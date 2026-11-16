기병대 80명으로 막부 흔든 25세 청년

큰사진보기 ▲오즈키역다카스기 신사쿠가 묻힌 도교안에 가려면 산요 본선 오츠키 역에서 내려야 한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲오우노 무덤신사쿠 무덤 바로 앞에는 평생을 거쳐 신사쿠를 지켰던 연인 오우노 묘가 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기병대도교안 신사쿠 묘역에는 그와 함께 거병했던 기병대원들의 묘표가 줄지어 있다. 이곳은 메이지 유신을 기리는 국가사적으로 지정돼 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲고잔지 회천의거상도교안에서 가까운 고잔지는 다카스기 신사쿠가 출병한 곳으로 유명하다. 청동상 받침대 '다카스기 신사쿠 회천의거상'은 아베 총리의 외활아버지 기시 노부스케 총리가 썼다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲다카스기 신사쿠 동상도교안 입구 다카스기 신사쿠 동상 아래에는 2014년 아베 총리가 현직 총리 재임시 다녀갔음을 알리는 명판이 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲러일전쟁승전기념비러일전쟁과는 무관한 도교안이 러일전쟁승전기념비가 들어선 이유는 신사쿠가 창설한 기병에서 활동했던 야마가타 아리토모와 인연 때문이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

지난 3일 시모노세키역을 몇 정거장 앞두고 오즈키(小月) 역에 내렸다. 일본 근대사에서 출발점에 서 있었던 한 사나이를 만나기 위해서다. 시모노세키는 다카스기 신사쿠(高杉晋作)의 도시다. 그를 기리는 동상이 시모노세키에만 5곳이다. 그는 회천의거(回天義擧)로 메이지유신의 불씨를 되살린 인물이다. 이곳 고잔지(功山寺)에서 출병은 막부를 무너뜨리는 발판을 마련했고 훗날 제국주의로 가는 길을 열었다. 오늘 일본을 거슬러 올라가면 꼭짓점에 신사쿠가 있다.그는 27년 8개월, 짧은 삶을 살았다. 1839년 하기(萩)에서 태어나 요시다 쇼인 문하에서 공부했고, 막부 타도에 나섰다. 시모노세키와 하기는 80km로 지척이다. 미인과 영웅은 짧은 생으로 전설로 남는다는 말이 있다. 그는 짧고 굵은 삶을 살았다. 신사쿠가 이토 히로부미나 야마가타 아리토모처럼 오래 살았다면 비루한 정치인으로 마감했을지도 모른다.오즈키 역 앞에서 마을버스로 갈아타고 그가 잠든 도교안(東行庵)으로 향했다. 도교는 그의 호다. 추수를 끝낸 요시다(吉田) 들녘은 고요했다. 도교 다리를 건너고 신사쿠 온천장을 지나 청수산(淸水山) 아래 도교안에 도착했다. 이곳은 다리 이름도 온천장 이름도 온통 신사쿠다.신사쿠는 죽음을 앞두고 "요시다로"라는 유언을 남겼다. 요시다는 그가 창설한 기병대(奇兵隊) 본진이 자리했던 곳이다. 그는 자신의 정치적·군사적 기반인 이곳에 동지들과 함께 묻힌 것이다. 신사쿠 무덤 옆으로 기병대원 묘표가 줄지어 서 있다.신사쿠 바로 앞에 오우노(おうの) 묘가 있다. 게이샤 출신인 그녀는 신사쿠와 마지막을 같이했고 신사쿠가 죽은 뒤에는 비구니가 되어 평생 추도했다. 