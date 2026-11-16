고려를 배척한 정치가, 조선 선비들의 '최애'가 되다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 부산포커스에도 실립니다.

요즘 젊은이들이 즐겨 찾는 중식당 메뉴 중 단연 인기가 높은 것은 달콤하고 짭조름하게 졸여낸 돼지고기 요리, '동파육(東坡肉)'일 것이다. 입안에서 부드럽게 녹아내리는 이 요리의 창시자는 다름 아닌 중국 북송(北宋) 시대의 위대한 학자이자 정치가인 소동파(蘇東坡, 본명 소식)다. 문학과 예술의 천재가 요리까지 창안해 냈다는 사실도 흥미롭지만, 가만히 우리 역사의 기록을 들추어보면 그를 둘러싼 묘하고도 아이러니한 '애증의 관계'가 더욱 호기심을 자극한다.소동파는 북송 후기 보수파인 구법당(舊法黨)의 핵심 인물이었다. 왕안석을 필두로 한 신법당이 고려에 우호적인 태도를 취했던 것과 달리, 소동파는 고려 사신들의 잦은 왕래가 빚어내는 지방의 재정적 병폐를 지적하면서, 심지어 고려 사신을 거란에게 송나라의 정보를 넘겨주는 스파이라 하면서 신랄하게 비판하며 교류를 단절해야 한다고 거듭 상소했던 대표적인 '반고려(反高麗)' 정치인이었다.그런데 역사의 아이러니는 바로 여기서 출발한다. 고려를 그토록 배척했던 이 문제적 인물을, 정작 고려와 조선의 지식인들은 하늘처럼 떠받들며 흠모했다는 사실이다. 단순한 존경을 넘어, 현대의 열성 팬덤을 방불케 하는 이른바 '동파열(東坡熱)'이 한반도의 문단을 천년간 휩쓸었다.그 맹목적인 '팬심'의 증거는 고려 시대부터 뚜렷하게 나타난다. 1080년 북송에 사신으로 다녀온 고려의 문신 김근은 소동파 형제의 압도적인 문장과 그 명성에 반한 나머지, 셋째 아들의 이름을 소동파(소식)를 딴 '부식(富軾)'으로, 넷째 아들의 이름을 그의 동생 소철을 딴 '부철(富轍)'로 지었다. 이 아들이 바로 훗날 <삼국사기>를 편찬한 김부식이다. 고려 제일의 시인 이규보는 젊은 시절 "나는 소동파의 시를 읽지 않고도 그를 뛰어넘겠다"며 호기를 부렸으나, 결국 그의 천재성에 완전히 굴복하고 말았다. 급기야 1221년 소동파의 기일(사망일)에 맞춰 직접 제사상을 차리고 추모의 제문을 바쳤다. <파한집>의 저자 이인로 역시 꿈속에서 소동파를 만나 시를 주고받았다는 일화를 자랑스레 남길 정도였다.이 지독한 사랑은 엄격한 성리학의 시대인 조선으로 넘어와서도 식지 않았다. 성리학의 비조인 주희(주자)가 소동파의 학문을 불교와 도교가 섞인 '잡학'이라며 폄하했는데도, 조선의 선비들은 소동파를 버리지 못했다. 조선 후기의 천재 예술가 추사 김정희는 청나라 학자 옹방강으로부터 소동파의 초상화를 선물 받고 감격하여 자신의 서재 이름을 '보소재(寶蘇齋, 소동파를 보배로 삼는 집)'라 짓고, 매년 그의 생일마다 지인들을 모아 수소회(壽蘇會)를 열어 함께 기념했다. 정조 대왕 역시 그의 문장력을 극찬하며 명문장만 추린 <어정소동파집>을 편찬해 신하들에게 읽게 했다.도대체 무엇이 우리 선비들을 이토록 열광하게 했을까.첫째는 시·서·화를 모두 아우른 압도적인 천재성이다. 당송팔대가의 한 사람이자 북송 4대 서예가였던 그는 조선 선비들이 꿈꾸던 '종합 예술인'의 완벽한 표상이었다. 게다가 그의 글은 과거 급제를 위한 최고의 모범 답안이자 '필수 치트키'였다. 