백 년 새긴 참나무, 하루 만에 피고 지는 버섯... 숲의 진짜 시간

큰사진보기 ▲남효창의 저서 《숲문해력》 표지 ⓒ 책이라는신화 출판사 관련사진보기

"우리는 설명하는 법을 먼저 익혔다. 그러나 숲은 설명되기 전에 먼저 감각되어야 한다."

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"숲은 명사가 아니라 동사로 구성된다."

"숲에서는 어떤 문장도 지워지지 않으며, 숲에는 마침표가 없다."

큰사진보기 ▲숲의 변화와 관계를 읽고, 그 안에서 살아있는 생명의 이야기를 재발견하는 과정 《숲문해력》 ⓒ 책이라는신화 출판사 관련사진보기

"속도 이후에는 이해가 아니라 '재감속'이 필요하다."

해안 방풍림 사이로 난 흙길이나 동네 어귀의 나지막한 숲길을 걷다 보면, 걸음이 자꾸만 느려지는 순간이 있다. 바람에 흩날리는 낙엽 하나, 껍질이 깊게 갈라진 늙은 나무, 흙 틈에서 고개를 내민 작은 풀꽃 앞에서 발길을 멈추게 된다. 그럴 때면 습관처럼 주머니 속 스마트폰을 꺼내 식물 이름 찾기 앱을 켰다. 화면에 뜬 이름을 확인하고 고개를 끄덕이며 다시 길을 재촉하곤 했다. 하지만 언제부터인가 마음 한구석에 작은 의문이 피어올랐다. '이름표 하나를 확인했다고 해서, 내가 저 존재의 삶을 조금이라도 이해한 것일까?'국내 1세대 숲해설가이자 산림생태학자인 남효창 박사의 저작 <숲문해력>은 바로 이 지점에서 묵직한 질문을 던진다. 저자는 우리가 숲을 보면서도 아무것도 보지 못하는 이유를 '설명하는 법을 먼저 익혔기 때문'이라고 짚어낸다. 식물의 이름을 외우고 약용이나 식용의 효능을 따지는 일은 숲을 그저 스쳐 '보는' 수준, 즉 숲의 문맹 상태에 머무는 것이다. 진정한 '숲문해력'이란 눈앞의 대상을 분류하는 지식이 아니라, 숲속 존재가 남긴 미세한 신호와 관계의 맥락을 파악해 숲이 스스로 써 내려가는 거대한 이야기를 읽어내는 능력이다.숲을 읽기 위해 저자가 가장 먼저 요청하는 것은 머리의 지식을 내려놓고 몸의 감각을 여는 일이다. 크고 화려한 풍경만을 좇던 시선을 거두고, 허리를 숙여 '작은 눈'으로 땅바닥과 나무껍질을 들여다볼 때 비로소 숲의 진짜 시간이 열린다.숲에는 인간이 재단한 단일한 시계가 존재하지 않는다. 백 년의 세월을 나이테에 새기는 참나무의 느린 시간과 하루 만에 피고 지는 버섯의 시간, 계절을 건너뛰어 싹을 틔우는 씨앗의 시간이 한 공간 안에서 겹겹이 포개져 흐른다. 그 다층적인 시간의 결을 온몸의 감각으로 받아들일 때, 정지된 풍경처럼 보이던 숲이 비로소 살아 움직이기 시작한다.이 책에서 가장 깊이 마음을 울린 통찰이다. 그동안 우리는 숲을 '소나무', '다람쥐', '바위' 같은 정지된 이름, 즉 명사의 집합으로 여겨왔다. 하지만 저자의 시선을 따라가다 보면, 그곳은 온통 움직이고 부딪히고 연결되는 동사들의 향연이다. 숲속 생명들은 인간처럼 언어로 말하지 않는 대신, 자기 온몸과 시간으로 숲이라는 거대한 종이 위에 '흔적'이라는 문장을 써 내려간다.