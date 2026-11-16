필리핀 향한 이 대통령 "한국 위상 걸맞게 국익 지키고 역할 확대"

큰사진보기 ▲필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 성남 서울공항 공군 1호기에 탑승 전 인사하고 있다. 2026.11.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령(가운데)이 16일 성남 서울공항을 통해 출국하기 위해 공군 1호기로 향하다 환송나온 더불어민주당 김민석 대표(왼쪽)와 대화하고 있다. 2026.11.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안(ASEAN. 동남아시아국가연합) 관련 정상회의 참석을 위해 출국했다. 이 대통령은 이후 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 후 귀국할 예정이다.이 대통령은 출국 전 SNS를 통해 "(대한민국의) 높아진 위상에 걸맞게 국익을 지키고 역할을 확대하겠다"며 이번 순방에 대한 다짐을 밝혔다.구체적으론 "지난해 경주 APEC 정상회의에서 논의했던 협력 과제들이 실제 성과로 이어질 수 있도록 후속 협력을 이어가고 아세안 국가들과의 경제·외교 협력 확대와 더불어 아시아태평양 국가들과 함께 성장 번영하는 길도 모색하겠다"고 했다.이어 "AI와 문화창조 산업 등 미래성장 분야 협력, 에너지 공급망 불안과 초국가 범죄 등 여러 나라가 함께 풀어야 할 문제에도 주도적인 역할로 성과를 이끌겠다"라며 "한반도 평화공존을 위한 국제사회의 지지를 넓히는 것도 빼놓을 수 없는 일"이라고 짚었다.이 대통령은 "외교 성과를 우리 국민과 우리 기업이 체감할 수 있도록 하겠다"라며 "해외에 있는 우리 국민은 더 안전하고, 우리 기업들은 세계시장에서 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고도 밝혔다.이 대통령은 이날 오후 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와의 정상회담을 시작으로 본격적인 정상외교 일정을 진행할 예정이다.한-태국 정상회담 이후에는 제27차 한-아세안 정상회의에 참석한다. 이 대통령은 이 자리에서 지난해에 제시한 '한-아세안 CSP(조력자·도약대·파트너) 비전'의 주요 이행 성과를 공유하고 아세안과의 협력 강화 방안에 대해 폭넓게 논의할 예정이다.페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담과 베트남·태국·미얀마·라오스·캄보디아 등 메콩강 유역 5개국과 함께 하는 한-메콩 정상회의도 같은 날 예정돼 있다.한편, 이 대통령은 출국 전 필리핀 언론 < The Philippine Star >와 한 서면 인터뷰에서 한국전쟁 당시를 포함해 수십 년간 이어온 한-필리핀 양국의 우정과 협력을 언급하면서 국방·안보 ·문화 등 양국 협력 분야를 더 넓히고자 하는 뜻을 전했다.이 대통령은 특히 "광대한 해양과 도서 지역을 방어해야 하는 특수한 안보 환경은 필리핀만의 방위산업 수요와 발전 방향을 형성하는 중요한 기반"이라며 "(양국이) 단순한 무기체계 공급을 넘어 기술협력과 공동생산, 유지·정비, 전문인력 양성 등으로 협력의 범위를 확대해 나갈 수 있을 것"이라고 제언했다.