이런 뒷담화라면 매일 듣고 싶어요

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요즘 내가 푹 빠져 있는 유튜브 채널 하나를 소개할까 한다. 이름하여 '초판1쇄'. 채널명에서부터 시선이 확- 사로잡혔다. '초판 1쇄'라니. 그런데 더 시선을 더 잡아끈 건 선정한 책이었다. 이문열의 <사람의 아들>.
요즘 세대에게 이문열은 <우리들의 일그러진 영웅>으로 잘 알려진 소설가이지만 사실 5,60대 장년들에게 이문열은 <사람의 아들>, <황제를 위하여>, <추락하는 것은 날개가 있다> 같은 소설로 더 잘 알려진 소설가다. 대학 새내기 시절 접했던 <사람의 아들>은 청소년 시절 종교에 품었던 회의적인 생각들을 어찌나 절묘하게 그려 놓았는지 지금까지도 전율이 잊히지 않는 소설이다.
그 소설에 대한 이야기를 담고 있는 유튜브라니. 반가운 마음에 유튜브를 시청했다. 영상을 보고 난 소감은 '알쓸신잡'을 처음 보았을 때의 느낌과 비슷했다. 아니, 이런 유익한 콘텐츠라니!
영상을 시청하고는 채널을 운영하는 사람이 궁금해 '더보기'를 눌러 유튜브 설명을 읽어나갔다.
"책이 처음 나오던 날의 이야기. 한 권의 책이 어떤 시절에, 누구의 손에서, 왜 쓰였는지를 따라갑니다. 책의 내용과 뒷이야기, 작가의 삶까지 한 권씩 이야기합니다."
몹시 구미가 당기는 설명에 영상을 하나씩 보기 시작했다. 그중 단연 시선을 끈 것은 '나의 문화유산 사과기'였다. 친일파 유묵 사태로 세간에 화제가 된 유홍준 전 국립중앙박물관장의 저서 <나의 문화유산답사기>에 얽힌 이야기를 담은 영상이었다.
영상은 2026년 10월 19일 국회에서 국립중앙박물관장이 고개를 숙이는 장면으로 시작한다. 독립운동가의 글씨라며 박물관에 걸었던 족자가 친일파의 글씨라는 사실이 밝혀져서였다. 이 족자는 관장 본인이 온라인 경매에서 5만 원에 산 물건이라는 사실로도 구설에 올랐다.
이 도입부를 시작으로 영상은 민청학련 사건으로 옥살이를 하고 교수가 되지 못한 채 떠돌던 미술사가가 어떻게 지금에 이르렀는지를 쫓는다. 그 중심에 1993년 5월 20일 창비에서 출판한 <나의 문화유산답사기>가 있다는 사실을 언급하며. 15분짜리 영상은 <나의 문화유산답사기>를 시작으로 이후의 저작들이 지니고 있는 오류를 조목조목 짚으며 나아간다. 그리고 마지막에는 영상을 만들며 참고한 출처를 빼곡하게 올려놓았다.
'초판1쇄'에 올라온 영상은 모두 8편이다. 첫 영상이 올라온 시점은 한 달 전. 첫 작품이 <장미의 이름>이다. 만만찮은 구성과 내용에 도대체 유튜버가 누구일까 궁금증이 증폭했다.
궁금하다면 '오백 원!'('개그콘서트'에서 허경환이 외친 말)이 아니라 이메일을 내밀면 될 일. 그런데 설명글에는 이메일 주소가 적혀 있지 않아 난감했다. 어찌해야 하나. 그러다 애청자가 쓴 댓글에 달린 작가의 답변에서 이메일 주소를 발견했다. 유레카!
바로 이메일을 보냈다. 다행히도 작가는 바로 이메일에 답을 보내왔다. 다음은 작가와의 일문일답이다.
- 채널명이 너무 좋아요. 어떻게 작명하시게 되셨나요?
