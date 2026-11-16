이런 뒷담화라면 매일 듣고 싶어요

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큰사진보기 ▲'초판1쇄' 첫 화면 지난 10월에 개설된 신생 유튜브 채널. 책과 관련한 뒷이야기를 주로 다룬다. ⓒ 전영선 관련사진보기

- 채널명이 너무 좋아요. 어떻게 작명하시게 되셨나요?

- '초판1쇄'를 운영하게 된 계기가 궁금합니다.

- 그간의 이력을 여쭤도 될까요? 혹시 출판사나 방송 쪽에서 일하셨던 경력이 있으신 건가 궁금해서요.

- 혹시 AI를 활용하고 계실까요? 혹, 그렇다면 AI를 어떤 측면에서 활용하시는지 궁금합니다.

- 초판 1쇄로 다룰 작품을 선정하시는 나름의 기준이 궁금합니다.

- 궁극적으로 채널이 지향하는 바가 무엇일지 궁금합니다.

- 영상이 너무 알차서 조만간 구독자가 급속하게 늘 것으로 예상합니다. 애독자분들에게 한 말씀 남겨주세요.

요즘 내가 푹 빠져 있는 유튜브 채널 하나를 소개할까 한다. 이름하여 '초판1쇄'. 채널명에서부터 시선이 확- 사로잡혔다. '초판 1쇄'라니. 그런데 더 시선을 더 잡아끈 건 선정한 책이었다. 이문열의 <사람의 아들>.요즘 세대에게 이문열은 <우리들의 일그러진 영웅>으로 잘 알려진 소설가이지만 사실 5,60대 장년들에게 이문열은 <사람의 아들>, <황제를 위하여>, <추락하는 것은 날개가 있다> 같은 소설로 더 잘 알려진 소설가다. 대학 새내기 시절 접했던 <사람의 아들>은 청소년 시절 종교에 품었던 회의적인 생각들을 어찌나 절묘하게 그려 놓았는지 지금까지도 전율이 잊히지 않는 소설이다.그 소설에 대한 이야기를 담고 있는 유튜브라니. 반가운 마음에 유튜브를 시청했다. 영상을 보고 난 소감은 '알쓸신잡'을 처음 보았을 때의 느낌과 비슷했다. 아니, 이런 유익한 콘텐츠라니!영상을 시청하고는 채널을 운영하는 사람이 궁금해 '더보기'를 눌러 유튜브 설명을 읽어나갔다."책이 처음 나오던 날의 이야기. 한 권의 책이 어떤 시절에, 누구의 손에서, 왜 쓰였는지를 따라갑니다. 책의 내용과 뒷이야기, 작가의 삶까지 한 권씩 이야기합니다."몹시 구미가 당기는 설명에 영상을 하나씩 보기 시작했다. 그중 단연 시선을 끈 것은 '나의 문화유산 사과기'였다. 친일파 유묵 사태로 세간에 화제가 된 유홍준 전 국립중앙박물관장의 저서 <나의 문화유산답사기>에 얽힌 이야기를 담은 영상이었다.영상은 2026년 10월 19일 국회에서 국립중앙박물관장이 고개를 숙이는 장면으로 시작한다. 독립운동가의 글씨라며 박물관에 걸었던 족자가 친일파의 글씨라는 사실이 밝혀져서였다. 이 족자는 관장 본인이 온라인 경매에서 5만 원에 산 물건이라는 사실로도 구설에 올랐다.이 도입부를 시작으로 영상은 민청학련 사건으로 옥살이를 하고 교수가 되지 못한 채 떠돌던 미술사가가 어떻게 지금에 이르렀는지를 쫓는다. 그 중심에 1993년 5월 20일 창비에서 출판한 <나의 문화유산답사기>가 있다는 사실을 언급하며. 15분짜리 영상은 <나의 문화유산답사기>를 시작으로 이후의 저작들이 지니고 있는 오류를 조목조목 짚으며 나아간다. 