청년정책은 청년을 모른다

▲보건복지부가 발간한 〈청년내일저축계좌 가입자를 위한 사업 안내문〉7페이지의 적립중지 요건 부분을 캡처한 화면이다. 노란 박스 부분에서 적립중지 대상이 1)군입대자, 2) 임신·출산으로 인한 퇴직자, 3) 육아휴직자 로만 한정되어 있어 이택원님과 같이 그 밖의 다양한 형식의 삶을 살아가는 청년들에게는 굳게 닫혀 있는 것을 확인할 수 있다. ⓒ 보건복지부 안내문에서 발췌 관련사진보기