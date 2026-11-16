"주문 안 해도 돼요, 앉았다 가세요" 함양 '청소년 웰컴존'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

함양 청소년들은 방과 후 갈 곳이 없다. 학원에 가거나 편의점에서 인스턴트 식품을 먹으며 시간을 보내거나, PC방에서 컴퓨터 게임을 하는 아이들이 대부분이다.이에 주간함양은 한국언론진흥재단의 '2026년 목적지정형 공익광고(콘텐츠) 사업'의 일환으로 '함양 청소년 출입환영 프로젝트'를 추진해왔다. 지역의 공공시설 및 기관·단체·업체 등 유휴공간을 청소년들이 마음 편히 머물 수 있도록 내어주자는 취지에서 마련한 공익 프로젝트다.이 사업 취지에 공감한 10곳의 지역 금융기관·카페·도시재생센터·작은영화관·학원 등이 프로젝트에 참여 의사를 밝혔다. 해당 공간 입구에는 '청소년 웰컴존(WELCOME ZONE) - 이곳은 함양 청소년 누구나 마음 편히 이용할 수 있는 열린 공간입니다'라고 적힌 나무 현판이 부착돼 있다.이곳에서는 굳이 돈을 쓰지 않아도 책을 읽거나 숙제를 할 수 있고, 장소에 따라서는 친구들과 소모임을 하거나 간단한 간식을 섭취하는 것도 가능하다. 단, 지역사회가 청소년들을 위해 내어준 공공의 장소인 만큼 머물렀던 자리를 말끔하게 정리하고 가는 건 필수다. 임아연 기자이 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받았습니다.[청소년 출입환대 프로젝트 참여 시설]주간함양"주간함양은 함양 청소년을 언제나 환영합니다. 신문사 내에 회의실이 늘 열려 있습니다. 언제든 와서 쉬고, 공부하고, 놀다 가도 좋습니다. 지역사회가 청소년들을 환대하는 문화가 더욱 확대되길 바랍니다."(최경인 대표이사)-주소: 함양읍 고운로 60-1 (함양신협 건물 3층)-운영시간: 월~금 오전 10시 ~ 오후 6시함양군도시재생지원센터 공유회의실"지역에 여러 유휴공간이 있지만, 막상 청소년들이 이용할 수 있는 시설이 적어 늘 안타깝게 생각해 왔습니다. 한들거점센터는 지역민 누구나 사용할 수 있는 공간으로, 함양 청소년들 또한 공유회의실 편하게 이용했으면 합니다."(이노태 센터장)♣ 주소: 함양읍 용평4길 13 (한들거점센터 307호)♣ 운영시간: 월~금 오전 10시 ~ 오후 5시함양군작은영화관"함양에서 나고 자랐기 때문에 도시에 비해 지역 청소년들이 갈 곳이 많지 않다는 것에 공감해요. 아이들이 이곳에서 영화도 보고, 팝콘도 먹고, 또 그냥 놀러 와서 머물다 가도 좋습니다. 언제든지 함양군작은영화관을 편하게 찾아주세요!"(진은나 점장)♣ 주소: 함양읍 하림강변길 131 (하림공원 인근)♣ 운영시간: 연중무휴 오전 10시 ~ 오후 10시농촌유토피아연구소"<사상계>를 편집하는 농촌유토피아연구소는 또 하나의 도서관입니다. 철학·인문학 서적부터 시와 소설 등 문학까지 다양한 장르의 책을 마음껏 볼 수 있어요. 책 읽고 공부하기에 좋은 곳이어서 지역 청소년들이 자주 찾아오면 좋겠습니다."(장원 소장)♣ 주소: 함양읍 상림3길 6 (명태어장&쭈갑골 건물 2층)♣ 운영시간: 월~금 오전 9시 ~ 오후 7시채운학원"20년간 함양에서 학원을 운영해 왔어요. 학원 문이 열려 있을 때는 언제든지 편하게 와서 공부하다 가세요! 학원에 등록하지 않더라도 괜찮습니다. 여름엔 시원하고, 겨울엔 따뜻한 채운학원에 부담 없이 들어오세요!"(이현숙 원장)♣ 주소: 고운로 85 (한주아파트 상가 3층)♣ 운영시간: 월~금 오후 2시30분 ~ 오후 7시함양신협함양에는 청소년들이 마음 놓고 쉴 수 있는 공간이 매우 부족하다는 것을 알게 되었습니다."청소년에게 공간을 내어주는 이 캠페인에 참여할 수 있어 기쁩니다. 이곳에서 청소년들이 편하게 쉬어 가면 좋겠습니다. 작은 보탬이지만 청소년을 위해 기여할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다."(이영재 이사장)♣ 주소: 함양읍 고운로 60-1 (동문사거리 인근)♣ 운영시간: 월~금 오전 9시 ~ 오후 4시30분함양농협 교산지점"저도 함양에서 아이를 키우면서 청소년들이 정말 갈 곳이 없다고 생각해 주간함양의 이 프로젝트에 공감했습니다. 좋은 일에 동참할 수 있어 기쁩니다. 함양농협 교산지점은 아이들 통학로 가까이에 있으니 언제든지 찾아와주세요."(김해영 지점장)♣ 주소: 함양읍 고운로 93 (한주아파트 인근)♣ 운영시간: 월~금 오전 9시 ~ 오후 4시30분함양농협 용평지점"지역에 아이들이 줄고 있는데, 이들을 위해 지역사회가 무엇을 할 수 있는지 고민해 보는 계기가 된 것 같아요. 함양농협 용평지점은 청소년들이 잠시 쉬어가고 공부도 할 수 있도록 공간을 마련해 둘 계획입니다. 자주 이용해 주길 바랍니다."(최미숙 지점장)♣ 주소: 함양읍 함양로 1119-1 (낙원사거리 인근)♣ 운영시간: 월~금 오전 9시 ~ 오후 4시30분햇살안의 공유플랫폼"햇살안의 공유플랫폼은 지역의 빈 점포를 리모델링해 지역민들이 자유롭게 이용하는 공간으로 만든 곳입니다. 공유주방, 공유회의실이 갖춰져 있어 청소년들도 언제든지 와서 이야기 나누고, 컵라면도 끓여 먹을 수 있어요. 많은 이용 바랍니다."(김강현 팀장)♣ 주소: 안의면 종로길 10 (지리산간식상회 옆)♣ 운영시간: 월~금 오전 9시 ~ 오후 6시카페서하"청소년에 대해 관심이 많아 이 프로젝트에 함께 하게 됐습니다. 이곳에서는 다양한 프로그램도 진행되는데요, 청소년도 함께 대화하고 소통할 수 있는 공간이 되길 바랍니다. 꼭 메뉴를 주문하지 않아도 되니, 마음 편히 드나들길 바랍니다."(이은진 빈둥협동조합 이사)♣ 주소: 서하면 송계앞길 7-3 (서하면보건지소 앞)♣ 운영시간: 월~토 오전 10시 ~ 오후 6시30분