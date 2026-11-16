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사회

26.11.16 10:29최종 업데이트 26.11.16 10:31

[속보] 대법원, 한덕수 내란 사건 19일 선고

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한덕수 전 총리. 2026-01-21
한덕수 전 총리. 2026-01-21 ⓒ 유성호

대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심 선고기일을 오는 19일로 지정했다고 16일 발표했다. 한 전 총리 구속만료일(20일) 전 판결 선고가 이뤄지는 것이다.

* 자세한 기사 이어집니다.

#속보#한덕수

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