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큰사진보기 ▲청석에듀씨어터를 이끌고 있는 이기복-우은희씨 부부 ⓒ 이민선 관련사진보기

"저를, 연극쟁이 이기복으로 기억했으면 좋겠어요."

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"지키고자 했던 가치를 끝까지 지키는 거 아닐까요? 내가 죽은 다음에 사람들이 연극쟁이 이기복으로 기억했으면 좋겠어요. 저는 지금도 참 잘한 선택이라고 생각해요. 여행, 등산... 연극을 선택하지 않았다면 퇴직 교사로서 제가 할 수 있는 일들이죠. 물론 즐거운 취미 생활이지만, 그것도 한두 번이겠죠. 끊임없이 대본을 읽어야 하고, 배우·스태프들과 함께 고민해야 하고, 공연하고...이거 굉장히 행복한 겁니다. 가장 보배로운 건 내 극장에 아이들 웃음소리가 끊이지 않는다는 것이고요. 이런 건 아무나 누릴 수 있는 게 아니잖아요."

큰사진보기 ▲2008년, 경화여고 예술의 전당 공연 전 분장실. ⓒ 이기복 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲1995년, 남자 배우가 부족해 이기복 선생님이 특별 출연한 연극. 맨 왼쪽. ⓒ 이기복 제공 관련사진보기

"그때는 가출하는 애들이 참 많았어요. 잡아 오면 또 가출하고, 도저히 잡을 수가 없었어요. 그래서 연극을 한번 해 보자고 애들한테 제안했죠. '방황하는 별들'이라는, 가출하고 그러는 애들이 경찰서 유치장에 모이면서 벌어진 일을 소재로 만든 작품인데, 대본을 딱 보더니 애들이 '재미있겠다' 그러는 거예요. 자기들 이야기니까요."

"아이들은 자기가 쓸모없다고 생각할 때 가장 위험합니다. 이런 아이들한테는 무엇인가 할 일을 만들어 주어야 합니다. 자기가 무엇인가 중요한 역할을 했고, 남들이 그걸 인정했다고 느끼는 순간, 바뀝니다. 연극은 반드시 무대에 올라야 하는 예술이에요. 무대에 오르면 누군가 박수 치고 칭찬도 합니다. 그 박수와 칭찬이 아이들을 변하게 합니다."

큰사진보기 ▲2010년, 광주고 청소년연극제 대상 수상 후. ⓒ 이기복 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2013년 공연을 마친 뒤 한 컷. ⓒ 이기복 제공 관련사진보기

"이명박 대통령 시절인데 공부 잘하는 애들을 더 잘하게 하는 수월성 교육이라고. 교육이 완전히 바뀌기 시작했어요. 경화라는 학교가 기숙사 중심에 야간 자율학습, 새벽부터 밤늦게까지 공부시켜 좋은 대학 가는 데 목숨을 거는 그런 학교로 바뀐 거죠. 그러다 보니 저처럼 연극에 가치를 둔 교사는 설 자리가 없어지게 됐고, 자꾸 눈치 보이고, 그래서 연극 교육 편하게 할 곳을 알아보게 된 거죠."

"집안 형편 때문에 연극 하기 어려운데, 그래도 끈질기게 하는 아이들이 있어요. 물론 그런 아이들이 모두 배우라는 직업으로 살아가는 것은 아닙니다. 하지만 훌륭한 사회인으로 잘 살아가고 있어요. 배관 일을 하는 제자도 있고 방충망 사업을 하는 제자도 있는데, 아주 잘 삽니다. 돈도 많이 번다고 합니다. 연극을 통해 자존감을 회복했고, 긍정적으로 사는 방법을 배운 덕분이죠. 느닷없이 찾아와서 소주 한 잔 하자는 제자도 있고, 아기를 낳아서 인사하러 오는 제자도 있어요. 정말 무한 감동을 느끼는 순간이죠."

큰사진보기 ▲2008년, 공연 만친 뒤, 학생들과 ⓒ 이기복 제공 관련사진보기

"주저하지 말았으면 좋겠어요. 이것저것 너무 많이 계산하는 경향이 있는데, 그러지 말고 두려움 없이 일단 저질러야 합니다."

