쉬운 세탁기 사용 설명서, 누군가의 삶이 바뀐다

'쉬운 신문'이 뭘까? 발달장애인을 포함한 정보 약자 누구나 쉽게 이해할 수 있는 신문이다. 질문이 생긴다. 발달장애인이 신문을 읽을까? 발달장애인은 어떤 경로로 정보를 습득할까? 한국장애인고용공단이 발표한 '2025년 발달장애인 일과 삶' 실태조사를 보면, 발달장애인 76.7%가 '한글 읽기가 가능'하고 73.8%는 '한글 쓰기가 가능'한 것으로 조사됐다. 2024년 기준 국내에 등록된 발달장애인은 28만 1천명이다. 이 가운데 21만여 명이 읽을 수 있다는 얘기다.
발달장애인도 읽고 이해할 수 있도록 정보를 구성하는 것은 정부의 법적 책임이기도 하다. 2015년 11월 시행된 발달장애인법 제10조는 발달장애인에게 필요한 정책 정보를 이해하기 쉬운 형태로 제공하라고 정했다. 다만, 아직 '이해하기 쉬운' 형태에 대한 공적 기준은 만들어지지 않았다. 기준이 없으니 발달장애인 당사자 정책조차 어렵게 발표된다.
미디어오늘은 여기서 출발했다. 발달장애인이 궁금해하는 정책을 발달장애인이 이해할 수 있도록 쉽게 쓴 기사로만 채운 '쉬운 신문' 1호를 발행할 예정이다. (현재까지는 1호까지만 내는 걸로 정해졌다.) 어떤 기사를 쓸지는 발달장애인 당자사 감수위원 '쉬우니' 4명과 함께 편집회의를 거쳐 정했다. '쉬우니'가 '쉬운 신문' 초판을 보고, 고칠 점 등을 다시 감수한다. 이 모든 과정은 '쉬운 정보 제작 전문' 사회적기업 소소한소통이 함께한다.
미디어오늘은 '쉬운 신문'을 만드는 모든 과정 또한 온라인과 지면에 기사로 소개한다. 기사 하단에는 '쉬운 글 전문 AI인공지능 온글'을 활용하고 소소한소통 전문가와 발달장애인 감수위원이 감수해 재가공한 기사의 '쉬운 버전'이 함께 실려있다.
윤유경 기자는 전국 방방곡곡의 지역 언론을 찾아다니며 지역언론 취재기를 쓴 '전국언론자랑'을 2년간 연재하고 책으로도 펴냈다. 소외된 지역 주민의 심부름을 해주고 심부름 값으로 주민의 이야기를 듣고 쓰는 '경남신문', 발달장애인 청소년과 할머니에게 글쓰기 수업을 하고 그들이 쓴 기사를 그대로 신문에 싣는 '진안신문' 등이 소개됐다.
'쉬운 신문' 프로젝트는 "공론장에서 배제된 이들을 공론장 안으로 직접 끌어온" '진안신문'의 시도에서 출발했다. 윤 기자가 "회사에서 가장 마음이 잘 맞는 선배"라고 소개한 장슬기 기자는 "윤 기자의 진안신문 기사를 보면서, 발달장애인 청소년도, 글을 읽고 쓰지 못하던 분들도 우리의 독자가 될 수 있구나, 되어야 하는구나 생각하게 됐다"고 말했다.
기사를 읽는 독자의 얼굴을 떠올리고 어려운 언어가 '정보 장벽'이 되지 않도록 '언론 배리어프리'를 실천한 두 기자에게 '쉬운 신문' 프로젝트에 대해 들었다.
"발달장애인 등 정보 약자를 위한 '공공정보' 있어야"
- '쉬운 신문'을 만들게 된 계기가 궁금하다.
윤유경(이하 윤)
: "12월이 되면 기자 생활한 지 딱 5년이 된다. 기사를 쓸 때마다 독자들에게 일종의 부채감이 있었다. 기사야말로 모든 사람이 접하는 공공재인데, 전문 용어와 한자어가 많고 너무 축약돼 맥락이 빠진 기사도 많다. 굳이 어려운 단어를 쓰지 않아도 되는 데 일부러 어렵게 쓰는 관습은 아닌가, 언론에 남은 일종의 권위의식은 아닌가 생각하기도 했다.
