[속보] 대법원, 한덕수 내란 사건 19일 선고

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리. 2026-01-21 ⓒ 유성호 관련사진보기

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대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심 선고기일을 오는 19일로 지정했다고 16일 발표했다. 한 전 총리 구속만료일(20일) 전 판결 선고가 이뤄지는 것이다.