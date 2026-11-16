부천 소사리의 근현대 역사

큰사진보기 ▲소사역에서 바라본 고층아파트구도심에 해당되었던 소사역 부근은 서해선이 추가됨에 따라 급격히 발전하고 있다. 이곳은 옛 소사리 지역이었다. ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲1912년 부천 소사리 토지조사부박제순은 서울 경복궁 옆에 살면서 소사리에 논, 밭, 임야 등 다수를 소유하였다. ⓒ 국가기록원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

현재 부천시는 수도권 철 1호선과 서울 지하철 7호선이 동서로 지나가고 있으며, 서해선이 남북으로 지나고 있다. 수도권이 서울을 중심으로 메가시티가 되면서 지하철의 중요성이 날로 증가하고 있으며, 그에 따라 인구도 집중되고 있다. 특히 소사역은 지하철 1호선과 서해선이 만나는 곳으로 상권이 급격히 커지고 있으며, 고층아파트도 증가하고 있다.소사역이 위치한 곳은 소사동과 소사본동은 옛날 소사리(素砂里)에 해당되는 지역이다. 부천을 대표하는 '소사(素砂)'라는 지명이 소사리에서 출발하였으며 현재도 사용되고 있다. 부천 역사에서 매우 중요한 소사리에는 어떠한 역사가 있을까? 소사리에서 일어난 근현대사에 대해 알아보고자한다.1909년 11월 17일에 발행된 대한매일신보에 의하면 부천의 근대학교에 해당되는 사립계남학교가 서상대(徐相大), 이계현(李啓賢), 윤백헌(尹百憲)에 의해 설립되었다고 소개하고 있다. 학교는 부평군 옥산면 소사리에 위치하였으며, 학생수는 60여명에 달하였다고하였다. 1914년 일제의 행정구역 개편으로 부평군 옥사면은 부천군 계남면으로 변경되었다.조선총독부는 1912년 부천의 토지를 조사하여 <토지조사부>를 작성하는데 이 당시 소사리에 친일파 박제순이 다수의 토지를 소유했다는 것을 알 수 있다. 박제순은 소사리에 총14곳의 토지를 소유하였으며, 논이 11곳 밭이 2곳 임야가 1곳이었다.우리에게 을사오적, 경술국적으로 알려진 박제순은 '경성부(京城府) 북부(北部) 진장방(鎭長坊) 화개동(花開洞)'에 살았으며 현재로 보면 경복궁 우측 정독도서관 부근이다. 서울에 살면서 지방에 땅을 소유한 것으로 나라를 팔아먹는 조건으로 거대한 경제적 이익을 취한 매국노들의 특성을 알 수 있다.박제순 이전에 친일파 송병준은 1905년에 부평 소사에 일본인들과 함께 계농원(啓農園)을 만들어 많은 이익을 보았다. 송병준은 경기도내에서 과수원을 통해 막대한 경제적 이익을 볼 수 있다는 것을 증명하였다. 이처럼 부천 소사 지역은 친일파들에게 땅 장사를 할 수 있는 매력적인 곳이라는 것을 알 수 있다.일제는 1930년대 후반에 인천 부평과 부천 소사에 경인철도를 중심으로 거대한 군수물품을 생산하는 중공업 공장을 지었다. 침략전쟁을 수행하기 위한 물자를 생산이 주목적이었으며, 인천 부평에는 육군조병창이 건설되었고, 부천 소사에는 일흥사가 건설되었다.육군조병창은 한반도 유일의 일본 육군 직속 병기 제조 공장으로 부평에 100만평 규모로 만들어졌다. 일흥사는 광산용 착암기 생산을 주목적으로 하였으며, 후에 공기압축기, 무기용 금속 재료를 생산하여 부평 육군조병창으로 공급하였다. 이러한 움직임을 모두 병참기지화의 일환이었다.이연형 지사는 인천 문학 출신으로 1942년 5월 일흥사(日興社)에 취직하여 독립자금 모았다. 이 일로 1942년 6월 27일 경찰에 체포되어 경성지방법원에서 소위 치안유지법 위반으로 징역 1년을 받고 옥고를 치르다가 1943년 9월 25일 가출옥하였다. 정부는 이연형 지사의 공훈을 기려 2008년에 건국포장을 수여하였다.이처럼 소사리에는 일제강점기 다양한 역사가 있으며 우리가 책으로 배웠던 한반도의 병참기지화가 부천 소사리에서 진행되었다는 것을 알 수 있다. 군수공장 일흥사와 그 안에서의 독립자금 모금, 일제의 패망이 머지않았음을 안 선조들은 감옥을 두려워하지 않고 독립자금을 모았다.그 일흥사는 현재 소사구청으로 바뀌어 과거의 역사를 말없이 우리에게 알려주고 있다. 이렇게 소중한 역사를 잊지 않고 기록하여 후세에 알려야 한다.