나뭇잎을 갉아 먹은 애벌레의 작은 구멍, 나뭇가지 끝이나 잎 뒷면에 다음 세대를 맡긴 자리, 고라니와 멧돼지가 숲의 등고선을 따라 낸 오솔길, 겨울을 나기 위해 다람쥐와 어치가 도토리를 땅속에 숨기고 잊어버림으로써 새로운 숲을 일구는 자리, 그리고 수명을 다해 쓰러진 뒤 수백 종의 버섯과 딱따구리, 곤충에게 집과 밥을 내어주는 고사목의 자리까지. 저자에게 이 흔적들은 단순한 자연의 부산물이 아니라, 서로 다른 존재가 만나 관계를 맺어온 생생한 역사의 기록이다.이 문장 앞에서 한참을 머물렀다. 숲의 문법 안에서는 어떤 죽음도 헛되이 버려지거나 사라지지 않는다. 잎을 떨군 나무는 흙의 거름이 되고, 쓰러진 고사목은 숲에서 가장 풍요로운 생명의 요람이 되며, 어치가 잊어버린 도토리 한 알은 수십 년 뒤 거대한 숲의 기둥으로 자라난다.절대적인 설계자가 따로 없기에 숲은 단 한 번도 똑같은 계절을 반복하지 않으며, 모든 존재가 서로의 배경이자 조건이 되어 끝없는 문장을 이어간다. 그리고 우리가 그 흔적 앞에 멈춰 서서 주의를 기울이는 순간, 인간 역시 숲 밖의 구경꾼이 아니라 그 장대한 서사 속의 한 문장으로 편입된다.책의 후반부로 갈수록 '숲 읽기'는 자연스럽게 '우리의 삶 읽기'로 깊숙이 확장된다. 저자는 오늘날 현대인이 겪는 이유 모를 고립감과 불안의 뿌리를 '속도'와 '단절'에서 찾는다. 효율과 성과를 좇아 과정과 관계를 생략하고, 직접 부딪히며 겪는 감각적 경험 대신 스마트폰 화면 속 요약된 정보만 소비하는 오늘날의 우리는, 숲에서와 마찬가지로 자기 삶의 문맥조차 읽어내지 못하는 '삶의 문맹' 상태에 놓여 있다는 것이다.숨 가쁘게 달려온 문명을 향해 저자가 건네는 해법은 거창한 기술이나 지식이 아니다. 그것은 바로 속도를 다시 늦추는 '재감속'이다. 척박한 바위 위에서 수십 년에 걸쳐 한 줌의 흙을 만들어내는 이끼의 속도에 내 시선을 포개고, 햇살이 숲 바닥까지 닿는 짧은 봄날을 틈타 피고 지는 얼레지의 지혜에 귀를 기울이는 일.숲은 정답을 주입하는 교육 시스템이 아니라, 스스로 묻고 관찰하며 모든 것이 연결되어 있음을 깨닫게 하는 인류의 '원형적 학습 구조'이자 마지막 인생 학교다. 숲의 느린 시간 앞에 겸허히 설 때, 우리는 나 홀로 살아남아야 한다는 경쟁의 강박에서 벗어나 함께 기대어 살아가는 공존의 문법을 다시 배우게 된다.책을 덮고 평소 걷던 산책길에 다시 나섰다. 전에는 그저 계절이 바뀌는 '초록과 갈색의 배경'으로만 보이던 풍경들이 이제는 낮은 목소리로 말을 걸어오는 듯하다. 잎사귀에 뚫린 작은 구멍에서 누군가의 치열했던 여름을 읽고, 땅바닥에 뒹구는 도토리 한 알에서 아직 오지 않은 봄의 약속을 엿보는 기쁨이 그곳에 있었다.숨 가쁘게 앞만 보고 달려온 세월을 지나, 이제는 걸음을 늦추고 주변의 작은 것들과 눈을 맞추고 싶은 이들에게 이 책을 권한다. <숲문해력>을 가슴에 품고 가까운 숲길을 따라 걸어보자. 허리를 숙이고 발걸음을 늦추는 그 고요한 순간, 숲은 이미 우리를 자신의 가장 깊고 다정한 문장 속으로 초대하고 있을 것이다.