전북 진안 지역신문을 취재하며 언론의 공공성을 많이 고민하게 됐다. 류영우 '진안신문' 편집국장은 글을 잘 모르는 발달장애 청소년들에게 매주 글쓰기 수업을 했다. 어릴 때 글을 배우지 못한 할머니들과도 20년 넘게 글쓰기 수업을 한다. '당사자의 글'이 매주 신문 지면에 실린다. 보통은 '공론장에서 목소리를 낼 기회'가 없는 이들의 목소리를 듣고 대신 전달하는데, '진안신문'은 아예 그들에게 펜을 쥐여준다. 백정연 소소한소통 대표가 쓴 책 '쉬운 정보'에 대한 장슬기 선배의 서평 기사를 보고서 아이디어가 떠올랐다. 우리가 직접 '쉬운 정보'만으로 만들어진 '쉬운 신문'을 만들어보면 어떨까 하고."
장슬기(이하 장)
: "나 역시 윤 기자가 취재한 '진안신문' 기사를 읽고 이걸 어떻게든 발전시켜 보고 싶었다. 신문을 읽지 못하던 사람들이 신문에 글을 쓴다는 게 놀라웠다. 몇 시간에 한 대씩 오는 버스가 나를 태우지 않고 그냥 지나가 버린 이야기, 하루 두 대 있는 버스를 한 대 더 늘려야 한다는 이야기 등을 할머니들이 기사로 썼다. 발달장애 청소년들도 자신의 꿈과 감정을 글로 쓰고 신문은 싣는다. 그걸 보며 이들의 얼굴을 독자로 떠올리게 됐다.
<참여사회> 인터뷰로 '접근성'에 대한 관심이 커지기도 했다. 2024년에 인터뷰한 이충현 접근성 매니저
가 '배리어 컨셔스barrier conscious', 즉 장벽을 계속 인식해 나가는 태도가 중요하다고 말했다. 휠체어가 다닐 수 있게 턱을 조정하고, 전시에 수어통역, 음성해설을 제공하는 등 장벽을 낮추고 접근성을 높이는 '배리어 프리' 개념이 많이 알려졌지만, 사실 완벽하게 장벽이 0인 상태는 불가능에 가깝다. 삶의 맥락과 조건에 따라 '장벽'은 다양하기 때문이다. 중요한 건 무엇이 장벽을 구성하는지 예민하게 살피는 태도다. 기사에도 '장벽'이 있다면 그건 뭘까, 생각하게 됐다."
- 미디어오늘은 미디어 산업과 비평을 주요하게 다루는 전문지다. 주요 독자층도 언론이 많은데 '쉬운 신문'을 기획했다.
윤
: "오히려 그래서 시작했다. 미디어오늘은 언론을 취재하는 언론이고, 기자와 방송 프로듀서들이 많이 본다. 이 기획을 읽은 언론인들이 문제의식에 공감해 주길 바랐다. '이게 뭐지' 하고 열었다가 한 번 생각해 보고, 그들도 쉬운 기사를 쓰고 쉬운 프로그램을 만들면 좋겠다고 생각했다."
장
: "미디어오늘보다 독자, 시청자 등 수용자 접점이 넓은 공영방송인 한국방송(KBS) 등 방송사가 같이 하면 좋겠다. 우리는 11월에 '쉬운 신문'을 한 번 종이로 펴내지만, 릴레이 프로젝트처럼 언론사들이 계속 이어서하면 어떨까. (웃음)"
- '쉬운 신문'은 어떻게 만들어지나?