"음악 교사였고 전공은 작곡인데 이 사람이 연극과 뮤지컬을 하니까 저도 전공을 살려서 작곡할 기회가 생겼고, 그런 점에서는 저의 2막도 성공적인 셈이죠. 사실 퇴직하고 밖에 나가면 누가 말이나 걸어주겠어요? 이곳이 있고 아이들이 찾아오니까 서로 인사도 하고 말도 하고, 그래서 정말 행복해요."

"1막에는 애들하고 밤낮없이 뛰어다녔는데, 지금은 그럴만한 신체 능력이 안 돼요. 한발 물러서는 자세가 중요해진 거죠. 주도권을 쥐고 하려면 안 됩니다. 지켜보고 도와주는 자세가 돼야 해요. 때로는 길도 열어줘야 하고, 또 아이들이 함정에 빠졌을 때는 꺼내주기도 해야 하고요. 어려움이 닥쳤을 때는 경험에서 우러나오는 조언도 해야 하고요."

큰사진보기 ▲청석에듀시어터 전경 ⓒ 이민선 관련사진보기

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올해 일흔에 접어든 이기복 청석에듀씨어터 대표가 스스로 내린 인생 2막에 대한 평가다. 삶에 대한 무한한 긍정과 자부심이 함축된 말이었다.이 말은 대화의 주제가 '인생에서 진정 중요한 게 무엇일까'로 넘어가면서 나왔다. '하고 싶은 것을 시원하게 하는 게 중요 하다는 이도 있고, 결국 남는 건 돈밖에 없다는 사람도 있다'고 하자 그는 할 말이 떠오른 듯 "돈이 인생의 목적이 되면 좀 허무할 것 같아요"라며 말문을 열었다.이 대표를 만난 것은 지난 6일 오전, 6년 만의 재회였다. 첫 만남이 11년 전인 2015년이었으니, 그와 5년여 주기로 만나는 셈이다. 서리 맞은 듯 새하얀 머리, 그 새 주름도 늘었다. 그의 인생이 이제 겨울에 접어들고 있음을 느낄 수 있었다. 하지만 친절하면서도 고집 있어 보이는 강한 눈빛은 여전했다. 더 단단해졌다는 느낌이 들 정도였다. 야트막한 언덕배기에 자리한 하얀 집 청석에듀씨어터. 멀리서 보면 중세 유럽의 성 같아서 우러러 보게 되지만, 가까이서 보면 오래된 전원주택 같아 친근했던 11년 전 그 느낌 그대로였다.이 대표는 30년 경력의 윤리 교사였다. 1981년 경기도 광주 경화여중에서 교사 인생 첫발을 내디뎠고, 여중 병설학교인 경화여고를 오가면서 30년간 교사로 살았다.고등학교 때 연극반 활동을 한 게 그의 연극 인생 토대가 됐다. 군대 갈 즈음에는 지역 대학 축제에서 연극 연출을 맡기도 했다. 이 대표는 이 경험을 바탕으로 1982년 경화여중 내에 연극반을 만들어 당시 유명했던 윤대성 작가의 '별들 시리즈' (< 방황하는 별들>, <불타는 별들>, <꿈꾸는 별들>)를 무대에 올렸다.이렇게 해서 무대에 올린 연극은 대성공이었다. 3천 명이 넘는 학생이 거의 숨소리도 내지 않고 연극을 관람했다. 툭 하면 가출하던 아이들이 연극에 흥미를 느끼면서 "또 가출할래"라고 '농반진반' 물으면 "한 작품만 더 해보고요"라고 답할 정도로 차분해졌다. '연극이 방황하는 별들을 바로 잡아주는 데 효과 있을 것'이라는 그의 믿음을 확신으로 발전하게 해 준 작품이었다. 연극의 어떤 매력이 아이들을 변하게 한 것일까? 이 대표는 '무대 효과' 덕분이라 설명했다.전문적인 연극 교육이 필요함을 느낀 이 대표, 아닌 이 선생은 학교 소강당에 '경화소극장'이라는 이름을 붙이고, 그 무대에 아이들과 함께 만든 작품을 올렸다. 그러자 연극을 한다는 소문을 듣고 이른바 '노는 아이들'이 제 발로 찾아와 연극반 단원이 됐다. 