초급 한국어 교실에서 만나는 마음들

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큰사진보기 ▲한국어를 가르치며 얻는 기쁨 ⓒ kimibmoon on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

한국어를 가르치며 얻는 가장 큰 기쁨 중 하나는 학생들을 만나는 일이다. 외국에서 온 학생들이 모두 그렇다고 말할 수는 없겠지만, 적어도 지난 3월부터 내가 만난 학생들의 대부분은 맑고 순수했다. 낯선 이에 대한 경계 없이 금방 마음을 활짝 열어 주었고, 나의 작은 환대를 크게 받아주었으며, 내가 건넨 작은 환대보다 더 순도 높은 마음으로 돌려주었다.지난 5일, 문화 체험을 하러 갔던 민속촌에서의 일이다. 주바에르와 마스릭은 검은색 바탕에 황금빛 무늬가 수놓인 똑같은 한복을 빌려 입었다(학생들의 이름은 가명입니다). 지나가는 나를 보자마자 함께 사진을 찍자며 달려오더니 내 양옆에 나란히 섰다. 훤칠한 두 청년이 고작 다섯 번 수업을 함께한 선생을 발견하고는, 아이처럼 달려와 반가워했다. 이토록 무게를 재지 않는 충분한 반가움을 언제 느껴봤던가. 어떻게 보일지 생각하느라 주저함이 섞이는 안녕과는 차원이 다른 밝음이었다.스승에 대한 존경과 예의를 중시하는 문화에서 자라서일까. 아니면 기댈 곳 하나 없는 낯선 나라에서 처음 만난 선생이라서 누릴 수 있는 호사일까. 순수한 이들이 보내는 시선은 따뜻하다. 의심하거나 재지 않고, 온전히 나를 향해 열려있다. 엄마 아빠가 온 세상이고 우주인 어린아이들이 보내는 눈빛과 닮아있다. 그 시선을 마주할 때면, 존재 자체로 가치 있는 나를 자연스레 발견하게 된다. 이 고농도의 자부심과 기쁨을 타국의 학생들로부터 얻는다. 살면서 이만한 선물이 있을까.그 기쁨은 꼭 필요한 순간에 얼렁뚱땅 영어를 뱉어낼 용기를 준다. 작은 웃음이라도 건넬 수 있다면 우스꽝스러운 표정과 몸짓도 주저하지 않는 낮은 마음을 준다. 의지나 신념만으로는 결코 도달하기 어려운 변화다.어느덧 3학기째 초급 학생들만 가르치고 있다. '언제쯤 이들과 한국어로 대화다운 대화를 나눠볼 수 있을까?' 하는 목마름이 깊어진다. 10주짜리 학기를 두 번 보내고 나면 학생들은 진학을 위해 대도시의 학교로 떠난다. 충분히 소통해 보기도 전에 헤어지는 일이 반복된다. 한국어로 깊이 있는 대화를 나누려면 중급 이상의 학생들을 만나야 한다.하지만 초급반의 풋풋한 마음을 만나는 일과 유창한 한국어로 대화를 나누기 어려운 것이 떼려야 뗄 수 없는 동전의 양면과 같은 것이라면, 나는 기꺼이 지금의 시간에 감사하며 조금 더 오래 머물고 싶다. 아이들의 맑은 눈빛 속에 내 마음을 더 깊이 들여다본다.언제부턴가 순수한 인사를 건네지 못하는 이유들이 점점 늘어난다. 나의 인사에는 상대가 나와 같은 류의 사람인지, 안심하고 마음을 열어도 되는 사람인지 살피는 경계가 서린다. 아이들 사이에서 언제든 불거질 수 있는 문제들은 아이 친구 엄마들과의 관계마저 온전히 누리지 못하게 한다. 동료 강사들과도 예의를 지키면서 적당한 거리를 유지한다. 가까워지지도 멀어지지도 않는 관계들 속에서 피로가 쌓이고, 종종 허함이 찾아온다.학생들이 건네는 편안함과 따뜻함은 특별한 이해관계가 개입하지 않은, 학생과 교사라는 단순한 관계이기에 가능한 것인지도 모르겠다. 하지만 이들의 순수한 마음 앞에서 그 출처와 순도를 따지기보다는 그들이 깨우는 마음속 인간성에 집중하고 싶다.여전히 인생을 빛나게 하는 힘은 순수함에 깃들어 있음을, 오늘도 나는 이 아이들에게서 배운다. 중년의 시간을 지나며 조금씩 바래가는 마음의 색을 다시 선명하게 물들이고 싶다.