윤
: "가로 32.7cm 세로 47cm 베를리너판형 4면인 종이신문으로 만든다. 발달장애 당사자들이 기획, 감수에 직접 참여한다. 소소한소통에는 '쉬우니'라고 부르는 발달장애인 당사자 감수위원이 많이 있다. 소소한소통에서 네 명을 추천받아 이번 '쉬운 신문' 감수위원으로 모셨다. 지난 9월 아이템 선정을 위한 편집회의를 열었다. 이재명 정부 청년정책 가운데 감수위원이 직접 고른 다섯 가지 정책 뉴스를 쉽게 알려주는 기사가 실린다. 대중교통비를 환급해 주는 '모두의 카드' 정책이나, 전·월세 지원 등 주거비 정책에 관심이 많았다."
장
: "편집회의에서 정한 아이템으로 기사를 써서 원고 초고를 보내면 소소한소통에서 한 번 더 '쉬운 글'로 바꾸고 그에 걸맞은 디자인과 지면으로 제작해 준다. 디자인까지 얹힌 가판을 감수위원들이 보고 최종 피드백을 하면 반영해서 배포할 계획이다. 소소한소통이 '쉬운 정보'를 만드는 전문 기관이기 때문에 그들과 협업하고 있다. 백정연 소소한소통 대표와 직원들이 좋은 취지라고 보고 기꺼이 힘을 보태고 있다."
- 소소한소통과는 어떻게 협업하게 됐나.
장
: "6·3 지방선거 때가 직접적인 계기다. 정치부 기자로 일하면서, 청각장애인 가운데 수어를 제1언어로 쓰는 농인을 위한 '수어 선거공보물'이 필요하다는 기사를 쓴 적이 있다. 농인에게는 한글 공보물보다 수어 영상이 훨씬 편하다. 그 기사를 쓸 때 도움을 준 김상화 농아사회정보원장이 지방선거를 앞두고 나를 소소한소통에 데려갔다. 농인뿐만 아니라 발달장애인 등 정보 약자를 위한 '공공정보'가 계속 만들어져야 한다는 취지로 소개했다.
사회복지사로 15년 정도 일하던 백정연 대표는 마지막에 공공기관에서 일하면서 2015년에 만들어진 발달장애인법 제정 작업을 함께 했다. 법이 생겼으니 이제 쉬운 정책 정보가 나오겠거니 했는데 후속 작업이 진행되지 않았다. 그래서 직접 사회적 기업을 만들었다. 결국 올해 초 '쉬운 정보 가이드라인'도 민간 부문인 소소한소통에서 만들었다."
"쉬운 정보는 경험의 시작, 기회의 시작, 일상의 시작"
- '쉬운 정보'란 뭔가. 어떻게 '쉽게' 쓸 수 있나.
장
: "이 질문에 대해 백정연 대표가 미리 답을 보내줬다. 흔히 쉬운 정보를 쉬운 단어를 쓰는 것 정도로 생각하기 쉽다. 하지만 쉬운 정보는 정보를 이용하는 사람 관점에서 그들이 꼭 알아야 할 내용을 알기 쉽게 전달하기 위해 정보 전달 방식을 설계하는 일이다.
정부 정책을 전달하는 기사를 예로 들면 보통은 신청 대상, 신청 기간을 알려주고 끝난다. 그러나 쉬운 정보는 이 정보를 누가, 어떤 상황에서 쓰는지 확인한다. 독자에게 꼭 필요한 내용을 고르고, 이해하기 쉬운 순서로 다시 구성한다. 그 뒤에 어려운 용어는 일상의 말로 바꾸거나 뜻을 설명하고, 긴 문장은 짧게 나눈다. 글만으로 어려운 내용은 그림, 사진, 기호를 함께 쓴다. 쉬운 정보로 구성되면 읽는 사람이 내가 신청할 수 있는지, 어떻게 신청하는지, 어떤 지원을 받는지, 중간에 그만두면 어떻게 되는지까지 알 수 있게 된다."
- '쉬운 정보'는 왜 중요한가.
