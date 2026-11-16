"통합 LCC 제2허브는 실효성 없는 생색내기"

큰사진보기 ▲진에어와 합병으로 내년 3월 역사 속으로 사라질 에어부산. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 진에어·에어부산·에어서울 등 저비용항공사(LCC) 3사의 합병을 인가했지만, 지역의 반발이 커지고 있다. 통합 항공사의 본사 부산 설치가 반영되지 않은 데다 '제2허브 육성계획'도 기대에 미치지 못한다는 이유에서다.가덕도허브공항시민추진단 등 부산·울산·경남 11개 시민사회단체는 16일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 에어부산 독립 존치와 지역거점 항공사 확보를 위한 대책 마련을 촉구했다. 정부의 이번 결정을 두고 이들 단체는 지역 항공산업의 미래 관련 우려가 현실이 되고 있다고 비판의 목소리를 키웠다.나흘 전인 12일 국토교통부는 진에어의 에어부산·에어서울 합병을 인가하면서 안전운항체계 구축과 소비자 보호 계획 이행 등을 조건으로 부과했다고 밝혔다. 이어 공정거래위원회도 이들이 모두 한진 계열사로 경쟁제한성이 없다며 기업결합을 공식 승인했다. 이에 따라 내년 3월 통합 LCC 출범을 목표로 진에어는 남은 절차에 속도를 낸다.앞서 흡수 합병 과정에서 진에어는 김해공항 국제선 노선을 33개(기존 28개)로 확대하는 등의 부산 제2허브 육성계획을 제출했다. 그러나 '제2허브'의 의미 자체가 모호한 데다 지역의 핵심 요구인 통합 LCC 본사의 부산 설치 계획 등이 빠지면서 논란이 일었다. 국토부 인가까지 이 부분은 해소되지 않았다.기자회견을 연 부울경 단체는 "에어부산의 분리매각과 독립 존치 가능성을 다시 검토하라"고 주장했다. 이지후 시민추진단 대표는 "가덕도신공항은 국가가 건설하면서, 그 공항을 기반으로 성장해야 할 지역거점 항공사는 지역이 알아서 해결하라는 식의 정책은 받아들일 수 없다"라고 말했다.지방분권균형발전부산시민연대 등이 참여하는 신공항과거점항공사추진 부산시민운동본부도 이날 별도 성명에서 승인 철회를 요구했다. 이들은 정부와 산업은행이 지역공항 중심의 통합 LCC 육성 약속을 지키지 않았고, 제2허브 계획 역시 "실효성 없는 생색내기"라고 반대 의견을 냈다. 부산시를 향해선 결정 수용 거부와 지역사회와의 공동대응을 압박했다.지역 일간지는 사설로 문제를 제기하는 중이다. <부산일보>는 최근 '에어부산 끝내 공중분해, 통합LCC 제2허브는 말장난'이라는 제목의 사설에서 "그동안 나온 수준의 반복에 불과했다"라고 승인 결과를 평가했다. 특히 부산이 공동 출자해 설립한 에어부산의 과실을 진에어가 모두 가져가는 만큼, 통합 LCC는 지역을 기반으로 해야 한다고 강조했다.