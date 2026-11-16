서해 서격렬비도 해상서 무허가 조업 중국어선 2척 나포

큰사진보기 ▲지난 15일 서격렬비도 남서방 약 94km 해상에서 허가 없이 조업한 중국어선 2척이 태안해경에 나포, 신진항으로 압송됐다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

서해해역 배타적경제수역(EEZ)에서 허가 없이 불법조업을 벌인 중국어선 2척이 해경의 추격끝에 나포됐다.태안해양경찰서는 지난 15일 오후 5시 36분께 서격렬비도 남서방 약 94km 해상에서 허가 없이 조업한 중국어선 A호(쌍타망,150톤 추정,승선원 15명)와 B호(쌍타망,150톤 추정,승선원 14명) 등 2척을 배타적경제수역에서의 외국인어업 등에 대한 주권적 권리의 행사에 관한 법률(경제수역어업주권법) 위반 혐의로 나포해 신진항으로 압송했다.해경에 따르면 이날 오후 4시 45분께 해상경비 임무를 수행하던 태안해경 소속 경비함정 1506함이 대한민국 배타적경제수역 내에서 무허가 조업 중인 중국어선 2척을 포착했다.해경은 즉시 정선 명령과 함께 추격에 나섰으며, 약 51분 만인 오후 5시 36분께 서격렬비도 남서방 약 94km 해상에서 어선 2척을 모두 나포하는 데 성공했다.현재 태안해경은 나포한 중국어선 2척을 태안군 근흥면 신진항으로 압송했으며, 선장과 승선원 등 중국인 선원 총 29명을 상대로 정확한 불법조업 경위와 어획량 등을 조사하고 있다.