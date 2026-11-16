'산업의 쌀' 키우는 용인... 밥상 지킬 농업은 줄어든다

큰사진보기 ▲사진은 농가들이 있는 처인구 원삼면 전경.(용인시민신문 자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인의 미래를 설명하는 '쌀'이 바뀌고 있다. 논에서 거두는 먹거리 대신 '산업의 쌀'로 불리는 반도체가 도시 성장의 중심에 섰다. 처인구를 중심으로 대규모 반도체 산업단지가 조성되는 동안 용인의 농업 기반은 이미 상당 부분 줄어든 것으로 나타났다. 농가와 농지 감소가 이어지는 상황에서 산업단지와 배후도시 개발까지 맞물리면서 도농복합도시 용인의 정체성도 변화를 피하기 어렵게 됐다.<용인시민신문>이 농업인의날을 맞아 용인시 기본통계의 농가·경지면적·식량작물 생산량 등을 분석한 결과 2005년 2만 7천300명이던 농가인구는 2024년 1만 7천300명으로 줄었다. 19년 사이 9천900명, 36.5% 감소했다. 같은 기간 농가는 8천100가구에서 6천600가구로 18.4% 줄었다. 농가 수보다 농가인구가 더 빠르게 감소하면서 가구당 인구도 약 3.3명에서 2.6명으로 줄었다.최근 감소세도 뚜렷하다. 2022년 7천432가구였던 농가는 2024년까지 2년 동안 743가구 줄어 10% 감소했다. 농가인구도 같은 기간 1천704명 줄었다. 농촌을 구성하는 가구와 사람이 함께 줄고 있다는 뜻이다. 다만 농가인구는 농가에 속한 가구원 수로 실제 농업 종사자 수와는 구분된다.땅에서도 변화가 확인된다. 2005년 8천608㏊였던 경지면적은 2024년 6천948㏊로 19.3% 감소했다. 줄어든 면적은 1천660㏊로 16.6㎢에 이른다. 특히 논 감소가 컸다. 논은 4천974㏊에서 3천547㏊로 28.7% 줄었다. 밭 감소율 6.4%를 크게 웃돈다. 용인 농업의 변화가 벼농사 기반 축소와 깊이 맞물려 있음을 보여준다.'산업의 쌀'이 도시의 미래로 떠오른 사이 실제 쌀 생산능력은 약해졌다. 벼 재배면적은 2005년 4천948㏊에서 2024년 3천281㏊로 33.7% 감소했다. 정곡 기준 쌀 생산량은 2만 4천566톤에서 1만 5천705톤으로 36.1% 줄었다. 2005년 생산량을 100으로 보면 2024년에는 약 64에 그친 셈이다.농업만을 생업으로 삼는 기반도 좁아졌다. 전업농가는 2005년 3천569가구에서 2024년 2천440가구로 31.6% 감소했다. 2024년 전체 농가의 63.5%인 4천249가구는 다른 경제활동을 함께 하는 겸업농가였다. 겸업 자체를 농업의 위기로 단정할 수는 없지만 농업 이외 소득원과 연결된 가구가 다수를 차지하는 구조다.이처럼 약해진 농업 기반 위에 대규모 반도체 개발이 진행되고 있다. 이동·남사읍에는 첨단시스템반도체 국가산업단지가 추진되고 원삼면에서는 반도체 클러스터 일반산업단지 조성과 생산시설 건설이 진행 중이다. 용인시가 공개한 사업자료에는 국가산단뿐 아니라 배후도시와 도로 확충도 함께 제시돼 있다. 반도체 산업의 확대가 공장 부지를 넘어 주변 지역의 토지 이용까지 바꾸는 것이다.용인 농업 전체가 같은 방향으로 위축된 것은 아니다. 화훼 재배면적은 2005년 45㏊에서 2024년 102.5㏊로 늘었다. 친환경 농산물 출하량도 2022년 3천210톤에서 2024년 4천984톤으로 증가했다. 식량작물 생산기반이 줄어드는 가운데 일부 품목에서는 성장과 회복이 나타나고 있다. 농업을 일률적으로 사라지는 산업으로 취급해서는 안 되는 이유다.농가인구 감소와 함께 짚어야 할 문제는 고령화와 농촌 공동화다. 농촌에 남은 사람이 줄고 고령층의 영농 부담까지 커지면 농사를 이어갈 노동력도 약해질 수밖에 없다. 농가인구 감소가 생산 위축으로 이어지고 다시 농촌을 떠나는 흐름을 키울 수 있다는 점에서다.인력 공백을 메울 핵심 수단은 기계화지만 농기계 보유 현황에서는 기종별로 다른 흐름이 나타났다. 용인시 기본통계에 따르면 모내기에 사용하는 동력이앙기는 2005년 2천134대에서 2024년 840대로 60.6% 줄었다. 벼 수확에 필요한 콤바인도 644대에서 354대로 45% 감소했다. 같은 기간 벼 재배면적 감소율인 33.7%보다 감소 폭이 크다. 농용트랙터는 1천907대에서 1천762대로 7.6% 줄었다.반면 기계의 대형화도 확인된다. 대형 트랙터는 135대에서 373대로 늘었고 한 번에 다섯 줄 이상을 수확하는 5조 이상 콤바인은 19대에서 110대로 증가했다. 밭작물 재배 등에 쓰이는 관리기도 1천225대에서 1천854대로 51.3% 늘었다. 농기계 대수 감소를 곧바로 작업능력 저하로 해석하기 어려운 이유다. 기계가 커지고 작업 효율이 높아지면 적은 대수로도 더 넓은 면적을 담당할 수 있다.용인이 마주한 문제는 반도체 도시로 성장하면서 어떤 농업을 얼마나 남길 것인가다. 농지가 공장과 도로·주거지로 바뀌면 생산 기반을 되돌리기 어렵다. 개발 과정에서 농업 손실을 별도로 파악하고 영농을 계속하려는 농가의 대체 농지와 판로를 확보하는 대책이 함께 마련돼야 한다. 늘어날 산업단지 종사자와 주민의 먹거리 수요를 지역 농산물 공급으로 연결하는 방안도 검토할 필요가 있다.