이것이 이 대표가 이끄는 경기도 광주 연극계의 뿌리가 됐다. 이 선생은, 아니 이 대표는 현재 '광주시연극협회' 회장이다.또한 이 선생은 교장을 설득해 고등학교 1학년 전체 학생에게 연극을 가르치기도 했다. 또 '연극'을 자신의 전공인 '도덕' 수행 평가와 연계했고, 영어 교육과도 연계해, 영어 연극을 만들어 무대에 올린 적도 있다. 막이 내린 뒤 나온 우레와 같은 박수와 찬사, 그 순간은 수십 년이 흐른 지금도 그의 뇌리에 가슴 벅찬 순간으로 기억돼 있다.경화여중·고 연극반 경험을 바탕으로 이 선생은 2007년부터 광주 지역 고등학교 연합 청소년 극단을 꾸리기 시작했다. 2010년에는 광주 지역 6개 고등학교가 이 극단에 참여했다. 이때 길러낸 제자만 300여 명 가까이 된다. 전국 청소년 연극제에서 3회나 우승하는 성과도 냈다.이 교사가 2011년 쉰다섯에 명예퇴직을 한 이유다. 그는 1년 뒤인 2012년 집을 팔고 자신의 퇴직금과 연금, 또 중학교 음악 교사였던 부인의 퇴직금을 털고 대출까지 받아 '청석에듀씨어터'라는 보금자리를 만들었다. 다음 해인 2013년에 개관했다.전 재산을 털어 보금자리를 만든 이유는 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 예술 공간을 만들기 위함이었다. 그가 인도한 제자들이 대학생이 되고 사회인이 되어서도 마을에서 예술 활동을 할 수 있는 공간을 만들기 위한 목적도 있었다.이렇게 해서 탄생한 '청석에듀씨어터'에는 극장이란 의미의 '시어터'(Theatre)와 '에듀'(Edu)라는 교육적 의미가 결합해 있다. 배우를 꿈꾸는 이들이 마음껏 노래하고 춤출 수 있는 연습실과 180석 규모 공연장, 소품 제작실이 갖춰져 있고, 해마다 8작품이 무대에 오른다. 한 작품을 통해 연극을 접하는 아이들이 175명 정도이니, 지난 13년간 이곳을 거쳐 간 아이들은 대략 2300명이다. 이 중 일부는 연극영화과 등 연극과 관련한 학과에 진학했고, 그중 일부는 성인이 돼서도 연극을 한다.이 대표는 연극을 통해 얻을 수 있는 가장 중요한 가치를 '긍정의 힘'이라 설명했다.이기복 청석에듀씨어터 대표가 인생 2막을 열어야 할 이들에게 준 팁이다. 하고 싶은 게 있으면 두려움 없이 하라는 말이다. 그가 하고 싶은 일은 연극 교육이었다. 그는 "아무리 늙어도 옆에 아이들이 있어야 하고, 그 아이들이 노는 모습을 볼 수 있어야 했어요"라며, 연극 교육을 인생 2막으로 선택한 이유를 설명했다. 그의 배우자 우은희씨 역시 같은 생각이었다.이 대표는 인생 2막에 꼰대가 아닌 어른이 되는 방법에 관해서도 설명했다. 주도권을 쥐고 흔들려고 하면 꼰대가, 도와주고 길을 터주는 역할을 하면 어른이 된다는 말이었다.그래서일까, 이 대표는 요즘 연출을 가급적 아이들한테 맡긴다. 이 대표가 연출에 관여하는 순간 아이들이 수동적으로 변하기 때문이다. 아이들의 창의성과 적극성을 살려주고, 칭찬하고 격려해 주는 게 요즘 이 대표 역할이다. 또 언젠가는 단원들에게 '청석에듀씨어터'를 물려 주는 게 이 대표의 최종 목표다.전 재산을 털어 '청석에듀씨어터'라는 보금자리를 만든 이기복-우은희 부부에게는 '좋은 작품'을 더 만들고 싶다는 커다란 소망이 있다. 그 소망을 이루기 위해, 그들은 내일의 태양을 향해 오늘도 달릴 것이다.