윤
: "쉬운 정보는 정보의 수준을 낮추는 일이 아니라 정보에 접근하는 문턱을 낮추는 일이다. 백정연 대표가 말한 것 가운데 매우 인상적인 부분이 있었다. 쉬운 정보를 만들면서 주체적으로 변한다는 부분이다. 세탁기 사용 설명서를 쉬운 정보로 바꿔서 이해하고 내가 직접 돌려보는 경험, 어려운 말로 되어 있는 계약서를 쉬운 말로 바꿔 직접 읽고 직접 서명하는 일을 거치면서 이분들이 스스로 삶을 결정하게 된다는 거였다.
사람은 살아가면서 누구나 선택을 해야 한다. 오늘 뭘 먹을지, 무엇을 할지, 나의 모든 선택이 쌓이고 쌓여서 삶이 되는 건데 정보를 이해하기 어려우면 스스로 선택할 수가 없다. 결정을 의존하게 되고 자신감이 떨어지게 된다. 정보의 문턱을 낮추는 일이 중요한 이유다."
장
: "SBS에서 '몽글상담소'라는 프로그램이 방영된 적이 있다. 성인 발달장애인들의 리얼리티 연애 프로그램이었다. 이효리-이상순 부부가 발달장애인들의 연애상담도 했다. 이 프로그램에 잠깐 스치듯 나온 책이 있는데 바로 소소한소통에서 만든 '쉽지'라는 잡지였다. 잡지 한 권이 모두 '연애매뉴얼'이었다. 누군가를 처음 만나기 위해 어떤 옷을 입을지, 처음 만나서 어떤 말을 해야 할지, 어떤 곳에 가야 할지.
'연애'라는 친밀한 관계 맺기 경험의 시작도 사실 정보에서 시작한다. 쉬운 정보를 제공하는 것은 경험의 시작, 기회의 시작, 일상의 시작이다."
- '쉬우니'라는 감수위원들이 직접 제작에 참여한다는 점이 인상적이다. 감수위원들은 어떤 분들인가?
장
: "소소한소통은 기본적으로 정보 약자 당사자가 이해할 수 있는 쉬운 정보를 만드는 기관이기 때문에 '발달장애인 당사자 감수위원'이 많다. 백정연 대표가 감수위원을 어떻게 정하는지 말씀하신 적이 있다. 소소한소통은 감수위원을 정할 때 글을 빨리 읽거나 어려운 말을 많이 아는 사람을 찾는 게 아니라, 정보에 관심이 있고 자신의 경험과 생각을 표현할 수 있는지, 다른 사람의 의견을 듣고 함께 이야기할 수 있는지를 중요하게 본다고 한다.
"모르겠다"라고 말하는 것도 중요한 의견이라고 하셨다. 무엇을, 왜 이해하기 어려운지 알려주는 경험이 쉬운 정보를 만드는 데 필요한 전문성이기 때문이다."
윤
: "소소한소통 감수위원은 송지연, 이윤하, 이주형, 장지용 총 네 명이다. 장지용 위원은 발달장애 당사자로서 장애인식개선 교육을 하는 강사다. 프리랜서 칼럼니스트이기도 하다. 송지연 위원은 당사자 단체에서 발달장애인 자립을 지원하는 활동가다. 보건복지부가 주관하는 청년 장애인 정책 포럼에도 참여한 것으로 일고 있다.
이주형 위원은 소소한소통 직원이고, 이윤하 위원은 복지 일자리로 행정 업무를 하는데 소소한소통에 배정받아 일하고 있다. 이주형 위원은 생성형 인공지능을 이용해서 뉴스를 보고, 장지용 위원은 포털 사이트 스크랩 기능을 이용해 거의 모든 뉴스를 섭렵하는 뉴스 헤비유저였다. 송지연 위원은 뉴스를 틱톡 같은 앱을 통해 쇼츠로 많이 보더라. 영상이든 글이든 쉽지만 정확하게 전달하는 '쉬운 뉴스'가 더 다양한 형태로 만들어져야 할 것 같다."
- '쉬운 정보' 시리즈 기사를 미디어오늘에 연재하고 있다. 발달장애인이 어려운 정보를 맞닥뜨리는 상황을 "유리로 만든 미로"라고 표현한 부분이 인상적이었다.
