'AI 커닝' 파장 속 교육부장관 "수능 연기 검토 어려워"

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 AI(인공지능) 스마트 안경 및 초소형 카메라 등을 활용한 시험 부정행위 우려가 커지는 가운데 최교진 교육부 장관이 올해 수능 연기는 검토하기 어렵다고 못 박았다.최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 "수만휘(수험생 커뮤니티)나 여러 카페를 보면 수능을 연기하자는 얘기도 나오는데 어떻게 생각하나"라는 서범수 국민의힘 의원 질문에 "이미 수능이 시작돼 진행되는 상황에서 연기하는 건 더 큰 혼란이 있을 수 있기에 지금 검토하기가 어렵다"라고 밝혔다.앞서 국민의힘에선 '수능 연기론'이 제기된 바 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북에서 "시험의 핵심은 공정성"이라며 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행해서는 안 된다. 수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 '수능 연기'를 검토해야 한다"라고 주장했다.그러나 최 장관은 "수능은 이미 출발한 상태"라며 "학생 여러분이 다른 것 신경 쓰지 않고 최선을 다할 수 있게 하겠다. 이런 걸 방해하는 게(시험 부정행위 등) 극히 일부라도 있다면 반드시 적발해 매우 엄하게 응징하겠다"라고 강조했다.이인선 국민의힘 의원도 최 장관에게 "학부모나 기자들은 수능을 연기해야 하는 것 아니냐는 말씀을 하고 있는데 그렇게 할 순 없는 상황이라고 저희는 생각한다"라며 "기술적인 탐지는 내년에 도입하더라도 올해 사람이 할 수 있는 모든 일을 꼭 해 달라"라고 당부했다.