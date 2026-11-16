실리콘밸리 투자 네트워크 광교로…이재준, 글로벌 투자유치 승부수

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 기업인의 날’ 행사에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 방문단이 4일 코리아이노베이션센터(KIC) 실리콘밸리 관계자와 간담회 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 방문단이 5일 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부(KSEA SVC) 관계자들과 간담회, 케이(K)-실리콘밸리 연구 태스크포스(TF) 인터뷰 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 미국 실리콘밸리에서 확보한 글로벌 기술·투자 네트워크를 광교로 연결하는 작업에 나섰다. 해외 기관과의 일회성 교류에 그치지 않고, 지역 기업의 해외 진출과 투자유치로 이어지는 실질적인 협력 구조를 만들겠다는 구상이다.특히 2027년 열리는 제3회 광교 양자 바이오 서밋을 글로벌 투자자와 국내 첨단기업이 만나는 투자 플랫폼으로 키우고, 수원이 추진하는 'K-실리콘밸리'의 실행 모델을 구체화하겠다는 점에서 주목된다.수원시는 지난 2일부터 6일까지 미국 캘리포니아주 실리콘밸리 일대에 대표단을 파견해 글로벌 기술기업과 대학, 창업·투자기관 관계자들을 만나 지역 기업의 해외 진출 및 투자 연계 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 방문은 서니베일에 있는 플러그앤플레이 본사에서 열린 '플러그앤플레이 실리콘밸리 서밋 2026'에 공식 초청받아 이뤄졌다. 수원시가 추진 중인 K-실리콘밸리 연구 태스크포스(TF)의 현지 검증 활동도 병행했다.이번 방문에서 눈에 띄는 대목은 내년 광교 양자 바이오 서밋과 해외 투자기관을 연결하는 구체적인 협력 방안을 논의했다는 점이다.수원시 대표단은 4일 과학기술정보통신부 산하 글로벌 창업·투자 지원기관인 코리아이노베이션센터(KIC) 실리콘밸리 관계자들과 간담회를 열었다. 이 자리에서 2027년 서밋에 해외 투자사와 국내 유망기업이 참여하도록 기업 발굴과 사전 매칭, 기업설명회(IR) 등을 공동 기획하는 방안을 논의했다.플러그앤플레이 글로벌 서밋에서도 현지 기업 및 투자기관 관계자들과 개별 면담을 진행해 수원 기업의 해외 진출과 투자 연계, 글로벌 사업화 가능성을 모색했다.5일에는 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부와 스탠퍼드대·마이크로소프트 관계자들을 만나 K-실리콘밸리 조성을 위한 전문가 의견을 들었다. 대학과 기업, 투자기관이 유기적으로 연결되는 실리콘밸리 혁신생태계의 운영 방식과 수원에 적용할 수 있는 혁신거점 조성 방안도 살펴봤다.이번 행보의 핵심은 글로벌 네트워크를 확보했다는 사실 자체보다 이를 지역 산업과 기업의 성장으로 연결하겠다는 데 있다.이재준 시장은 그동안 광교를 중심으로 한 첨단산업 육성과 K-실리콘밸리 조성을 추진해 왔다. 하지만 글로벌 혁신거점은 기업과 연구기관을 유치하는 것만으로 완성되지 않는다. 기술을 가진 기업이 성장할 수 있도록 투자자와 연결하고, 연구개발 성과가 사업화와 해외시장 진출로 이어지는 생태계가 뒷받침돼야 한다.이런 점에서 내년 광교 양자 바이오 서밋을 해외 투자사와 국내 기업의 사전 매칭, 투자설명회 등이 진행되는 실질적인 투자 플랫폼으로 발전시키려는 시도는 의미가 있다. 행사 개최를 넘어 지역 기업이 실제 투자와 사업 기회를 확보하는 구조를 만들겠다는 것이기 때문이다.수원시는 이번 현지조사 결과와 전문가 의견을 K-실리콘밸리 연구 TF 정책에 반영하고, 내년 서밋에서 구체적인 투자 연계 프로그램으로 발전시킬 계획이다.수원시 관계자는 "이번 방문의 성과를 단순한 네트워크 구축에 그치지 않고, 실제 기업과 투자자가 만나는 프로그램으로 연결하겠다"며 "실리콘밸리에서 확인한 혁신생태계의 작동 방식을 수원에 맞는 실행 모델로 발전시키겠다"고 밝혔다.