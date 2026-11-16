친청계 돌아온 민주당 최고위에서 "부끄럽다" 개탄 나온 까닭

"당대표는 스스로 결자해지하시라. 당원들이 원하는 바에 따라 확실한 책임을 지시라." (이성윤 최고위원)
"부끄럽다. 단언컨대 지금 우리 모습은 국민들이 기대하고 상상했던 모습이 절대 아니다." (권미경 최고위원)
16일 더불어민주당 공개 최고위원회의에서 나온 발언들이다. 최민희 최고위원이 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다' 등 본인의 비공개 당원 간담회 발언 논란에 대해 사과한 뒤 나온 얘기였다.
최 최고위원 언행 논란에 대한 김민석 대표의 감찰 지시에 반발해 직전 회의를 집단 불참했던 친청계(친정청래) 최고위원들은 이날 회의에 모두 복귀해 '신천지 교인 집단입당 의혹' 관련 당원정비 TF 조사 결과를 고리 삼아 '김민석 책임론'을 다시 주장했다.
논쟁이 벌어졌다. 이성윤·한민수 최고위원은 이날 공개회의 석상에서 당대표의 책임을 재차 요구했고, "대통령께 누를 끼쳤다"고 허리를 숙였던 최 최고위원도 "반명·분열주의·신천지(아래 반·분·신) 3자 연합도 확실히 마무리하자"며 김 대표를 겨냥했다(관련 기사: '사과'한 최민희의 반전 입장 "의도와 다르게 전달, 녹취 전체 공개할 것" https://omn.kr/2kjfu
). 이에 맞서 전용기·권미경·박선원 최고위원 등은 당내 갈등을 중단하자고 촉구했다.
이날 회의에 임하는 지도부 표정은 전반적으로 굳어있었다. 일부 의원은 두 눈을 질끈 감고 마른세수를 하거나, 또 다른 의원은 발언을 듣던 중 고개를 숙이며 한숨을 내쉬기도 했다. 김 대표 또한 정면을 볼 뿐 내내 굳은 표정이었다.
신천지·불통 겨냥해 '김민석 책임론' 강조한 친청계
이성윤 최고위원은 이날 회의에서 신천지 의혹 TF 조사 결과를 열람한 소회를 밝히면서 김민석 대표의 책임을 물었다.
그는 "3개월 동안 그토록 당을 분열로 내몰았던 반·분·신 3자 비밀 연합의 실체는 어디에도 없었다"며 "이번 반·분·신 의혹 제기는 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없다. 성공한 정치 공작이자 해당 행위 아닌가"라고 주장했다. 또한 "(이를) 덮어놓고 봉합하라는 건 가해자 편들기, 2차 가해이며 해결이 아니라 강요이자 압박"이라면서 "이제 스스로 결자해지하시라, (당대표는) 확실한 책임을 지시라"라고 요구했다.
특히 "당원이 요구한 당대표에 대한 징계 청원과 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단 조사 결과에 대해 두 사건 모두 당원의 입장에서 공정하게 처리해야 한다"고도 강조했다.
한민수 최고위원은 지난 13일 최고위 불참 경위를 '김민석 대표의 불통 때문'이란 취지로 밝혔다.
그는 "전날 밤(12일 밤) 갑작스럽게 김민석 당대표께서 최민희 수석최고위원에 대한 윤리감찰 지시를 내렸고, 이 과정에서 당대표는 당사자인 최 수석최고위원과 단 한 차례의 소통도 없었다"며 "이런 상황에서 다음 날 아침, 옆자리에 앉아 최고위원회의를 할 경우 자칫 당원들과 기자 분들께 좋지 않은 모습을 볼 수 있다는 판단에 따라 불참했다"고 밝혔다.
그러면서 "저는 요즘 '역지사지'라는 사자성어 생각을 많이 한다. 정말로 지금 당대표님께서 통합을 위해 그렇게 애를 쓰셨나? (신천지 의혹과 관련해) 정말로 그런 고뇌에 찬 결단을 하신 거라고 보나"라고 반문했다.
