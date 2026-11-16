청년정책은 청년을 모른다

청년을 대상으로 하는 복지 정책은 많다. 취업을 준비하는 청년에게는 구직지원금을, 주거비 부담을 겪는 청년에게는 월세 지원과 전세자금 대출을, 청년의 자산형성을 위해 정부가 지원하는 다양한 적금도 있다. 이런 정책들을 잘 찾아 이용하는 것이 청년들 사이에서는 '똑똑하게' 사는 법으로 여겨지는데, '똑똑하게' 챙기며 살지 않으면 청년으로 살기가 너무 퍽퍽하고 어려운 현실이기 때문이다. 그렇다면 청년 대상 복지 정책이 호명하는 '청년'은 누구이며, 청년들이 살고 있는 다양한 삶이 담보되어 있을까?
돌봄을 권한다면서, 돌보는 사람은 복지 바깥으로?
이 질문의 답을 찾기 위해 지난 6월, 한국여성민우회 성평등복지팀의 문을 두드린 이택원님의 이야기를 들여다보려고 한다. 이택원님은 '저소득 근로 청년'의 자산형성을 지원한다는 취지의 청년복지정책인 '청년내일저축계좌'에 가입했다. 매달 일정 금액을 저축하면 정부가 추가 지원금을 적립해 주는 제도이다.
이택원님은 일용직 목수로 일하며 매달 저축했고, 만기 시 마련될 목돈을 생활비와 주거 마련을 위한 종잣돈으로 사용할 계획이었다. 그러던 중 둘째 아이를 임신한 배우자를 돌보고 아이들을 양육하기 위해 일을 그만두었다. 첫째아이 출산이 녹록치 않았던 경험이 있어, 둘째 출산 시에는 아내를 충분히 돌보고 싶었기 때문이었다. 청년내일저축계좌는 계속 납입할 예정이었다. '임신·출산으로 인한 퇴직 시'에는 근로를 지속하지 않더라도 계속 납입할 수 있는 특별 요건을 확인했기 때문이다.
그러나 이택원님은 보건복지부로부터 계좌 중도해지와 정부지원금 환수 가능성을 안내받았다. 국민신문고 등으로 호소했지만 별다른 소용은 없었다. 가입 당시 제공된 안내문에는 임신·출산으로 인한 퇴직 요건이 여성 가입자에게만 적용된다는 명시적인 설명이 없었으나 보건복지부는 해당 조항이 여성에게만 적용된다고 본 것이다.
여기에서 복지정책의 시각이 드러난다. 임신과 출산을 여성의 신체적 경험으로만 한정하고, 나아가 그 과정에서 발생하는 돌봄을 여성의 몫으로 당연시하는 것이다. 다양하게 돌봄 관계를 만들어가는 시민들의 현실을 제도가 받아들이지 못하고, 제도의 언어로 현실을 다시금 성차별적 돌봄으로 '재구성'하는 셈이다.
정부는 여러 제도와 정책을 통해 '남성의 돌봄 참여를 확대해야 한다'고 말한다. 최근에도 여성의 임신기와 출산 시에 남성 배우자가 사용할 수 있는 제도 '3종 세트'를 신설했다는 고용노동부의 발표
가 있었다. 그러나 정작 기존 제도는 남성이 돌봄을 선택했을 때 이를 충분히 뒷받침하는가? '육아휴직' 등의 제도를 사용할 수 없는 여러 직종의 청년 노동자들은 어떤 제도를 통해 돌볼 수 있는 삶을 보장받아야 하는가?
청년의 삶을 재단하는 복지 정책
자산형성 정책에서 뿐만 아니라 청년을 대상으로 하는 여러 제도들이 청년의 삶을 재단한다. 일정한 나이와 자산·소득 기준, 근로를 지속하거나 구직활동을 지속하는 등 제도가 요구하는 요건에 들어맞아야 하고, 끊임 없이 입증해야 한다. 물론 한정된 공적 재원을 배분하기 위해 대상과 자격을 정하는 행정적 절차는 필요하다. 그러나 그 자격 요건이 어떤 삶을 '정상적'인 것으로 전제하고, 어떤 삶을 예외적인 것으로 취급하는지 계속해서 질문해야 한다.