이규보가 "매년 과거 합격자 명단이 나붙을 때마다 사람들이 '또 동파가 나왔구나'라고 말했다"고 기록했듯, 그의 문체와 논리를 모방하지 않으면 선비 취급조차 받지 못하던 시절이었다. 성리학의 도덕률에 짓눌려 있던 조선 선비들에게 자유로운 상상력과 유머, 호방함이 살아 숨 쉬는 소동파의 글은 숨통을 틔워주는 해방구와 같았다. 그의 그림 '목석도(木石圖)'가 2018년 홍콩 크리스티 경매에서 670억 원(4억 6300만 홍콩달러)에 낙찰되었던 것은 시공을 뛰어넘는 그의 천재성에 대한 세간의 평가를 대변해 준다.하지만 소동파가 천 년을 뛰어넘어 불멸의 멘토로 남을 수 있었던 가장 큰 이유는, 절망적인 유배마저 예술로 승화시킨 그의 '기개와 달관'에 있다. 신법에 반대하다 모함으로 인한 필화 사건(오대시안, 烏臺詩案)으로 투옥된 뒤 황주(黃州), 혜주(惠州)와 세상의 남쪽 끝인 해남도까지 유배되어 쫓겨 다니면서도 그는 신념을 꺾지 않았다. 잦은 사화와 당쟁으로 언제 유배될지 모르는 살얼음판을 걷던 조선의 선비들에게, 고난 속에서도 동파육을 만들어 먹으며 풍류를 즐겼던 그의 삶은 커다란 정신적 위안이었다.그 초월적 세계관의 정점에 놓인 작품이 바로 47세에 황주 유배지에서 지은 불후의 명작 <적벽부(赤壁賦)>다. 가을날 밤, 적벽 아래 강물에 배를 띄우고 벗들과 뱃놀이를 하던 소동파는 처연한 퉁소 소리에 젖어 든다. 한 시대의 영웅 조조마저 흔적 없이 사라진 빈자리를 보며 "인간은 넓은 바다의 좁쌀 한 톨처럼 유한하다"며 비통해하는 벗에게, 소동파는 강물과 달을 가리키며 화답한다.변화의 관점에서 보면 천하도 한순간에 불과하지만, 변하지 않는 관점에서 보면 사물과 인간 모두 영원하다는 것. 나아가 "강 위의 맑은 바람과 산 사이의 밝은 달은 아무리 써도 다함이 없는 조물주의 무진장(無盡藏)한 선물이니 함께 즐기자"고 위로한다. 억울함과 분노에 빠지는 대신, 유배지의 가난하고 소박한 자연을 세상에서 가장 값진 보물로 긍정하며 현실의 고통을 극복한 눈부신 정신적 승리다.정치적 모함으로 죽을 고비를 넘기고 유배된 죄인이, 가난하고 소박한 자연을 세상에서 가장 값진 보물로 긍정하며 현실의 굴레를 훌쩍 뛰어넘는 순간이다. 비록 그가 노닐었던 황주의 적벽이 실제 삼국지의 격전지가 아니었다는 역사적 착각에서 비롯된 글이었지만, 시와 산문이 물 흐르듯 결합된 이 유려한 문장은 오히려 가짜 적벽을 천하의 명소로 만들어 버렸다.조선의 화가 안견과 김홍도 그리고 문인 최북과 강세황 등이 앞다투어 <적벽(부)도>를 그리고, 추사를 비롯한 문인들이 사랑방마다 삿갓을 쓴 소동파의 그림(동파입극도)을 걸어두었던 것은 바로 이 웅혼한 자유의 정신을 곁에 두고자 함이었다. 소동파처럼 남쪽 끝 섬 제주로 유배갔던 추사도 제자 허련에게 <동파입극도>를 번안하여 <완당선생해천일립상(阮堂先生海天一笠像) >를 그리게 했는데, 동파를 추사 자신과 동일시 했던 셈이다.냉혹한 외교의 현실 속에서는 고려를 배척했던 껄끄러운 정치가였지만, 문학과 예술이라는 드넓은 바다에서 소동파는 옹졸한 국경과 이념의 벽을 허물어버린 거인이었다. 억울함과 분노마저 맑은 바람과 밝은 달로 씻어내며 절망을 예술로 빚어낸 그의 삶. 그 짙고 호방한 묵향 앞에서는 천 년의 세월도, 고려를 배척했다는 서운함도 그저 강물 위에 스치는 가벼운 실바람에 불과했을지도 모른다. 백성이 준 고기 선물을 동파육으로 끓여 다시 나누어 주었던 그의 삶. 그 짙고 호방한 묵향 앞에서는 천 년의 세월도, 고려를 배척했다는 서운함도 그저 적벽의 강물 위에 스치는 가벼운 실바람에 불과했을지도 모른다.