수능 앞두고 '공부 잘하는 약' 불법 판매 571건 적발

큰사진보기 ▲마약류 성분 의약품 온라인 불법 판매·알선 적발사례 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲의약품 온라인 불법판매 및 알선·광고 적발사례 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

큰사진보기 ▲식품의약품안전처의 메틸페니데이트 오남용 예방 홍보 사진 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

대학수학능력시험(수능)을 앞두고 '공부 잘하는 약', '집중력 약', '수능약' 등으로 둔갑한 의약품의 온라인 불법 판매·알선 행위가 무더기로 적발됐다. 특히 ADHD 치료제로 사용되는 마약류 성분 의약품인 메틸페니데이트를 수험생의 집중력 향상에 효과가 있는 것처럼 홍보하며 판매한 게시물이 553건에 달했다.식품의약품안전처는 16일 수능을 앞둔 수험생과 학부모의 불안한 심리를 이용한 의약품 불법 유통 행위를 차단하기 위해 온라인 집중 점검을 실시한 결과, 모두 571건의 불법 게시물을 적발해 방송미디어통신심의위원회 등에 사이트 차단을 요청했다고 밝혔다.이번 점검은 지난 10월 26일부터 30일까지 누리소통망(SNS)과 일반 웹사이트 등을 대상으로 진행됐다. 점검 대상은 ADHD 치료제인 메틸페니데이트 등 마약류 성분 의약품과 이른바 '수능약', '면접약'으로 불리는 프로프라놀롤 성분 의약품 등이었다.적발된 게시물 가운데 가장 많은 것은 '공부 잘하는 약', '집중력 약' 등으로 잘못 알려진 메틸페니데이트 제제의 불법 판매·알선 게시물로 모두 553건이었다.메틸페니데이트는 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료에 사용하는 마약류 성분의 전문의약품이다. 허가된 용도와 다르게 사용할 경우 불안과 두통, 구역, 환각, 성장지연, 심박수 증가 등의 부작용이 나타날 수 있다.식약처는 모의고사 등 주요 시험 시기에 맞춰 지난 5월과 8월, 10월 세 차례 집중 모니터링을 실시하고 상시 점검도 병행했다. 그 결과 올해 10월까지 메틸페니데이트 관련 온라인 불법 게시물은 모두 2536건 적발됐다.이번에 처음 특별 점검을 실시한 프로프라놀롤 성분 등 의약품의 불법 판매·알선·광고 게시물도 18건 적발됐다.프로프라놀롤은 교감신경을 차단하는 베타차단제 계열 약물로, 부정맥과 협심증, 고혈압 등 심혈관계 질환 치료에 사용하는 전문의약품이다. 일부에서 긴장 완화 등을 목적으로 이른바 '수능약'이나 '면접약'으로 부르며 온라인에서 불법 유통하고 있지만, 졸음과 피로, 어지럼증, 기립성 저혈압, 서맥 등의 부작용이 나타날 수 있어 주의가 필요하다.식약처는 온라인에서 불법 유통되는 의약품은 출처가 불분명하고 안전성과 유효성이 충분히 검증되지 않은 데다 위조 의약품일 가능성도 크다며 구매하지 말 것을 당부했다. 의약품은 반드시 의사의 처방을 받아 복용해야 하며, 임의로 사용하거나 오남용해서는 안 된다는 설명이다.특히 메틸페니데이트 등 ADHD 치료제를 온라인에서 직접 구매하거나, 가족이나 지인이 대신 처방받아 구입한 의약품을 건네받아 복용하는 행위는 모두 '마약류 관리에 관한 법률' 위반에 해당한다.마약류 관리에 관한 법률에 따르면 향정신성의약품을 불법으로 소지·사용·투약하거나 매매·매매 알선·제공하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 금지된 행위에 관한 정보를 타인에게 알리거나 제시하는 경우에도 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.식약처는 "'공부 잘하는 약'이나 '수능약'은 없다"며 "특정 시기에 국민의 관심이 높은 의약품을 대상으로 온라인 불법 판매·알선 게시물에 대한 점검을 강화하고 적극적으로 조치해 건전한 의약품 유통 질서와 안전한 의약품 사용 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.