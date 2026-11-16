발효식품 연구로 농식품부장관상 받은 어린이집 원장

큰사진보기 ▲김경자 원장은 지난 10월 18일 열린 ‘2026 대한민국치유식품대전’에서 농림축산식품부장관상 대상과 한국치유식품협회장상 대상, 음식예술작가 예비등단증서를 받았다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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"그래서 파프리카를 활용한 깍두기와 만두 만들기 체험을 진행했고, 당근을 넣은 채소 누룽지 스낵도 직접 개발했어요. 바삭한 식감을 살린 누룽지 간식은 채소를 싫어하던 아이들도 즐겨 먹었어요."

큰사진보기 ▲김경자 원장은 어린이집 운영 당시 채소를 꺼리는 아이들을 위해 파프리카 깍두기와 만두 만들기 체험을 진행하고, 당근을 활용한 채소 누룽지 스낵을 개발하는 등 건강한 식습관 형성을 위한 식생활 교육에 힘써왔다. 이러한 식생활 교육 활동은 방송 프로그램을 통해 소개되기도 했다 ⓒ 화순저널 관련사진보기

"발효에 깊이 빠져든 가장 큰 이유는 가족의 건강이었어요. 직접 공부하고 만들어 먹으면서 음식이 가진 가능성을 새롭게 보게 됐죠."

"남편이 진단을 받았을 때는 정말 막막했어요. 무엇부터 해야 할지 몰라 냉장고만 계속 락스로 청소했던 기억이 납니다. 그러다 내가 가족을 위해 할 수 있는 일이 무엇일까 생각했고, 결국 음식에 관심을 갖게 됐어요."

큰사진보기 ▲출품작은 발효식품의 조합뿐 아니라 식재료가 지닌 고유한 색을 활용한 상차림에서도 눈길을 끌었다. 토마토와 상추, 파프리카 등 재료별 색감과 발효식품의 형태를 조화롭게 구성하면서 음식의 기능적 활용 가능성과 시각적 아름다움을 함께 표현하고자 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

"화순에는 토마토와 파프리카를 비롯해 좋은 농산물이 많잖아요. 이런 재료를 발효와 접목하면 기존과는 다른 식품을 만들 수 있어요. 저는 그 가능성이 무궁무진하다고 생각합니다."

"발효라고 하면 된장, 고추장, 청국장, 식초 정도를 떠올리잖아요. 그런데 공부해 보니 정말 다양한 식재료에 적용할 수 있더라고요. 앞으로는 현대인의 식생활에 맞는 발효식품이 더 많이 나와야 한다고 생각해요."

큰사진보기 ▲2026 대한민국치유식품대전에서 수상한 상장들, 농림축산식품부장관상 대상 외 ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순군농업기술센터의 요청으로 '화순특산물 쌀을 이용한 후식, 쌀 누룩 미거트'에 대한 내용으로 강의를 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

"오랫동안 보육 일을 하면서 열심히 살아왔다고 생각해요. 함께해 준 학부모님들과 선생님들에게 고맙고, 앞으로도 제 힘이 닿는 만큼 좋은 일을 하고 싶습니다."

"아직 배워야 할 것이 많아요. 기회가 주어지면 더 연구하고, 제가 알고 있는 것을 지역에 전하고 싶어요. 나이가 많다고 배움을 멈출 수는 없잖아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

