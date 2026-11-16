사회 26.11.16 10:29ㅣ최종 업데이트 26.11.16 10:31 [속보] 대법원, 한덕수 내란 사건 19일 선고 김종훈(moviekjh) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲한덕수 전 총리. 2026-01-21 ⓒ 유성호 관련사진보기 대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심 선고기일을 오는 19일로 지정했다고 16일 발표했다. 한 전 총리 구속만료일(20일) 전 판결 선고가 이뤄지는 것이다. * 자세한 기사 이어집니다. #속보#한덕수 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종훈 (moviekjh) 내방 아이콘구독하기 법조팀 취재기자. 오늘도 애국하는 마음. 이 기자의 최신기사"한덕수 석방 단정 말라"는 대법원... 특검은 이미 석방 이후 대비 갤러리 오마이포토 해명 나선 최민희 의원 1/16 이전 다음 이전 다음 고 최불암 배우 장례 미사 엄수 '조작기소 특검법' 반대 구호 외치는 국민의힘 국민의힘, 조작기소 특검법 국무회의 심의 앞두고 현장 최고위 "청해부대 꼼수파병 철회하라" 청와대 에워싼 시민들 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.