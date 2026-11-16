'사과'한 최민희의 반전 입장 "의도와 다르게 전달, 녹취 전체 공개할 것"

큰사진보기 ▲최고위 참석한 김민석-최민희김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 김태선 비서실장을 호출하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

"저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다. 당원님들과 지지자님들께도 상심을 끼쳐드렸다. 다시 한 번 깊이 사과드린다."

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큰사진보기 ▲최고위 참석한 최민희최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲카메라 앞에서 재차 사과한 최민희최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다. 당원님들과 지지자님들께도 상심을 끼쳐드렸다. 다시 한 번 깊이 사과드린다."고 말한 뒤 자리에서 일어나 허리를 숙이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

최민희 더불어민주당 최고위원이 일어나 허리를 숙였다. 지난 10월 중순 비공개 당원 간담회 당시 '이재명 대통령은 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언 등이 보도된 이후 SNS나 기자회견이 아닌 공식 회의석상에서의 첫 사과다.그는 16일 최고위원회의에서 "이재명 대통령께서는 2024년 12월 3일 내란 후 윤석열 탄핵을 주도하셨고 관철시키셨다"면서 본인 언행 관련 논란에 대한 입장을 밝혔다.먼저 최 최고위원은 "저는 억강부약(抑强扶弱), 대동세상(大同世上)으로 한발 한발 나아가는 이재명 대통령님의 개혁을 적극 지지한다"면서 비공개 당원 간담회 당시 발언은 본래 취지와 다르게 오독되고 있다고 주장했다.구체적으론 "(당시 간담회는) 검찰 개혁 마무리 과정에서 당원들 사이에 불거진 갈등을 해소하고, 이재명 정부 성공과 지역구 민주당원의 하나됨을 위해 허심탄회하게 대화하는 자리였는데, 본래 의도와 다르게 전달되고 있다"면서 "당일 당원 간담회는 1시간 30분가량 진행됐고, 녹취록 전체가 구해지는 대로 공개하도록 하겠다"고 밝혔다.특히 "김민석 대표가 결정한 제 책임을 묻는 절차에도 성실하게 임하겠다"면서 본인 언행 논란 등에 대한 당 윤리심판원의 심의 절차를 수용한다는 의사도 밝혔다.다만 최 최고위원은 이 자리에서 '신천지 교인 집단입당 의혹' 관련 당원정비 TF 조사 보고서 완전 공개도 함께 주장했다.이와 관련해 그는 "TF 보고서 열람 의견을 묻고 있기에 말씀드린다"며 "자료 열람 이후에도 의견이 엇갈리고 있다. 보고서 완전 공개는 이제 불가피해졌다고 본다"고 말했다.이어 "민주당은 어떤 사안이든 진상 규명과 책임 재발 방지 대책으로 마무리해 왔다"며 "(김민석 대표가 제기했던) '반(명)·분(열주의)·신(천지) 삼자 비밀 연합'에 대해서도 진상 규명, 책임 재발 방지 대책 마련으로 확실히 마무리하고, 통합과 단결의 길로 나갈 것을 요청드린다"고 밝혔다.