총리 아리토모는 자신의 별장 무린안(無鄰庵)을 오우노에게 내주었다. 모리 가문과 이토 히로부미, 이노우에 가오루도 도교안에 힘을 보탰다. 한 여인의 지극한 사랑이 영웅의 추모 공간으로 이어졌다. 도교안에서는 이렇듯 메이지 시기 유력 인물들이 교감하고 있다.'일로전역 개선기념비(日露戰役凱旋紀念碑)'도 아리토모가 썼다. 러일전쟁과 무관한 도교안에 러일 승전비가 들어선 건 신사쿠와 인연 때문이다. 러일전쟁을 승전으로 이끈 아리토모는 젊은 시절 기병대에서 활동했다. 그는 승전비를 세움으로써 스승에게 전과를 보고한 셈이다. 신사쿠의 유산이 어떻게 일본 군국주의와 연결됐는지 보여주는 기념물이다.다음 역 쵸후(長府)로 이동했다. 이곳 고잔지는 신사쿠가 거병을 감행한 사찰이다. 성하 마을을 지나 고잔지까지는 도보로 15분. 고즈넉한 골목과 고풍스러운 가옥이 어우러진 가옥 사이로 작은 개천이 흐르는 마을은 기품 있다. 시모노세키 시립박물관과 역사박물관도 자리하고 있다. 절은 가마쿠라 시기 국보 불전으로 유명하지만, 기병대가 거병한 곳으로 더 알려졌다.1864년 12월 15일 밤, 신사쿠는 이곳에서 군대를 일으켰다. 그가 소속된 조슈번에는 막부에 항복하자는 기류가 대세였다. 그러나 신사쿠는 조슈 사나이의 기개를 보여주겠다며 기병대 80여 명을 이끌고 막부군을 격파했다. 25세 때였다. 히로부미와 아리토모도 함께했다. 둘은 메이지 신정부에서 총리를 지내며 핵심 인물로 성장했다.기병대가 수적 열세를 뛰어넘어 정규군 상대로 승리한 원동력은 유연함이다. 신사쿠는 기병대를 조직하면서 사무라이뿐 아니라 상민과 농민까지 받아들였다. 신분을 따지지 않았다는 점에서 파격적이었다. 평민이었던 히로부미와 아리토모가 기병대에서 중책을 맡을 수 있었던 배경이다. 두 사람에게 신사쿠는 은인이다.고잔지 경내에는 말에 올라탄 신사쿠의 역동적인 동상이 있다. 지금이라도 달려 나갈 듯 생동감 넘친다. 받침대 '다카스기 신사쿠 회천의거상(高杉晋作 回天義挙像)'은 기시 노부스케(岸信介) 전 총리가 썼다. 신사쿠를 흠모한 그는 아베 총리의 외할아버지다. 형세를 바꾼다는 가이텐(回天)은 군국주의 시절 비극으로 귀결됐다. 태평양 전쟁 말기 군부는 자살 어뢰정에 '가이텐'이란 이름을 붙이고 맹목적 죽음을 강요했다. 죽음을 미화한 가이텐은 허망한 말장난에 지나지 않았다.산요 철도가 지나는 도교안과 고진자에는 메이지유신을 읽는 코드가 숨어 있다. 신사쿠 밑에서 자란 인물들이 어떻게 근대 일본을 설계하고 제국주의 팽창을 주도했는지를 살펴보는 여정이다. 지금도 일본 보수 정치인들은 그를 추모하고 계승한다. 아베 신조(安倍晋三)와 선친 아베 신타로(安倍晋太郎)는 이름에 신사쿠(晋作)의 신(晋)자를 쓸 정도다. 도교안 입구 신사쿠 동상 발밑에는 2014년 7월 아베 총리가 다녀갔다는 명판이 있다.1864년 회천의거 37년 뒤인 1901년, 산요 철도는 고베에서 시모노세키까지 이어졌다. 메이지유신의 기억이 남아 있는 땅 위로 근대 일본의 산업과 군사적 팽창을 뒷받침할 철도가 놓인 것이다.산요 본선의 종착지 시모노세키에서는 요시다 쇼인에서 다카스기 신사쿠, 이토 히로부미, 야마가타 아리토모, 이노우에 가오루로 이어지는 메이지유신의 인적 계보를 만날 수 있다. 그 계보는 기시 노부스케와 아베 신타로, 아베 신조로 이어지는 현대 일본 보수 정치와 맞닿아 있다. 산요 철도에 흐르는 시간을 어떤 시선으로 읽느냐에 따라 오늘의 일본을 이해하는 방식도 달라진다.