교육부, 수능장 '전파 차단' 추진... 과기부와 협의해 17일 발표

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲최은옥 교육부 차관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 수능 부정행위 방지 대책과 관련해 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다"라며 "내일(17일) 아침 결과를 반영해 장관이 발표할 예정이다"라고 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 박정훈 국민의힘 의원이 제시한 AI 첨단기술을 악용한 부정행위 수법 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

교육부가 대학수학능력시험(수능) 장의 '전파 차단'을 추진하고 있다고 밝혔다. "인공지능(AI) 시험 부정을 원천적으로 막기 위해서"다. 하지만, 수능 3일을 앞둔 상태에서 가능성 여부에 대해서는 논란이 일 것으로 보인다.16일 오전, 국회 교육위 전체회의에서 최은옥 교육부차관은 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중"이라면서 "내일(17일) 아침에 결과를 반영해서 장관께서 발표할 예정"이라고 밝혔다. "오늘(16일) 아침에 과기부랑 협의했다"라면서 "최종적으로 통신사와 협의해야 할 내용이라 협의 중인 것으로 안다. 수능 공정성을 위해서 항공기도 중단시키는 우리나라다. (통신 차단을) 하려고 한다"라고 말했다.박정훈 의원(국민의힘) 의원이 "AI 새로운 기종으로 하는 수능 부정을 적발 가능하냐? 100% 잡아낼 자신이 있느냐"라는 질문을 던지고 난 뒤 나온 답변이다.이 질문에 대한 최 차관의 답변에 앞서 최교진 교육부장관은 고개를 가로저으며 "저는 (잡아내지) 못할 것 같다"라고 답하기도 했다.하지만 '전파 차단 방안'에 대해 우려 목소리도 나왔다. 김준혁 더불어민주당 의원은 "전파법상 타인의 전파 이용을 침해해서는 안 된다"라면서 한계를 지적했다. 그러면서 금속탐지기 사용을 대안으로 내놨다.그동안 교육부는 AI를 활용한 수능 부정에 대해 감독관이 눈으로 확인하는 대책을 내놨다. 시험 시간에 수험생이 의심스러운 모습을 보이면 시험이 끝난 뒤 추궁하겠다는 것이다. 하지만 현행법상 수험생 몸을 수색할 수도 없는 형편이라 한계가 있다는 지적을 받아왔다. 수험생이 옷과 신발 등에 기기를 숨길 경우 감독관이 이를 잡아낼 기기를 갖고 있지 않기 때문이다.올해 수능장에도 전파탐지기와 열화상 장비가 없다. 복도 감독관용으로 금속탐지기를 지급하고 있지만 이 또한 허술하다. 1312개 시험장 1만 3000여 개에 이르는 수험장에서 상시 검색할 수 없는 탓이다.교육부는 16일 오후, 시도교육청에 '새로운 AI 기기 활용 부정행위 예방'에 대한 추가 방안을 통보할 예정이다.이와 관련, 민주당 소속 민주연구원의 이경아 연구위원(교육정책학 박사)은 <오마이뉴스>에 "우리와 유사한 평가 여건에 있는 중국은 시험장 통제와 기술적 감시를 강하게 결합하는 방식을 취하고 있다"라면서 "기술적으로는 시험장 내 무선 신호를 차단하고 주변의 비정상적 통신을 탐지해서 스마트안경이나 은닉형 기기로 외부에서 답안을 전달받는 것을 방지해야 한다"라고 강조했다.