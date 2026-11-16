"오늘도 로또에 당첨됐다"는 함양 꽃농부의 아침 인사

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국화 옆에서

서정주



한 송이의 국화꽃을 피우기 위해

봄부터 소쩍새는

그렇게 울었나 보다



한 송이의 국화꽃을 피우기 위해

천둥은 먹구름 속에서

또 그렇게 울었나 보다



그립고 아쉬움에 가슴 조이던

머언 먼 젊음의 뒤안길에서

인제는 돌아와 거울 앞에 선

내 누님같이 생긴 꽃이여



노오란 네 꽃잎이 피려고

간밤엔 무서리가 저리 내리고

내게는 잠도 오지 않았나 보다

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"아침에 눈 뜨면 남편과 이야기해요. 오늘도 로또에 당첨됐다고요. 건강하게 하루를 시작할 수 있다는 것만으로도 큰 복이잖아요."

큰사진보기 ▲보로니아 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲배옥금씨가 수년 동안 기록해온 농사일지 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"어디에서 살든 나 하기 나름인 것 같아요. 서울 강남에 산다고 외롭지 않은 것도 아니고, 시골에 산다고 마냥 불편한 것만도 아니잖아요. 앞으로도 제가 사는 이곳에서 사람들과 함께할 수 있는 일을 찾고 싶어요. 꽃향기를 맡으면서 기분 좋게 일하고, 사람들과 좋은 것을 나누고, 건강하게 하루를 보내는 것. 그게 가장 행복한 삶이라고 생각합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

경남 창원에서 학생들에게 국어를 가르치며 교단에 섰던 배옥금(64)씨는 이제 한 송이의 꽃을 피우기 위해 온 계절 정성을 쏟는 농부로 살고 있다. 남덕유산 자락이 병풍처럼 펼쳐진 서상면 대남리에서 남편(노영근)·아들(노유승)과 함께 함양에서 제2의 인생을 꾸려나간지 어느덧 13년이 흘렀다.어디에 있는 줄도 몰랐던 함양과 인연을 맺은 건 보로니아라는 꽃 때문이다. 연분홍 꽃에서는 달콤한 향기가, 잎에서는 상쾌한 소나무향이 나는 보로니아는 호주가 원산지다. 고산 절벽 척박한 땅에서 자라나는 생명력 강한 식물이지만 꽃의 모양과 색, 향기는 사랑스럽기 그지없다.남편과 은퇴 후의 삶을 고민하던 배옥금씨는 경남 함양군 서상면에서 우리나라에서 유일하게 보로니아가 재배된다는 것을 알고 2013년 서상에 자리 잡았다. 도시에서만 살았던 그는 농사의 '농'자도 모른 채 보로니아 농장을 시작해 하나씩 배우고 몸으로 부딪치면서 시골살이에 적응해 나갔다.그의 노력은 여러 권의 농사일지에 고스란히 담겨 있다. 비료를 준 날짜부터 가지치기 시기, 식물의 생육 상태까지 사진과 글로 꼼꼼하게 기록했다. 지금도 예전 기록을 들춰보면서 참고한다. 푸른들농장의 재배 비법이 그 안에 모두 담겨 있어 수년간 기록하면서 남긴 일지는 보물과 같다.푸른들농원에서는 보로니아뿐만 아니라 율마와 솔매(왁스플라워) 등도 함께 키운다. 보로니아를 봄에 출하하고 난 뒤, 연중 고정적인 수입원으로 율마를 택했다. 싱그러운 초록빛을 띄는 율마 또한 손으로 쓰다듬으면 나는 향긋한 향기가 기분을 맑게 한다. 때문에 농원에서 일하는 게 고되기보다 아로마테라피를 하며 힐링하는 시간이란다.그러나 꽃농사가 마냥 낭만적이지만은 않다. 해마다 날씨에 따라서 농사의 성패가 좌우되는데, 최근 몇 년 새 급격한 기후변화로 그동안의 경험만으로는 작황을 예측하기 어렵다. 또 하우스에서 재배하는 만큼 냉난방비와 시설 유지비도 만만치 않은 데다, 병해충이 발생하면 빨리 피해 화분을 제거해야 하기 때문에 피해를 입증해 보상받는 것도 어렵다. 뿐만 아니라 코로나19를 비롯해 국가적 참사가 발생하면 꽃 소비가 크게 위축돼서 농가 수익에도 영향을 미친다.배옥금씨는 "이러한 어려움 때문에 지역에 보로니아 재배 농가가 크게 줄었다"며 "귀농 초기 15곳 정도 됐던 서상면의 보로니아 농가가 현재는 절반 이하로 감소했다"고 말했다. 그럼에도 불구하고 식물이 주는 행복은 값을 매길 수 없을 정도로 가치가 있다. 마음을 다해 정성을 쏟아 키우는 만큼 애정과 자부심도 크다. 그래서 배씨와 가족들은 푸른들농장에서 키우는 작물을 '상품'이 아니라 '작품'으로 여긴다.배옥금씨의 활동은 비단 농장에만 머물지 않는다. 그가 보로니아와 율마를 키우는 것만큼 보람을 느끼는 것은 지역 주민들과 함께할 때다. 귀농 초기에는 그간의 경험을 살려 함양고등학교와 서상고등학교에서 기간제 국어교사로 학생들을 가르쳤다. 이후에는 마을 어르신들을 대상으로 무료 한글교실을 열었고, 서상초등학교에서도 무료 방과후 수업을 진행했다.이후 함양약초과학관에서 약초 관련 강의와 나눔 활동도 이어갔다. 자신이 가진 지식과 재능을 지역사회에 활용할 방법을 끊임없이 고민했다. 그 과정에서 시작한 활동이 '플라워테라피'다. 서상면 도시재생 주민 제안 공모사업을 통해 주민들이 꽃을 활용한 체험활동에 참여할 수 있도록 프로그램을 마련했다. 특히 서상시장 장날에 맞춰 야외에서 진행한 플라워테라피는 주민들의 큰 호응을 얻었다.서상면 화훼작목반과 함께 '서상솔밭길 꽃축제'를 개최하기도 했다. 이틀 동안 진행된 행사에서는 꽃 전시와 함께 어린이와 가족, 청소년을 위한 다양한 체험 프로그램을 운영했다. 이밖에 서상면주민자치회 간사, 행복안의봄날센터장, 도시재생주민협의체 위원으로 참여하는 등 지역사회를 위한 일에 발 벗고 나서고 있다.목욕탕·수영장 등 생활편의시설이 부족한 시골살이가 처음부터 편했던 건 아니지만, 불편을 불평하기보다 지역주민들과 함께 하면서 마음을 충만하게 채워나가다 보니 감사할 것 투성이란다. 배옥금씨는 "필요한 시설이 동네 없으면 다른 지역으로 가면 되더라"며 "덕분에 거창도 가고, 장수도 가고, 여행하듯 살아서 재밌다"고 말했다.