"무소유를 강조하셨던 법정스님은 일갈하실 얘기지만, 책을 읽다 보면, 어느 순간 책 내용보다는 책의 물성? 그 자체에 대한 소유욕이 급상승하는 시점이 옵니다. 양서를 보면 일단 무지성으로 지르고, 책장에 꽂아놓고, 흐뭇해하면서 정작 펼쳐볼 엄두도 못 내는 거죠. 꽂혀 있다는 사실 하나만으로도 뭔가 내가 그 작가의 엑기스를 훔쳐낸 것만 같고, 지성인이 된 것만 같고, 지인들이 집에 오면 거들먹댈 수도 있고, 여러모로 들이는 돈에 비해 쓸모가 많습니다. 저 역시 그랬구요. 여기서 반발자국 더 나아가면 초판본, 초판1쇄의 희귀함에 꽂히는 지점이 오는 거죠. 저에겐 가장 귀한 이름이라 지었습니다."
- '초판1쇄'를 운영하게 된 계기가 궁금합니다.
"원래 책, 게임, 영화 말고는 딱히 관심사가 없습니다. 영화 유튜버 많습니다. 저는 영화를 좋아하긴 하지만 막 개봉하는 신작을 많이 볼 수 있는 시간은 없습니다. 게임 유튜버는 경쟁력 있는 초등학생들도 제법 있습니다. 저는 게임할 시간도 별로 없습니다. 책 유튜버도 많습니다. 근데 저는 그간 접해본 책들은 제법 되긴 하는데 비평적으로 풀어낼 재간은 안 됩니다. 내공도 없고 깜냥도 안 됩니다. 근데 작가 뒷담화 같은 건 하는 것도 좋아하고 찾아보는 것도 좋아라 하거든요... 뒷담화하시는 분들이 의외로? 잘 안 계시길래 시작해봤습니다."
- 그간의 이력을 여쭤도 될까요? 혹시 출판사나 방송 쪽에서 일하셨던 경력이 있으신 건가 궁금해서요.
"정치외교학을 전공했는데, 점수 맞춰서 선택한 거라 관심이 없었습니다. 어디 취업하기도 싫어서 공인중개사 자격증을 따고 부동산 중개업소를 10년 정도 운영했습니다. 결혼하고 아이가 태어나고 아이가 말합니다. '아빠 나도 라임튜브(유튜브 채널명) 같은 거 하고 싶어.' 카메라를 들고 하나 둘 찍어서 편집을 시작했고 중개업소는 접고 소소히 외주받아 납품하는 미디어 프로덕션 업체를 시작했습니다.
- 혹시 AI를 활용하고 계실까요? 혹, 그렇다면 AI를 어떤 측면에서 활용하시는지 궁금합니다.
"영상 편집 일체를 클로드에 맡깁니다. 예전같이 제가 일일이 프리미어에 에펙(소프트웨어 이름) 돌리면 지금 같은 속도가 절대 안 나옵니다. 열흘에 영상 하나 올리기에도 벅찰 거예요."
- 초판 1쇄로 다룰 작품을 선정하시는 나름의 기준이 궁금합니다.
"채널을 만들면 우선 이거부터 다뤄야겠다라고 생각한 책들이 제법 있습니다만... 딱히 기준이 있디거나 하진 않습니다. 그냥 제 책장에 꽂혀 있는 거 보면서 고릅니다. 다만 시의성에 맞는지는 좀 생각합니다. '나의 문화 유산답사기'가 그런 영상입니다. 영상 좌상단에 보시면 007... 일곱 번째로 쓰인 대본이었는데 마침 유홍준 관장 사건이 터지길래 급하게 편집해서 올렸던 거였습니다."
- 궁극적으로 채널이 지향하는 바가 무엇일지 궁금합니다.
"그런 거창한 거 없습니다. 제가 재밌어하면서 오래 할 수 있는... 동시에 돈도 좀 벌렸으면 좋겠다는 속물적인 생각 하나뿐이죠."
- 영상이 너무 알차서 조만간 구독자가 급속하게 늘 것으로 예상합니다. 애독자분들에게 한 말씀 남겨주세요.
"시간이 아깝지 않을 영상 만들겠습니다. 구독을 눌러주시면 그 숫자에 저희 아내와 딸내미들이 흐뭇해합니다. 감사합니다."