노래 만큼이나 자원봉사에도 진심인 합창단

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"언니 음악 취향이 이런 거구나!"

"아! 아니~ 그게 아니구, 우리 합창단 연습곡들이라 자꾸 듣고 익히려고."

"좋아요! 나도 이런 노래 좋아! 좋아!"

큰사진보기 ▲뉴그린하모니 지역 행사 축하공연지역 내 크고 작은 행사에 초청되어 축하공연을 하고 있다. ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲축하무대 뉴그린 하모니 합창단지난 해 자원봉사자의 날 기념식에서 축하무대를 하고 있다. ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲노래와 함께하는 자원봉사요양원 어르신들의 생신 축하 공연 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲농촌일손돕기지난 6월 단양마늘 캐기 봉사 참여 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲으뜸봉사상단양 자원봉사센터 우수봉사단체로 선정되어 11월 으뜸봉사상 수상 ⓒ 박서진 관련사진보기

패티 김, 윤시내, 김상희, 최희준, 임영웅, 영탁 등등.작년 초, 지인의 제안으로 합창단 단원이 된 후부터 내 차 안은 오래된 라이브 카페가 되었다. 윤시내의 호소력 짙고 탁한 목소리에 가슴이 철렁 할 때도 있고, 패티김의 깊은 울림에 눈물을 떨굴 때도 있다.우리 단원들은 모두 평범한 주부들이다. 노래를 따로 배워본 적 없는 왕초보들인지라 파트 구분조차 쉽지 않다. 지도 선생님께서 단원들의 기량을 알아보기 위해 독창을 제안하면 단원 모두가 일심동체가 되어 거부한다. 이렇게 저마다 다른 마음을 한마음으로 이끌어 주시는 지도 선생님의 안성맞춤 지도! 그리고 타고난 성량과 재능을 가진 몇몇 단원들이 가이드가 되어 노래의 길을 찾아간다.나는 합창단 막내 라인이다. 본업이 있어 연습에 꼬박꼬박 참석할 수 없다. 어쩌다 연습에 가는 날이면 소외감을 느끼지 않을까 염려하는 단원분들이 다정하게 인사를 건네주신다. 커다란 미소, 작은 눈 웃음, 말보다 앞선 손 인사, 뒤늦게 알아보고 건네는 늦은 인사에 담겨 있는 진 심 어린 반가움. 나이가 어리다고 함부로 대하지 않는 존중의 태도! 이런 마음들이 모여 부르는 노래에는 묘한 울림이 있다.올해 우리 뉴그린 하모니 합창단은 지역 내 크고 작은 행사에 여러 차례 초청되어 노래를 불렀다.CD를 틀어 놓은 줄 알았다는 청중의 극찬도 있었고, 자치단체장께서는 행사 인사말을 통해 노래가많이 늘고 날로 발전하는 합창단이라고 칭찬해 주셨다.뉴그린 하모니 합창단은 평균 연령 70세 이상의 여성들로 구성되어 있다. 여느 합창단과 조금 다른 점이 있다면 노래 만큼이나 자원봉사에도 진심이라는 것이다. 지역의 농촌 일손 돕기부터 각종 행사 도우미, 요양원 노래 봉사, 이동 목욕 봉사까지. 노래 연습 시간 외에도 많은 시간을 함께하며 서로의 마음을 나누고 있다.단체 톡방에 자원봉사 안내가 공지되면 '참석합니다!'라는 답글이 도배 되는 베스트 나눔 단원들이다. 직장을 이유로 함께하지 못하는 날이 많은 나는 늘 아쉽다. 그럼에도 이 분들과 함께한다는 것 만으로 마음이 든든하고 풍성해진다.