장
: "소소한소통이 한국장애인고용공단과 함께 발달장애인의 새로운 직무를 개발하고 있다. '인공지능 활용 인지접근성 테스터'라는 직무였다. 발달장애인 훈련생들이 교육에 참여해 주어진 서비스나 정보를 이용하거나 읽어보고 '더 쉽게' 만들 수 있을지 고민해서 제안하는 직무다. 장애인 당사자만 할 수 있는 일이다.
훈련에서는 병원 문진표를 읽고, 어느 부분이 왜 어려운지, 어떻게 고쳐 달라고 해야 하는지 써내야 했다. 문진표를 나도 봤는데, 내가 봐도 어려웠다. 이 내용은 예시를 들어달라, 이 용어는 어려우니 풀어서 설명해 달라, 문의처가 어디인지 넣어달라 같은 구체적인 요구사항을 찾아내야 한다.
어려운 정보 앞에 서 있는 그들이 유리로 만들어진 미로에 서 있는 것처럼 보였다. 모두 내가 아는 한글이니 장벽이 없어 보이지만, 이해하려고 한 걸음 나갈 때마다 투명한 유리로 된 문턱에 걸리고, 벽에 부딪히는 거다. 여성이 고위직에 오르지 못하게 '보이지 않는' 유리천장이 놓여있는 것과 유사하다는 생각이 들었다. '쉬운 신문'이 이 유리 장벽을 걷어내는 작은 출발점이 되면 좋겠다."
- '쉬운 신문' 외에 또 쉬운 정보가 필요한 부문은 어디가 있을까.
윤
: "우선순위를 두자면 약과 건강 정보다. 병원에 갔을 때 문진표를 어떻게 작성하는지, 약을 잘못 썼을 때 어떤 부작용이 있는지처럼 모르면 위험한 정보들이 있다. 그런 정보부터 쉽게 바뀌어야 한다. 사실 우리가 봐도 어려운 정보들이 대부분이다."
장
: "재난 문자도 그렇다. 짧은 문자를 이해하지 못하는 순간 목숨이 왔다 갔다 할 수 있다. 이해하지 못하면 아무 대처도 할 수 없다. 안전과 관련된 정보들은 우선 쉽게 바뀌어야 한다."
- '쉬운 신문'은 언제 실물로 나오나. 이후 계획은?
윤
: "종이로 된 4면짜리 '쉬운 신문'은 11월에 발행된다. 여기가 끝이 아니다. '발달장애인 정보접근권 확대'를 위한 하나의 징검다리라고 생각한다. 11월 19일에 국회에서 발달장애인 정보접근권을 주제로 정책 토론회를 한다. 저도 토론자로 참석한다. 11월 영국과 일본에서 쉬운 정보를 만드는 곳들을 화상으로 인터뷰할 계획이다. 소소한소통이 민간에서 '쉬운 정보 가이드라인'을 발표했지만, 이번 기획 기사를 계기로 정부 차원의 '쉬운 정보' 기준이 만들어져야 한다."
장
: "더 많은 사람이 쉬운 정보가 왜 필요한지 알게 되면 좋겠다. 특히 항상 정보를 다루는 언론인들이 매일 문장을 쓰면서 '이거 너무 어렵지 않나'라고 한 번 더 생각하게 되는 게 최종적 목표다. 나 역시 내가 평소에 쓰는 기사부터 '쉬운 정보'로 만드는 길 위에 이제 선 것 같다."
편집회의에서 '쉬우니' 위원들은 두 기자에게 말했다고 한다. "왜 한 번만 만들어요?" "계속 만들어주세요." 기성 언론이 하지 않는 일을 시작한 두 기자의 귓전에 이 말이 계속 울리는 것처럼 보였다. 그들이 떠올리는 '독자의 얼굴'을 더 많은 언론이 함께 떠올리면 좋겠다.
덧붙이는 글 | 이 글은 참여연대에서 발간한 〈참여사회〉 2026년 11-12월호에 실렸습니다. 글쓴이는 박수진 한겨레 기자입니다. 참여연대 회원가입 02-723-4251