[주장] '기억착오'? 최민희 의원의 대처가 실망스럽다

큰사진보기 ▲물 마시는 최민희최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정치인의 말 실수는 때로 해프닝으로 끝날 수 있다. 격앙된 분위기나 쏟아지는 질문 속에서 단어를 잘못 선택하는 일은 종종 일어나기에 솔직한 사과가 뒷받침된다면 실수는 실수로서 무마되곤 한다.그러나 그 발언이 단순 실수로 보기 어렵고, 나아가 위기를 모면하기 위해 국민 앞에서 사실과 다른 말을 했다면 그것은 용납할 수 없는 '대국민 기만'이다.최근 비공개 당원 간담회 발언 논란에 휩싸인 최민희 더불어민주당 최고위원의 행태가 바로 그 전형이다. 문제의 발언이 담긴 육성 녹취록이 만천하에 공개됐음에도 손바닥으로 하늘을 가리는 식으로 일관하는 그의 모습을 보면서 과연 공당의 최고위원으로서 적절한 태도인지 의아함이 들었다.사태의 전말은 명백하다. 지난 10월 16일 경기도 남양주시에서 열린 당원들과의 비공개 간담회에서 최 최고위원은 이재명 대통령도 과거 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언을 했다.지난 10일 <시사저널>을 통해 이 사실이 처음 보도됐을 때만 해도, 최 최고위원은 공식 기자회견을 자청해 억울함을 호소하며 진화에 나섰다. 당원들과 일문일답을 여러 개 주고받는 과정에서 기억에 혼선이 있었으며, 12월 14일 첫 탄핵소추안 가결 이후 한덕수 전 국무총리 탄핵 추진 여부를 두고 당내 고심이 깊었던 상황을 설명하려다 윤석열 탄핵으로 잘못 말했다는 것이 해명의 핵심이었다. 나아가 한덕수 탄핵 역시 결국 당원과 지지자들의 뜻을 받아들여 정리됐으며, 그것이 바로 대통령의 미덕이라는 점을 강조하려던 취지였다고 강변했다.그러나 이 같은 해명이 나온 직후 <한국일보>가 유튜브를 통해 공개한 간담회 현장 육성 녹취록은 최 최고위원의 기자회견 해명이 얼마나 허술했는지 적나라하게 드러냈다. 공개된 녹취록에서 최 최고위원은 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다. 다 까먹으셨죠?"라고 당원들에게 반문하며 운을 뗐다. 이어 "'그냥 하야하는 쪽으로 잘 해보자', '한덕수랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다"고 당시의 정황을 구체적으로 묘사했다.여기서 그치지 않고 "그 이유가 뭐냐. 우리 당 내부에서 중도를 얻어와야 대통령이 될 수 있기 때문에, 우리가 정권 창출을 할 수 있기 때문에 '윤석열을 탄핵하면 안 된다, 하야시키고 가자'였다"며 탄핵 반대의 정치적 배경까지 조목조목 짚어냈다. 심지어 "아무리 대통령님이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않은 것이다. 틀렸잖아요. 그리고 한덕수도 손잡고 가시려고 했다"며 대통령의 과거 판단이 오판이었다는 단정적인 평가까지 서슴지 않았다.파장이 걷잡을 수 없이 커지자 청와대는 즉각 강유정 수석대변인을 통해 "이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근이며 이에 강한 유감을 표한다"고 정면 반박했다. 김민석 대표 또한 사안의 엄중함을 받아들여 당 윤리감찰단에 최 최고위원의 일련의 언행에 대한 즉각적인 감찰 조사를 지시했다.하지만 이 사태에서 가장 심각하게 다뤄야 할 본질이자 국민적 분노가 폭발하는 지점은 비공개 간담회에서의 발언 그 자체가 아니다. 비공개 간담회에서의 발언이 강성 당원들을 상대로 한 비교적 작은 거짓말이었다면, 언론 보도 이후 공식 기자회견장에 서서 내놓은 해명은 전 국민을 상대로 한 대국민 거짓말이나 다름없기 때문이다.최 최고위원은 지난 15일 페이스북을 통해서 "저의 기억착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다"면서 여전히 해당 발언이 기억착오라는 입장이다. 심지어 "당원 간 갈등을 해소하고자 한 모임이 녹음되고 유출되리라곤 생각지 못했다. 이 또한 제 잘못"이라며 "당원님들을 믿었기에 이런 일이 일어나리라곤 상상도 못했다"라면서 마치 해당 녹취를 유출한 당원에게 책임을 돌리는 듯한 발언까지 했다.16일 오전 열린 최고위원회 자리에서도 최 의원은 해당 간담회가 "검찰 개혁 마무리 과정에서 당원들 사이에 불거진 갈등을 해소하고, 이재명 정부 성공과 지역구 민주당원의 하나됨을 위해 허심탄회하게 대화하는 자리였는데, 본래 의도와 다르게 전달되고 있다"면서 "당일 당원 간담회는 1시간 30분가량 진행됐고, 녹취록 전체가 구해지는 대로 공개하도록 하겠다"라며 취지와 다르게 전달됐다고 강조했다.민주주의 사회에서 선출직 공직자, 특히 집권 여당의 지도부인 최고위원에게 요구되는 가장 중요한 덕목 중 하나는 정직함과 공적 언어에 대한 무거운 책임감이다. 정치인이 자신의 유불리에 따라 말을 바꾸고, 명백한 증거 앞에서도 진실을 호도하기 시작하면 대의민주주의의 근간인 공적 신뢰는 뿌리째 흔들릴 수밖에 없다.현재 최 최고위원과 일부 옹호 세력은 당 지도부의 윤리감찰 지시가 사전 확인 절차 없이 이뤄졌다며 오히려 절차를 문제 삼는 태도를 보이고 있다. 그러나 이미 공개된 육성 녹취록이 모든 진실을 말해주고 있는데 무슨 구차한 소명 절차가 더 필요하다는 말인가. 국민을 기만한 인물은 국회의원 배치를 달고 민의를 대변할 자격이 없다.