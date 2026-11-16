메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.11.16 12:45최종 업데이트 26.11.16 12:45

'AI 커닝' 파장 속 교육부장관 "수능 연기 검토 어려워"

[현장] 최교진 장관 "수능 이미 출발한 상태, 연기는 더 큰 혼란... 적발시 매우 엄하게 응징"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다.
최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호

대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 AI(인공지능) 스마트 안경 및 초소형 카메라 등을 활용한 시험 부정행위 우려가 커지는 가운데 최교진 교육부 장관이 올해 수능 연기는 검토하기 어렵다고 못 박았다.

최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 "수만휘(수험생 커뮤니티)나 여러 카페를 보면 수능을 연기하자는 얘기도 나오는데 어떻게 생각하나"라는 서범수 국민의힘 의원 질문에 "이미 수능이 시작돼 진행되는 상황에서 연기하는 건 더 큰 혼란이 있을 수 있기에 지금 검토하기가 어렵다"라고 밝혔다.

앞서 국민의힘에선 '수능 연기론'이 제기된 바 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북에서 "시험의 핵심은 공정성"이라며 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행해서는 안 된다. 수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 '수능 연기'를 검토해야 한다"라고 주장했다.

AD
그러나 최 장관은 "수능은 이미 출발한 상태"라며 "학생 여러분이 다른 것 신경 쓰지 않고 최선을 다할 수 있게 하겠다. 이런 걸 방해하는 게(시험 부정행위 등) 극히 일부라도 있다면 반드시 적발해 매우 엄하게 응징하겠다"라고 강조했다.

이인선 국민의힘 의원도 최 장관에게 "학부모나 기자들은 수능을 연기해야 하는 것 아니냐는 말씀을 하고 있는데 그렇게 할 순 없는 상황이라고 저희는 생각한다"라며 "기술적인 탐지는 내년에 도입하더라도 올해 사람이 할 수 있는 모든 일을 꼭 해 달라"라고 당부했다.

#최교진#교육부장관#수능#AI

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
복건우 (geonwoo20) 내방

오마이뉴스 복건우입니다.

이 기자의 최신기사국회 사진기자들, "하이에나 떼들" 최민희 모욕죄로 고소
사진
유성호 (hoyah35) 내방

오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

이 기자의 최신기사교육부, 수능장 '전파 차단' 추진... 과기부와 협의해 17일 발표

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기