을 확보하기 어렵다"라고 지적했다.한국만 아니라 다른 나라들도 AI를 이용한 시험 부정행위가 늘어나면서 사회적 문제로 떠오르고 있다.BBC에 따르면 올해 6월 영국 시험감독기관 오프퀄(Ofqual)은 스마트 기기와 생성형 AI 활용이 늘어나면서 시험 부정행위를 적발하는 일이 갈수록 어려워질 것이라고 경고한 바 있다.영국에서는 2018년 이후 대학입학자격시험(A레벨)과 중등교육자격시험(GCSE)에서 나온 전체 부정행위의 44%가 스마트 기기를 활용한 유형으로 나타나면서 새로운 부정행위 수단으로 자리 잡았다.오프퀄 최고 책임자인 이안 보컴은 "첨단 기기들이 시험의 공정성을 위협하고 있다"라며 "시험 감독관들이 스마트 안경, 이어폰, 카메라 내장 펜 등 부정행위 장비를 식별할 수 있는 훈련을 받도록 하고 있다"라고 밝혔다.중국은 수험장에 모든 스마트 기기의 반입을 금지하고 주변의 통신 신호까지 차단한다. 또한 2015년 형법을 개정해 대학입학시험인 가오카오 등 국가시험에서 부정행위를 저지르면 최대 7년 징역형에 처하도록 했다.더 나아가 딥시크, 두바오, 큐원 등 주요 AI 모델 기업들은 가오카오 기간에 문제 풀이나 이미지 제공 서비스 등을 중단키로 했다.이처럼 국가시험은 물론이고 일선 학교 내 시험에서도 AI를 활용한 부정행위가 잇따르면서 세계 각국이 처벌을 강화하고 대면 문답식 시험을 보거나, 최첨단 보안 기기 도입을 추진하는 등 대응에 고심하고 있다.