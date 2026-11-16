박지원 "최민희 징계 불가피"... 윤리심판원 첫 회의서 다뤄질까

큰사진보기 ▲회견장 나서는 최민희-이성윤-한민수기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 지난 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 한민수·이성윤 의원과 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"피할 수 없는 길이 아닌가 이렇게 본다."

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큰사진보기 ▲필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령(오른쪽)이 16일 성남 서울공항을 통해 출국하기 위해 공군 1호기로 향하다 환송나온 더불어민주당 김민석 대표와 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박지원 더불어민주당 의원(5선, 전남광주 해남완도진도)이 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언으로 논란의 중심에 선 같은 당 최민희 최고위원에 대한 징계를 기정사실화 했다.그는 16일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "징계 자체는 필요하다고 보냐"는 사회자의 질문에 이렇게 답했다. "(최 의원의) 가장 큰 문제가 민주당의 정체성을, 이재명 대통령의 정체성을 손상시키는 그런 발언"이라는 비판이었다.박 의원은 "(당시) 이재명 대표께서 탄핵을 반대한다는 얘기는 한 번도 들어본 적이 없다"며 "'(윤석열) 하야' 등을 마치 저 박지원이가 아이디어를 준 것처럼 말하는데, 이건 틀린 것"이라고도 했다.참고로 김민석 민주당 대표는 전날(15일) 최 최고위원 언행 논란 등에 대한 감찰 결과를 보고 받고 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시한 상황이다.이에 대해 박 의원은 "일단 윤리심판원에 갔기 때문에 그 결과를 지켜보는 것이 순서"라면서 "윤리심판원이 구성돼 있는 자체가 독립적으로 하게 돼 있기 때문에 왈가왈부하는 것은 바람직하지 않다"고 했다.다만 그는 "단 어떤 경우에도 (취임) 100일 된 김민석 대표의 리더십을 확고하게 세워줘야 된다"라며 "지금 일부에서 김민석 대표를 흔드는 것은 당의 미래를 위해서, 현재를 위해서 필요하지 않다, 그렇게 본다"고 했다.이성윤·최민희·한민수 등 '친청(정청래)계' 최고위원 3인이 지난 13일 최고위원회의에 불참한 뒤 김민석 대표의 당 운영과 최 최고위원에 대한 감찰 지시를 비판하는 기자회견을 연 것에 대한 지적이었다.이에 대해 박 의원은 "닥치고 잘못(한 것)"이라 했다. 또한 "이건 파벌정치를 국민과 당원 앞에서 양성화시킨 것"이라며 "최고위가 열리고 있는데 셋만 빠져서 기자회견을 한다? 이건 당을 송두리째 흔드는 것이고 '절대 잘못'이라고 저는 본다"고 말했다."김 대표의 리더십을 흔드는 거다. (이제) 100일 된 당대표 리더십을 흔들면 당이 존재할 수 있느냐"는 반문이다.당 내에서는 최 최고위원에 대한 '실명 공개 비판'도 여럿 나오고 있다. 이 대통령이 전날(15일) 엑스에 "개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"는 내용의 글을 올려 최 최고위원 등 여권 강경파를 우회적으로 비판했다는 해석이 지배적인 상황과 맞물린다.민주당 초선 모임 '더민초'의 1기 대표였던 이재강 의원(경기 의정부시을)은 지난 15일 오후 본인 페이스북에 "계엄의 밤부터 파면의 날까지 이재명 대표는 단 한 번도 물러서지 않았다"며 "최민희 의원(최고위원)에게 엄중히 경고한다, 대통령을 흔들지 마라"고 썼다.3선 신정훈 의원(전남광주 나주시화순군) 또한 같은 날 밤 페이스북에 "(최 최고위원의) 대통령이나 당대표에 대한 근거 없는 사실왜곡과 분열을 야기하는 발언도 방치하기 어려운 지경"이라며 "최 의원(최고위원)은 자신의 언행을 깊이 성찰하고 상응하는 무거운 책임을 져야 한다. 당을 지켜야 할 최고위원들이 오히려 대통령과 당대표를 흔들어서야 되겠느냐"라 물었다.당 여성위원장 김남희 의원(초선, 경기 광명시을) 또한 16일 오전 페이스북 게시글로 "최 의원이 대통령에 대한 부당한 허위사실 유포로 대통령의 명예를 훼손하고 당내 분열과 혼란을 가져온 것은 절대 묵과할 수 없는 행동"이라며 "당의 엄중한 조치를 강력히 촉구한다"고 썼다.반면 최 최고위원과 행보를 같이 하고 있는 한민수 최고위원은 전날 밤 페이스북을 통해 "이미 윤리심판원에는 '김(민석) 대표가 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 허위 주장으로 당의 분열시켰다'는 내용의 당대표 징계청원도 접수돼 있다. 최(민희) 의원과 김 대표 두 사건 모두 공정하게 처리돼야 한다"고 주장했다.한편, 민주당 중앙당 윤리심판원은 이날 오후 회의를 예정한 상황이다. 다만 당사자 소명 등 절차 문제가 있어 이날 당장 최 최고위원 언행 논란 문제를 심의하지는 않을 것으로 전망된다.하지만 결과 도출까지 오래 걸리지는 않을 것으로 보인다. 박성준 당 수석대변인은 이날 오전 민주당 공식 유튜브 '민티 07'에 출연해 "(사안이) 윤리심판원에 이첩이 됐기 때문에 그 결과가 이번 주에 나오지 않을까 싶다"고 했다.그는 "약속의 시간인 최고위에 세 분 최고위원이 불참한 것은 민주당 초유의 역사"라면서도 "독립기구인 윤리심판원에 이첩이 됐으니, 결정되는 대로 따라가야 되는 것"이라고 짚었다.