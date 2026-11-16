젠슨 황, 엔비디아 CEO 복귀 시도... "측근들과 논의"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 8일 오후 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 '엔비디아, 코리아 AI 에코시스템 리셉션' 에 참석해 젠슨 황 엔비디아 대표를 만나 악수하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

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젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임한 지 불과 나흘 만에 복귀를 노리는 것으로 알려졌다.영국 <파이낸셜타임스>는 15일(현지시간) 복수 소식통을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 복귀 가능성에 대해 논의했다고 보도했다.황 전 CEO의 한 측근은 실리콘밸리 임원진으로 구성된 '전시 상황실'(War room)을 꾸려 그의 복귀를 위한 로비 활동에 나설 것이며, 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라고 밝혔다.이들은 "프론티어 랩(AI기업들)을 제외한 테크 업계 모든 주요 인사들이 젠슨을 좋아한다"라며 "황 전 CEO도 이런 노력을 지지하고 있다"라고 전했다.외부에서도 황 전 CEO의 복귀를 위한 캠페인이 확산하고 있다. 그의 복귀를 요구하는 온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'에 현재까지 15만6천여 명이 서명했다.일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO도 엔비디아 이사회에 황 전 CEO를 복귀시켜야 한다는 공개서한을 보냈다.엔비디아의 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 이미 이사회에 "황 전 CEO의 복귀를 포함해 모든 선택지를 논의해야 한다"라고 촉구했다.상당한 지분을 보유한 주요 투자자인 두 사람은 "황 전 CEO가 오랜 기간 보여준 탁월한 리더십과 그의 사임을 둘러싼 최근 사건들의 엄청난 불확실성"을 복귀 명분으로 내세웠다.<파이낸셜타임스>는 "황 전 CEO는 일부 직원들로부터 여전히 강한 충성심을 얻고 있으며, 그가 사임한 이후 여러 직원들이 공개적으로 그의 복귀를 촉구하거나 공개서한에 서명했다"라고 전했다.그러나 문제는 정치권이다. 황 전 CEO의 사임은 개인적인 불륜 스캔들을 넘어 중국 스파이로 지목된 여성과의 관계로 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체가 중국으로 불법 반출됐다는 의혹으로 번졌다.스콧 베선트 미 재무장관은 이날 <폭스뉴스>에 출연해 엔비디아가 차기 CEO를 회사 외부에서 영입해야 한다고 주장했다.그는 "엔비디아 이사회가 새로운 리더십을 찾는 과정에서 회사 외부로 눈을 돌려야 한다고 생각한다"라며 "극적인 수준의 쇄신이 필요하다"라고 말했다.또한 "내가 계속해서 강조하고 싶은 것은 엔비디아의 기업 문화가 어떠했느냐는 점"이라며 "엔비디아가 매출과 이익을 늘리기 위해 불법으로 의심되는 거래를 적극적으로 밀어붙인 의혹이 있는지 살펴봐야 한다"라고 지적했다.그러면서 "(미 정부가) 엔비디아 이사회와 법률 자문단으로부터 이러한 의문에 대한 답변을 받아야 한다고 생각한다"라며 "만약 엔비디아가 은행이었고, 이 정도로 규정을 어겼다면 지금쯤 미 통화감독청(OCC)이 개입해 많은 임원들이 해임됐을 것"이라고 압박했다.앞서 엔비디아가 황 전 CEO의 후임으로 영국 반도체 설계업체 ARM의 르네 하스 CEO와 접촉했다는 보도가 나왔지만, 이사회는 "아직 공식적인 절차는 시작되지 않았다"라는 입장을 밝혔다.