그리고 마지막에는 영상을 만들며 참고한 출처를 빼곡하게 올려놓았다.'초판1쇄'에 올라온 영상은 모두 8편이다. 첫 영상이 올라온 시점은 한 달 전. 첫 작품이 <장미의 이름>이다. 만만찮은 구성과 내용에 도대체 유튜버가 누구일까 궁금증이 증폭했다.궁금하다면 '오백 원!'('개그콘서트'에서 허경환이 외친 말)이 아니라 이메일을 내밀면 될 일. 그런데 설명글에는 이메일 주소가 적혀 있지 않아 난감했다. 어찌해야 하나. 그러다 애청자가 쓴 댓글에 달린 작가의 답변에서 이메일 주소를 발견했다. 유레카!바로 이메일을 보냈다. 다행히도 작가는 바로 이메일에 답을 보내왔다. 다음은 작가와의 일문일답이다."무소유를 강조하셨던 법정스님은 일갈하실 얘기지만, 책을 읽다 보면, 어느 순간 책 내용보다는 책의 물성? 그 자체에 대한 소유욕이 급상승하는 시점이 옵니다. 양서를 보면 일단 무지성으로 지르고, 책장에 꽂아놓고, 흐뭇해하면서 정작 펼쳐볼 엄두도 못 내는 거죠. 꽂혀 있다는 사실 하나만으로도 뭔가 내가 그 작가의 엑기스를 훔쳐낸 것만 같고, 지성인이 된 것만 같고, 지인들이 집에 오면 거들먹댈 수도 있고, 여러모로 들이는 돈에 비해 쓸모가 많습니다. 저 역시 그랬구요. 여기서 반발자국 더 나아가면 초판본, 초판1쇄의 희귀함에 꽂히는 지점이 오는 거죠. 저에겐 가장 귀한 이름이라 지었습니다.""원래 책, 게임, 영화 말고는 딱히 관심사가 없습니다. 영화 유튜버 많습니다. 저는 영화를 좋아하긴 하지만 막 개봉하는 신작을 많이 볼 수 있는 시간은 없습니다. 게임 유튜버는 경쟁력 있는 초등학생들도 제법 있습니다. 저는 게임할 시간도 별로 없습니다. 책 유튜버도 많습니다. 근데 저는 그간 접해본 책들은 제법 되긴 하는데 비평적으로 풀어낼 재간은 안 됩니다. 내공도 없고 깜냥도 안 됩니다. 근데 작가 뒷담화 같은 건 하는 것도 좋아하고 찾아보는 것도 좋아라 하거든요... 뒷담화하시는 분들이 의외로? 잘 안 계시길래 시작해봤습니다.""정치외교학을 전공했는데, 점수 맞춰서 선택한 거라 관심이 없었습니다. 어디 취업하기도 싫어서 공인중개사 자격증을 따고 부동산 중개업소를 10년 정도 운영했습니다. 결혼하고 아이가 태어나고 아이가 말합니다. '아빠 나도 라임튜브(유튜브 채널명) 같은 거 하고 싶어.' 카메라를 들고 하나 둘 찍어서 편집을 시작했고 중개업소는 접고 소소히 외주받아 납품하는 미디어 프로덕션 업체를 시작했습니다."영상 편집 일체를 클로드에 맡깁니다. 예전같이 제가 일일이 프리미어에 에펙(소프트웨어 이름) 돌리면 지금 같은 속도가 절대 안 나옵니다. 열흘에 영상 하나 올리기에도 벅찰 거예요.""채널을 만들면 우선 이거부터 다뤄야겠다라고 생각한 책들이 제법 있습니다만... 딱히 기준이 있디거나 하진 않습니다. 그냥 제 책장에 꽂혀 있는 거 보면서 고릅니다. 다만 시의성에 맞는지는 좀 생각합니다. '나의 문화 유산답사기'가 그런 영상입니다. 영상 좌상단에 보시면 007... 일곱 번째로 쓰인 대본이었는데 마침 유홍준 관장 사건이 터지길래 급하게 편집해서 올렸던 거였습니다.""그런 거창한 거 없습니다. 제가 재밌어하면서 오래 할 수 있는... 동시에 돈도 좀 벌렸으면 좋겠다는 속물적인 생각 하나뿐이죠.""시간이 아깝지 않을 영상 만들겠습니다. 구독을 눌러주시면 그 숫자에 저희 아내와 딸내미들이 흐뭇해합니다. 감사합니다."