한 최고위원은 특히 신천지 개입설을 제기하고 당원정비TF를 통해 조사한 것 모두 당대표의 지시와 언급이었다면서 "분란을 저희가 만들었나"라고 했다. 이어 "(지금) 당에 있는 문제들, 김민석 당대표께서 결자해지해서 푸셨으면 좋겠다"며 "당이 보다 더 빠르게 민생과 개혁에 매진할 수 있게, 그렇게(결자해지) 해주시라"고 부탁했다.
"징계 문제를 계파 싸움으로 바꾸려고 당의 기둥까지 흔들려 해"
반면, 친석계(친김민석) 측은 신천지 문제를 최 최고위원 감찰 문제와 연결시키고 있다고 꼬집었다.
전용기 최고위원은 먼저 신천지 의혹 조사 결과의 추가 공개 요구에 선을 그었다. 그는 "명단을 여는 순간 당원이 다칠 수도 있고, 제보를 여는 순간 제보자가 드러날 수 있다"며 "당이 다치는 길인 줄 알면서 왜 그 길을 가야 한다는 것인지 저는 이해하기 어렵다"고 했다.
최 최고위원 윤리감찰 관련해서는 "감찰과 윤리위원회는 당헌 당규가 철저해야 한다. 절차는 계파를 가리지 않는다"며 "(친청계 측에선) 당대표의 정당한 권한 행사까지 폄훼하는 발언까지 있었다"고 지적했다. 그러면서 그는 "징계 문제를 계파 싸움으로 바꾸려고 당의 기둥까지 뿌리째 흔들려고 하는 모습은 유감을 표하지 않을 수 없다"라고 목소리를 높였다.
권미경 최고위원은 '집권 여당이 민생은 뒷전인 채, 그들만의 이전투구에 빠져 있다'는 내용의 <경향신문>의 11월 13일 자 사설을 인용했다. "단언컨대 지금 우리(민주당) 모습은 (윤석열 탄핵 인용 당시) 국민들이 기대하고 상상했던 모습이 절대 아니다"라며 "민주당을 지지하고 사랑하는 수많은 당원과 국민들에게 부끄러울 따름"이라고 했다.
이어 "민주당 최고위원회는 쏟아지는 민생 현안에 대안을 제시하고 국민의 목소리를 전달하는 자리여야 한다고 믿고 있다"며 "잠시라도 갈등의 발언은 중단하고 국민들이 기대하는 민주당의 모습이 어떤 모습인지 숙고해 주시기 바란다"고 당부했다.
"윤리심판원 결과 존중해달라" 김민석 발언에 고개 끄덕인 최민희
회의 내내 굳은 표정이었던 김 대표는 이날 최고위원들의 공개 발언들을 다 들은 뒤 가장 마지막 순서로 발언했다.
그는 당내 논란과 관련해 "윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했고, 그 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩하도록 지시했다"며 "이후 모든 절차는 당헌당규의 절차에 따라 엄정하고 독립적으로 이루어질 것"이라고 밝혔다. 또 "이 과정과 결과에 대해서 당의 모든 성원들이 존중해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.
이날 "(윤리감찰) 결과를 존중해달라"는 김 대표 발언을 바로 옆자리에서 듣던 최 최고위원은 눈을 감은 채 이를 수긍하겠다는 듯 고개를 끄덕였다.
윤리심판원의 심의는 빠르게 진행될 것으로 보인다. 박성준 수석대변인은 이날 오전 '민티 07'에 출연해 "(사안이) 윤리심판원에 이첩이 됐기 때문에 그 결과가 이번 주에 나오지 않을까 싶다"고 했다. 그는 회의 직후 기자들과 만나 관련 질문을 받고 "독립기구이기 때문에 회의 일정이나 진행경과는 알기 어렵다"며 "(심판원) '결과를 존중해달라'는 당대표 말씀 그대로 받아들이면 될 것"이라고 말했다.