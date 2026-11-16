▲“30년 소음 고통도 모자라 또 날벼락인가” 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲16일 구호를 외치고 있는 소음피헤 지역 주민들. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

16일 오전, 충남 서산시청 앞 도로는 굉음을 내며 줄지어 들어선 트랙터들과 붉은 머리띠를 동여맨 주민들의 성난 함성으로 가득 찼다. 공군 제20전투비행단 인근 소음피해 지역 주민 60여 명이 '광주 군공항 전투기 서산(해미) 추가 배치' 움직임에 강력히 반발하며 거리로 나선 것이다.이날 집회 현장에서 소음피해 주민들은 '30년 소음 고통 더 이상은 안 돼', '소음폭탄 강행하면 부대 입구 전면 봉쇄 죽을 각오로 투쟁한다'고 적힌 대형 현수막을 내걸고 시위를 이어갔다. 특히 집회 현장에는 '광주 군공항 전투기 이전배치 결사반대' 플래카드를 앞세운 대형 트랙터 여러 대가 동원돼 시청 앞 도로를 행진하며 의지를 나타냈다.트랙터까지 끌고 나온 농민들의 표정에서는 지난 30년간 전투기 굉음 속에서 감내해 온 설움과 분노가 고스란히 묻어났다.경찰력이 배치돼 만일의 사태에 대비하는 가운데, 주민들은 '광주 군공항 이전(해미) 반대한다'고 적힌 손팻말을 흔들며 "국방부는 주민들을 만나고 가라", "광주 군공항 이전 결사반대한다"고 목청을 높였다.현장에서 만난 주민들은 "광주비행장 전투기 서산 배치 소식은 30년간 전투기 소음으로 생활 불편, 수면 장애, 재산권 침해 등을 견뎌온 서산시민과 피해지역 주민에게 다시 한번 가슴에 대못을 박는 처사"라고 규탄했다. 집회 참가자들은 국방부와 정치권, 지자체를 향해 광주비행장 전투기 추가 배치 즉각 철회, 정치적·행정적 협상 카드화 금지, 서산시와 충남도의 적극적인 대응 등을 촉구했다.송근민 소음대책위원장은 "30년 넘게 이어진 전투기 소음 피해에 대한 보상과 대책마저 미흡한 상황에서 또다시 제기된 추가 배치된다면 소음피해 지역 주민들은 요구가 관철될 때까지 목숨 걸고 투쟁하겠다"고 밝혔다.