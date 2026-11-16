여성독립운동가 오희옥 지사 2주기 추모제 다녀오다

큰사진보기 ▲오희옥 지사 추모제국립현충원 제2충혼당에 모셔진 오희옥 지사 부부 납골함에서 추모하는 유족들 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

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"어머니!



어느덧 우리 곁을 떠나신 지 두 해가 되었습니다. 계절은 바뀌고 세월은 흘렀지만, 어머니를 향한 그리움은 조금도 줄어들지 않았습니다. 문득 떠오르는 환한 미소와 따뜻한 말씀, 가족들을 바라보시던 다정한 눈빛이 오늘도 우리 마음속에 생생하게 남아 있습니다. 나라를 빼앗긴 어려운 시절, 어린 나이에 조국의 독립을 위해 자신의 삶을 바치셨던 어머니의 발자취를 생각하면 지금도 가슴이 숙연해집니다. 그 숱한 고난과 외로움 속에서도 희망을 잃지 않고 살아오신 삶은 우리 가족 모두에게 큰 자랑이자 소중한 가르침입니다.



그러나 우리에게 어머니는 역사 속의 위대한 독립운동가이시기 이전에 언제나 따뜻하고 정겨운 가족의 어른이셨습니다. 가족을 사랑으로 품어주시고, 힘들 때마다 용기를 주셨으며, 소박한 말씀과 미소로 우리에게 삶의 지혜를 전해주셨던 어머니! 이제는 그 손을 잡을 수도, 다정한 목소리를 들을 수도 없지만 어머니께서 남겨주신 사랑과 정신은 우리 가족의 마음속에 고스란히 이어지고 있습니다. 오늘 이렇게 가족들이 한자리에 모여 어머니를 추억하고 그리워할 수 있는 것도 어머니께서 우리에게 남겨주신 사랑의 힘일 것입니다.



어머니, 부디 하늘나라에서는 아무 걱정 없이 평안하시기를 바랍니다. 우리 가족은 어머니의 이름과 삶을 소중히 간직하고, 후손들에게도 그 뜻과 정신을 올바르게 전하며 살아가겠습니다. 그립습니다, 어머니! 존경합니다. 그리고 사랑합니다."

큰사진보기 ▲제례실제례실로 옮겨 정성껏 준비한 음식을 진설하고 절을 올린뒤 담소를 나누는 유족들 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃반지 낀 오희옥 지사생전의 오희옥 지사와 함께 투병 1년째(2019.5.13),기자는 노란 씀바귀꽃은 머리에, 토끼풀꽃은 꽃반지를 만들어 끼워드렸다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

빨갛고 노란 단풍이 아름답게 물들어 있는 국립현충원은 지금 가을 끝자락이다. 어제(15일) 낮 3시, 국립현충원 제2충혼당(616-023)에 잠들어 계신 이 시대 마지막 여성독립운동가였던 오희옥 지사 별세 2주기 추모식이 있었다.추모식이라고는 했지만 가족들만 모인 조촐한 추모 자리였다. 자녀들이 손수 만든 꽃과 태극기가 납골당 작은 유리에 곱게 장식된 충혼당 앞에 모인 오희옥 지사 자녀들은 어머니 별세 2주기를 맞아 고개를 숙였다. 워낙 공간이 좁아 묵념도 길게 할 수 없는 곳이라서 우리는 목례로 짧은 인사를 나눴다.그리고 가족들은 가족 공간인 제례실로 이동했다. 제례실 사용에 주어진 시간은 20분, 짧지만 제단이 갖춰져 있어 유족들이 정성스럽게 준비한 제물을 올려놓고 큰절을 올릴 수 있어 다행이었다. 가족이 준비한 따뜻한 밥과 국, 그리고 전과 나물, 과일 등을 진설하고 모두 어머니와 아버지 영정 사진 앞에 큰절을 올렸다. 그리고 아드님이 준비한 어머니께 올리는 글을 읽었다.아드님(김흥태씨)이 낭독한 '추모의 글'을 들으며 가슴이 뭉클했다. 오희옥 지사의 1남 2녀의 마음이 모두 전해지는 듯했다.2024년 11월 17일, 순국선열의 날에 유명을 달리하신 오희옥 지사께서는 돌아가시기 6년 전, 급성 뇌경색으로 쓰러지신 뒤로 긴 투병의 시간을 가졌다. 그 기간을 묵묵히 지켜본 기자로서는 1남 2녀의 자녀들이 6년을 하루같이 어머니 병실을 지키던 아름다운 형제의 우애를 지금도 기억하고 있다. 제례실에서의 추모에 이어 우리는 다시 충혼당 옆에 있는 카페로 자리를 옮겨 정성껏 차려온 제물을 나누며 어머니에 대한 추모의 시간을 가졌다.개인적으로 오희옥 지사와의 인연도 어느새 20여 년이 지났다. 어머니처럼, 때로는 큰언니처럼 당신이 중국에서 '망국노' 소리를 들으며 독립운동에 매진했던 이야기를 나누며 지내던 시절이 주마등처럼 지나간다. 병마를 훌훌 털고 하늘나라로 가신 '시대의 진정한 여성독립운동가 오희옥 지사님'의 명복을 빌고 나오는 길에 꽃처럼 아름다운 단풍이 활짝 웃는다. 생전의 지사님의 얼굴 같아 한참을 바라보고 있었다.오희옥(1990년 건국훈장 애국장) 지사는 할아버지대(代)부터 '3대가 독립운동을 한 일가'에서 태어나 1939년 4월 중국 유주에서 결성된 한국광복진선청년공작대(韓國光復陣線靑年工作隊)에서 활약했으며 1944년에는 한국독립당(韓國獨立黨)의 당원으로 활동하였다.오희옥 지사 집안은 명포수 출신인 할아버지 오인수 의병장(1867~1935), 중국 서로군정서에서 활약한 아버지 오광선 장군(1896~1967), 만주에서 독립군을 도우며 비밀 연락 임무 맡았던 어머니 정현숙(1900~1992) , 광복군 출신 언니 오희영(1924~1969)과 한국광복군 총사령부 참령(參領)을 지낸 형부 신송식(1914~1973)등 온 가족이 독립운동에 투신했다.