횡령·뇌물에 선거법 위반까지...첫 통합시장 인사 논란 확산

횡령으로 해임된 광주FC 출신 수행비서 채용과 뇌물 혐의로 실형을 받은 인사의 대외협력본부장 공모 지원에 이어 선거법 위반 혐의로 벌금형을 받은 인사가 전남광주통합특별시 민원실장 하마평에 오르며 민형배 시장 보좌진 인사 논란이 더욱 확산하고 있다.
특히 민원실장과 대외협력본부장 후보 인사들은 과거 민형배 시장의 광주 광산구청장 재직 시절부터 올해 6·3 지방선거까지 민 시장을 도운 최측근으로, '보은 인사' 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.
16일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 민 시장의 광주 광산구청장 재직 시절 광산구 민원실장으로 근무했던 A씨가 최근 통합시 민원실장 공모에 응모한 것으로 전해졌다.
4급 상당의 민원실장은 광주·무안·동부청사 등 3개 청사에서 각각 해당 권역의 민원 처리·조정 등의 업무를 맡는다. 앞서 특별시 안팎에서는 'A씨가 광주청사 민원실장으로 간다'는 이야기가 돌았다.
민 시장 광산구청장 시절 비서실장을 지낸 B씨는 3급 상당의 대외협력본부장 공모에 지원했다. 대외협력본부장은 중앙정부 및 국회와의 협력·국비 확보 등의 업무를 하게 된다.
통합시는 지원자들을 대상으로 심사를 벌여 최종 합격자를 이달 말 발표할 예정이다.
일각에서는 두 사람에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다.
광주FC에서 횡령으로 해임된 인사를 민 시장의 별정직 수행비서로 채용해 논란이 일고 있는 상황에서 뇌물과 선거법 위반으로 처벌 전력이 있는 민 시장의 측근들이 또다시 3~4급 상당의 개방형 직위 대상자로 언급되고 있기 때문이다.
실제 A씨는 지난 2012년 광주 광산구청에서 계약직 민원실장으로 근무하던 중 당시 구청장이었던 민 시장과 특정 국회의원의 업적을 홍보한 혐의(선거법 위반)로 기소돼 벌금형을 선고받았다. 당시 벌금 80만 원을 받은 민 시장은 구청장직을 유지했지만, A씨는 퇴직 처리된 것으로 알려졌다.
B씨는 비서실장으로 재직하던 2014년 10월부터 2016년 2월까지 관급자재 납품 계약을 대가로 뇌물을 수수한 혐의로 징역 3년 실형을 선고받았다. 복역 후에는 민 시장의 국회의원 시절 보좌관, 광산구 지역위원회 간부 등으로 근무한 것으로 전해졌다.
또 두 사람은 올해 6·3 지방선거 기간 민 시장 캠프에서 선거를 도왔다.
다만, 공무원 임용 결격 기간이 지나 통합시 민원실장과 대외협력본부장 공모 지원은 가능한 것으로 전해졌다.
특별시 "공모 지원은 개인의 결정...법령과 공고 기준 등 따라 공정 심사할 것"
이에 대해 특별시 관계자는 "공모에 지원하는 것은 개인의 결정"이라며 "특별시는 관계 법령과 공고 기준에 따라 임용 자격을 확인하고, 정해진 절차에 따라 직무 적합성을 공정하게 심사하겠다"고 밝혔다.
하지만 특별시장 최측근으로 일하는 별정직·개방형 직위·임기제 등 채용에 대한 자격 기준 강화와 강력한 인사 검증 시스템이 필요하다는 지적이 제기되고 있다.
조선익 참여자치21 공동대표는 "법적인 논리로는 공무원 채용에 문제없을 수 있겠으나, 횡령·뇌물·선거법 전과를 가진 인사들, 그것도 민 시장의 측근이 잇따라 공무원으로 채용된다면 시민의 눈높이에 맞지 않는 인사일 수밖에 없다"고 비판했다.
이어 "시장의 인사는 시민에게 주는 메시지와 같다"며 "별정직·개방형 직위·임기제를 포함한 측근 인사 검증 기준 확립 등이 필요하다"고 덧붙였다.
민 시장의 결단이 필요하다는 목소리도 나왔다.
지역 정가 한 관계자는 "민 시장의 구청장 시절, 그것도 측근 자리에서 뇌물수수와 선거법 위반 혐의로 처벌받았고 최근까지 함께 선거를 뛰었다"며 "여러 소문에 오르는 것 자체가 '보은 인사' 등 많은 오해를 받을 수 있는 상황이다. 인사 검증 기준도 중요하지만, 불필요한 오해를 사전에 막는 정치적 리더십도 필요해 보인다"고 말했다.
<오마이뉴스>는 A씨에게 입장을 듣기 위해 연락했지만, 이날 현재까지 닿지 않았다.
B씨는 "제가 잘 할 수 있을 것 같아 지원했다"고 답했다.
[관련 기사]
[단독] 민형배 시장, 횡령 전과 수행비서 채용 논란
https://omn.kr/2kg98
민형배 비서실장, '횡령 비서' 논란에 '큰 흠결아냐'
https://omn.kr/2khnn
민형배 시장 '횡령 비서' 채용... 지자체장도 "재고해야" https://omn.kr/2kgrq
공무원노조 "민형배 시장 '횡령 비서' 채용 취소해야"
https://omn.kr/2kh94