청년버팀목전세대출같은 경우는 전용면적 85㎡ 이하의 집, 서울시 청년월세지원같은 경우는 임차보증금 8천만원 이하 및 월세 60만원 이하인 집에 살아야 한다. 그러나 청년에게 필요한 집은 혼자 거주하는 작은 공간만일 수는 없다. 반려동물의 가구를 놓을 공간이 필요하기도 하고, 함께 사는 누군가가 아플 때 병상을 놓을 공간이 필요하기도 하고, 그런 필요가 아니더라도 청년이 사는 집이 작아야 할 이유는 없다.
임대주택 제도의 2년에서 10년에 이르는 짧은 계약기간도 청년을 '일시적인' 1인가구로 전제하는 관점에서 비롯된 것이다. 집이라는 것은 다양한 삶의 맥락 속에서 필요와 취향에 따라 선택할 수 있는 것이어야 하나, 청년들에게 주어지는 주거복지는 협소하기만 하다.
일하는 청년을 바라보는 시각 또한 그렇다. 취업지원 제도는 '쉬었음 청년', '구직단념 청년' 등 명명을 통해 청년을 '노동시장에 진입했냐 아니냐'로 바라보게 한다. 청년들이 노동시장에서 멀어지는 이유는 다양하다. 불안정한 일자리, 끝없는 경쟁과 성과 압박, 주거와 생계의 불안정이 복합적으로 작용한다.
미래를 준비해야 한다는 요구가 끊임없이 주어지는 사회에서 청년들은 그 미래에 대한 부담 때문에 지치고 멈춰 서기도 한다. 그런데 사회는 이들에게 다시 미래를 준비하라고, 경제활동을 멈추지 않을 것을 요구한다. 청년을 지치게 만든 사회적 조건은 그대로 둔 채, 청년이 다시 생산적인 상태로 돌아가는 것만을 정책의 목표로 삼는 것은 아닐까?
생산적 개인에서, 돌보는 시민으로
우리가 질문해야 할 것은 청년이 왜 생산적이지 않은가가 아니라, 왜 청년은 끊임없이 생산적이어야 하는가이다. 노동시장에 참여하고 소득을 얻으며 자산을 축적하는 삶만이 바람직한 미래의 모습일까? 일하지 않거나, 잠시 일을 멈추거나, 누군가를 돌보며 살아가는 삶은 지원받을 가치가 적은 삶일까?
이택원님의 청년내일저축계좌 환수 문제는 아직 결론이 나지 않았다. 보건복지부의 판단에 따라 지침이 개정되지 않고 환수가 된다면 그동안 자산을 형성하기 위한 노력이 흔들릴 수도 있다. 민우회는 이 사안의 결과와 관계없이 제도가 어떤 삶을 정상범위에 두고, 어떤 삶은 예외로 밀어내고 있는지 계속 질문하고, 이를 바꾸기 위해 싸워나갈 것이다.
하지만 여전히 남는 물음표가 있다. 이택원님에게만 예외적으로 청년내일저축계좌 납입이 허용되면 그만일까? 청년내일저축계좌의 요건에 '임신·출산으로 인한 퇴직자'라고만 명시되어 있을 뿐 성별 제한이 없음에도, 이를 여성 가입자에게만 적용한다는 보건복지부의 해석을 바로잡는 것은 중요하다. 그러나 제도의 언어를 둘러싼 해석 다툼과 개별적인 빈틈을 메우는 데서 그쳐서는 안 된다.
더 근본적으로는 청년을 노동하는 생산적 개인으로만이 아니라, 누군가를 돌보고 또 돌봄을 받으며 살아가는 시민으로 존중해야 한다. 이 과정에서 여성에게만 돌봄이 전가되지는 않는지 계속해서 돌아볼 수 있는 시스템을 갖춘 복지를 설계해야 한다. 그로써 돌봄을 우리 모두의 삶을 이루는 가장 중요한 조건으로 받아들이는 성평등복지국가, 그것이 민우회가 그리는 새로운 세상이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 한국여성민우회 홈페이지에도 실립니다. 이 글을 쓴 헤다는 민우회 활동가입니다.