평생 아이들을 돌보던 초록어린이집 원장이 발효식품 연구에 뛰어들어 전국 규모의 치유식품 경연대회에서 농림축산식품부장관상 대상을 받았다.김경자 원장은 지난 10월 18일 열린 '2026 대한민국치유식품대전'에서 농림축산식품부장관상 대상과 한국치유식품협회장상 대상, 음식예술작가 예비등단증서를 받았다. 오랜 보육 경험에서 비롯된 식생활에 대한 관심을 발효식품 연구로 발전시켜 거둔 성과다.김경자 원장의 이번 수상은 단순히 음식 솜씨를 인정받은 결과가 아니다. 아이들의 편식을 바로잡으려는 고민에서 출발해 가족의 건강을 지키기 위한 간절함으로 이어졌고, 마침내 지역 농산물의 새로운 가능성을 발견하는 과정에서 얻은 결실이기 때문이다.김경자 원장이 음식에 관심을 갖게 된 출발점은 직접 운영하고 있던 어린이집 급식이었다. 아이들이 당근이나 김치 같은 채소를 꺼리는 모습을 보면서 식재료를 친숙하고 맛있게 바꿀 방법을 찾기 시작했다.이러한 식생활 교육 활동은 방송 프로그램을 통해 소개되기도 했다. 김경자 원장에게 음식은 단순히 배를 채우는 수단이 아니라 아이들의 건강한 식습관을 형성하는 중요한 교육의 일부였다.김경자 원장이 발효식품에 본격적으로 몰두하게 된 계기는 남편의 투병이었다. 남편이 큰 병이라는 진단을 받고 오랜 시간 치료를 이어가면서 김 원장은 가족을 위해 자신이 할 수 있는 일을 찾기 시작했다.김경자 원장은 식재료와 조리 방법을 공부하며 채소를 활용한 식단과 발효식품에 주목했다. 청국장과 된장을 비롯한 전통 발효음식에서 출발한 관심은 쌀누룩과 콩누룩을 활용한 다양한 식품 연구로 이어졌다. 김경자 원장은 현재 투병 중인 남편이 발효식생활 개선으로 건강 상태가 이전보다 좋아졌다고 전했다.김 원장은 2013년 식초 발효를 배운 경험이 있었지만, 발효식품을 체계적으로 공부하기 시작한 것은 비교적 최근의 일이다. 2025년 발효식품관리사 2급 자격을 취득했고, 이후 전문가 과정까지 수강하며 연구의 폭을 넓혔다.이번 대한민국치유식품대전에서 김경자 원장이 선보인 작품의 주제는 '자연을 발효로 담다'였다. 화순에서 생산되는 토마토와 파프리카 등 농산물에 쌀누룩 발효기술을 접목해 새로운 형태의 식품을 구현한 것이 특징이다.대표적인 출품작은 토마토·마늘·양파에 쌀누룩을 접목한 발효식품 '미거트'다. 김 원장은 이를 건강과 치유를 위한 환자식으로 개발하고, 식재료별 특성과 색감을 살려 작품으로 완성했다. 또 파프리카를 활용한 발효 소금과 카무트 쌀을 이용한 효소 식품 등 다양한 연구 결과물을 함께 선보였다.김경자 원장이 특히 주목한 것은 지역 농산물의 활용 가능성이다.실제로 김경자 원장이 연구한 발효식품은 활용 범위가 다양하다. 쌀누룩을 이용해 발효한 식품을 김치 양념에 활용하거나, 마늘과 생강 등을 쌀누룩·소금과 함께 발효시켜 간편하게 사용할 수 있는 양념 소금으로 만들었다. 호박과 쌀누룩을 발효시켜 조청을 만들고, 제조 과정에서 남은 재료를 건조해 분말로 활용하는 방법도 연구했다.청국장 역시 기존의 조리 방식에 머물지 않고 분말이나 환 형태로 만들어 젊은 세대도 간편하게 섭취할 수 있도록 시도했다. 이러한 연구에는 한 가지 공통된 철학이 담겨 있다. 익숙한 식재료라도 새로운 시각으로 접근하면 활용 방법을 확장할 수 있다는 것이다. 김 원장은 발효식품을 전통적인 장류에만 한정해서는 안 된다고 말한다.김경자 원장은 "처음에는 상을 하나 받는 줄 알고 갔는데 세 가지를 받게 됐어요. 음식예술작가라는 분야도 이번에 처음 알았을 정도예요"라며 수상 당시의 놀라움을 감추지 못했다.출품작은 발효식품의 조합뿐 아니라 식재료가 지닌 고유한 색을 활용한 상차림에서도 눈길을 끌었다. 토마토와 상추, 파프리카 등 재료별 색감과 발효식품의 형태를 조화롭게 구성하면서 음식의 기능적 활용 가능성과 시각적 아름다움을 함께 표현하고자 했다. 김 원장은 이러한 점이 음식예술 분야에서도 좋은 평가를 받은 이유일 것으로 생각한다고 말했다.무엇보다 이번 수상은 보육 전문가로 살아온 김 원장이 새로운 분야에서도 자신의 가능성을 확인했다는 점에서 각별하다. 김경자 원장은 74세라는 나이에도 배움을 멈추지 않고 있다. 전문가 과정을 수강하는 데 적지 않은 비용과 시간이 들었지만, 새로운 지식을 얻기 위한 투자를 아끼지 않았다.김경자 원장의 관심은 이제 개인적인 연구를 넘어 지역사회로 향하고 있다. 김 원장은 최근 화순군 농업기술센터의 요청으로 발효식품 관련 강의를 진행하며 자신이 공부한 내용과 경험을 나눴다. 발효의 기본 원리와 쌀누룩을 활용한 식품 제조 과정 등을 소개하면서 건강한 식생활에 대한 관심도 함께 전달했다. 특히 화순의 농산물을 활용한 발효식품 연구가 지역 농업과 연계된다면 새로운 가능성을 열 수 있다고 보고 있다.파프리카와 토마토뿐 아니라 복숭아와 버섯 등 지역에서 생산되는 다양한 농산물을 활용하는 방안도 구상 중이다. 일부 연구 제품은 향후 상품화 가능성까지 검토하고 있다. 다만 특허 출원이나 사업화는 아직 구체적으로 확정된 단계가 아니며, 충분한 연구와 준비가 필요하다는 입장이다.김경자 원장은 지역의 지원을 받아 발효식품 관련 사업을 추진할 수 있다면 자신의 힘이 닿는 데까지 지역사회에 봉사하고, 후배 양성에도 힘쓰고 싶다는 뜻을 밝혔다.김경자 원장은 오랜 시간 몸담아 온 보육 현장에서 새로운 전환점을 맞고 있다. 저출생과 보육환경 변화로 어린이집 운영 여건이 달라지고 있는 가운데, 앞으로 자신이 걸어갈 길에 대해서도 깊이 고민하고 있다. 김 원장은 그동안 어린이집을 믿고 함께해 준 학부모와 교직원들에 대한 감사도 잊지 않았다.김 원장은 앞으로도 발효식품에 대한 공부를 계속하겠다는 뜻을 분명히 했다.김경자 원장의 도전은 화려한 수상 경력보다 그 출발점에서 더 큰 울림을 준다. 아이들에게 건강한 음식을 먹이고 싶었던 보육인의 마음, 아픈 가족을 위해 할 수 있는 일을 찾았던 아내의 정성, 그리고 배움의 기쁨을 지역사회와 나누고 싶다는 소망이 하나의 길로 이어졌기 때문이다.아이들의 밥상에서 시작된 그의 고민은 가족을 위한 발효 연구로 깊어졌고, 이제 화순의 농산물과 지역사회의 미래를 향해 새로운 가능성을 모색하고 있다. 74세에도 멈추지 않는 김경자 원장의 도전은 나이가 배움의 끝이 아니라 또 다른 시작이 될 수 있음을 보여주고 있다.