궂은 날씨도 평화통일 위해 내딛는 발걸음은 막지 못해

큰사진보기 ▲지난 14일 대구 동구 단산유적공원에서 열린 제11회 평화통일염원 걷기대회에 참가한 시민들이 가을 낙엽을 밟으며 걷고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 14일 대구 동구 단산유적공원에서 열린 제11회 평화통일염원 걷기대회에 참가한 시민들이 불로고분군을 걸어가고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일 대구 동구 단산유적공원에서 열린 제11회 평화통일염원 걷기대회에 참가한 시민들이 '통일소원존'에 다양한 소원을 적은 글을 붙였다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일 열린 제11회 평화통일염원 걷기대회에 참가한 시민들이 통일소원존에 붙인 다양한 글들. ⓒ 조정훈 관련사진보기

궂은 비와 쌀쌀한 날씨도 대구 동구 단산유적공원에서 열린 평화통일을 염원하는 시민들의 발걸음은 막지 못했다.지난 14일 단산유적공원에서 열린 제11회 평화통일염원 걷기대회 '유니로드 81(Uniroad 81)' : 평화를 잇다'가 자원봉사자와 걷기대회 신청자 등 300여 명의 시민들이 참여한 가운데 성공적으로 마무리됐다.이날 행사는 시민들이 일상 속에서 평화와 통일의 의미를 되새기고 세대와 지역을 넘어 평화의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.걷기 주제인 '유니로드(Uniroad) 81'은 분단 81년을 맞아 시민들이 '통일(Unification)'을 향해 평화를 염원하며 함께 이어가자는 뜻을 담았다.걷기 코스는 지난 2000년 6.15남북공동선언을 상징하는 평화코스(6.15코스)와 2007년 10월 4일 열린 남북정상회담을 상징하는 통일코스(10.4코스)로 나누어 행사가 진행했다.행사에는 차규근 조국혁신당 의원과 우성진 동구청장 등이 참석했고 동구의회 의원들과 시의원들도 참석해 축하했다. 차 의원은 평화코스를 걸은 뒤 흥겨운 노래와 춤을 선보여 참가자들로부터 박수를 받았다.차 의원은 "오늘의 통일염원 걷기가 하루로 끝나지 않고 북한을 넘어 러시아까지 갈 수 있었으면 좋겠다"며 "국회에서도 통일을 위한 노력을 이어가겠다"고 강조했다.우성진 동구청장은 "우리 지역에서 통일이라는 주제로 열리는 걷기대회가 참으로 뜻깊다. 서로 다른 생각과 서로 다른 세대가 함께 이어지는 소통과 화합이 되는 행사가 되었으면 좋겠다"며 "내년에는 더 많은 분들이 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.이날 2개의 황금열쇠 주인공은 노정현(48, 검사동)씨와 남기현(52, 칠곡)씨였다. '통일 OX 퀴즈'에서 우승한 노정현씨는 "우연히 길거리에서 현수막을 보고 참석하게 됐다"며 "너무 기분이 좋다. 딸에게 선물로 줘야겠다"고 말했다.추첨에서 당첨돼 황금열쇠를 득템한 남기현씨는 "SNS에서 걷기대회가 열린다는 걸 보고 어머니와 함께 참석했다"며 "하루 종일 비가 오고 날씨가 안 좋았는데 다 보상받는 기분"이라고 말했다.그러면서 "큰아들이 얼마 전 군대에 갔는데 통일이라는 주제에 관심이 가더라"라며 "내년에는 가족들과 함께 참석하겠다"고 덧붙였다.올해 처음으로 마련된 '통일소원존'에는 많은 시민들이 통일을 염원하는 소원지를 붙이는 행사도 진행됐다. 시민들은 '우리의 소원은 통일'을 비롯해 '잘생긴 남자랑 결혼', '이상형과 결혼하기', '우리 가족 항상 건강', '우리 민족의 3번째 통일은 팔공산에서' 등 다양한 글을 붙여 눈길을 끌었다.걷기대회에 참석한 시민들은 "비가 오니까 걸으면서 조금 미끄럽기도 했지만 보지 못했던 아름다운 모습을 볼 수 있어 좋았다"거나 "그동안 잊고 지냈던 다양한 의미를 생각하며 걸었다"고 소감을 나타냈다.걷기대회는 대구경북오마이뉴스와 대구동구 팔공문화원이 공동 주최했고 평화통일대구시민연대가 주관했다. 대구시와 동구청, 민주평통 동구협의회는 후원으로 힘을 보탰다.또 삼송빵집에서 옥수수빵을, 청구푸드에서 도시락, 의성군에서 의성진쌀과 흑마늘진액, 수성호텔에서 수영장 입장권 등을 협찬하는 등 많은 도움을 주었다.