진보당 "민주당 전체가 감찰대상, 지금 집안싸움 할 때인가"

큰사진보기 ▲진보당 홍성규 대변인이 16일 국회 소통관에서 브리핑 갖고 집권여당 더불어민주당의 집안사움 중단을 촉구했다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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진보당이 더불어민주당을 향해 "지금 진흙탕 집안싸움 할 땐가'라고 지적하고 "국민들 보기엔 민주당 전체가 감찰대상이므로 1년 전 광장시민명령을 다시 되새겨라"라고 제했다.홍성규진보당 대변인은 16일 국회 소통관에서 브리핑 갖고 "집권여당 더불어민주당의 집안싸움이 그야말로 '점입가경'"이라며 이같이 촉구했다.진보당은 "지난 당대표 선거과정에서 불거진 '신천지 논란'이 채 잦아들기도 전에, 다시 최민희 수석 최고위원의 발언으로 아수라장이 되었다"라며 "김민석 대표는 '윤리감찰'을 지시했고 이른바 친청계는 최고위까지 불참하며 기자회견장에 섰다"라고 짚었다.이어 "나라 밖의 정세는 하루가 다르게 급변하고, 나라 안의 '내란 청산, 사회대개혁' 과제는 여전히 산처럼 쌓여있는데, 집권여당 홀로 그렇게 한가한지 기가 막힐 노릇"이라며 "'집권'이란 그 막중한 역할이야말로, 윤석열 내란정권을 끌어내린 광장시민이 부여한 것임을 절대로 잊어서는 안 될 것"이라고 밝혔다.진보당은 "문재인 정권의 실패를 교훈으로 삼아 이번에야말로 반드시 사회대개혁이라는 시대적 과제를 완수하라는 막중한 명령이었음을 되새겨야 마땅하다"라고 조언했다.이어 "김민석 대표는 윤리감찰을 지시했고, 거듭된 망언의 당사자 최민희 최고위원 등은 거꾸로 '윤리감찰을 해야 할 대상은 김민석 대표'라고 맞받아쳤다"라며 "입은 비뚤어져도 말은 바로 하랬다. 주권자 국민들이 보기에 지금 감찰을 받아야 할 분명한 대상이야말로 바로 집권여당 그 자체임을 분명히 못박아둔다"라고 강조했그러면서 "'이대로 살 순 없지 않습니까' 라며 하늘 높이 솟은 공장 지붕에 다시 올라간 한화오션 하청노동자들은 그에 더하여 오늘부터 곡기를 끊고 무기한 단식에까지 돌입한다"라며 "그 절박함, 정녕 민주당에는 가 닿지 못하는 것인가"라고 물었다.진보당은 "불과 1년 전 민주주의와 개혁을 위해 광장에 모여 마침내 국민주권정부를 출범시켰던 주권자 시민들의 마음을 모두 모아, 민주당의 맹성과 집권여당의 맹성을 거듭 강력히 촉구한다"라고 전했다.