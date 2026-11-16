늦가을 밥상 오른 봄에 만든 장 "계속 배우고 싶어요"

큰사진보기 ▲최애란 사단법인 간장협회 이사는 장 담그기부터 장 가르기까지 전통 장의 발효 원리와 제조 과정을 설명하고, 메주와 소금물의 역할, 숙성 과정에서 살펴야 할 점 등을 안내했다. 이어 참가자들은 당진 특산물인 두렁콩으로 만든 메주를 활용해 직접 장을 담그고, 계절의 변화에 따라 장이 익어가는 과정을 함께했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진 읍내동에 거주하는 윤미이씨 부부는 직접 담가 숙성 시킨 된장과 간장을 들고 환하게 웃었다.이어 봄부터 장 담그기의 전 과정을 함께한 경험을 떠올리며 다음에도 교육이 열린다면 다시 참여하고 싶다고 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 14일 충남 당진시 면천면 행정복지센터와 면천읍성 장청에서 '2026 시민과 함께하는 전통 장 담그기 문화 프로그램, 장(醬)하다 당진'의 마지막 수업이 열렸다.당진을 비롯해 서울과 홍성, 아산, 예산에서 모인 참가자 80명은 지난 3월 장 담그기를 시작으로 4월 장 가르기를 거쳐 수개월간 숙성시킨 된장과 간장을 나누며 연간 교육 과정을 마무리했다. 이날은 전통 장을 활용한 요리 실습도 함께 진행해 직접 담근 장을 일상에서 활용하는 방법까지 익혔다.최애란 사단법인 간장협회 이사는 "소금의 짠맛에 콩과 시간이 더해지면 간장과 된장이라는 깊은 맛이 탄생한다"며 장에 담긴 역사와 생활 문화를 풀어냈다. 강의를 통해 우리나라의 장 문화가 삼국시대부터 그 흔적을 찾을 수 있음을 알 수 있었다. <삼국사기>에는 683년 신라 신문왕이 왕비를 맞을 때 장과 시(豉)를 예물로 보냈다는 기록이 남아 있다고 한다. 고려 시대에도 장은 백성들의 삶을 지탱하는 기본 먹거리였다. <고려사>에는 1018년 거란의 침입으로 굶주린 백성들에게 소금과 장을 나눠줬다는 기록이 등장한다고 한다. 장이 단순한 조미료를 넘어 식생활에 없어서는 안 될 기본 식품이었음을 보여주는 대목이었다.조선 시대에는 집집마다 메주를 쑤고 소금물에 담가 간장과 된장을 만드는 일이 중요한 살림의 일부였다. 계절과 기후에 따라 소금과 물의 양을 조절하고, 항아리의 상태를 살피며 맛을 길렀다. 최 이사는 콩과 소금, 물이 발효와 숙성의 시간을 거쳐 두 가지 장으로 완성되는 과정을 설명하며 장 담그기를 "가장 오래된 미래"라고 표현했다. 그러면서 오랜 세월 축적된 조상의 지혜이자 자연의 시간을 음식으로 빚어내는 전통이라는 의미를 전했다.참가자들은 요리 실습에 이어 자신이 담근 장을 보관할 용기에 붙일 라벨을 꾸몄다. 실내 교육을 마친 뒤에는 면천읍성 장청으로 자리를 옮겨 된장과 간장을 나누는 실습에 참여했다. 봄부터 함께해 온 장 담그기 교육이 각자의 가정으로 장을 가져가는 것으로 마무리됐다. 이번 프로그램은 지난 3월 7일 장 담그기 교육에서 출발했다. 참가자들은 메주와 소금물 등을 항아리에 담으며 전통 장의 기본 원리와 제조 과정을 익혔다. 이어 4월 25일에는 장 가르기 교육이 진행됐다.무엇보다 장 가르기는 항아리 속에서 함께 숙성된 메주와 장물을 분리해 된장과 간장으로 나누는 과정이다. 참가자들은 하나의 항아리에서 출발한 재료가 서로 다른 맛과 쓰임을 지닌 두 가지 장으로 완성되는 원리를 직접 익혔다. 장은 메주와 소금물을 항아리에 담는 것만으로 완성되지 않는다. 발효가 진행되는 동안 온도와 주변 환경에 따라 숙성 상태를 살피고, 적절한 시기에 장을 가르는 등 세심한 관리와 기다림이 더해져야 비로소 제맛을 낼 수 있다는 점도 배움의 과정에서 확인했다.아울러 이번 교육이 지난 3월부터 11월까지 이어진 이유도 여기에 있다. 장을 만드는 기술뿐 아니라 기다림과 관리까지 전통 식문화의 한 과정으로 배운 셈이다. 특히 마지막 수업을 요리 실습으로 구성한 것은 전통 장을 오늘날의 식생활과 연결했다는 점에서 의미가 있다. 장을 담그는 방법을 아는 데 그치지 않고 직접 만든 장을 어떻게 활용할 수 있는지까지 경험하도록 한 것이다. 소고기 된장 덮밥은 오랜 시간 우리 식탁을 지켜온 된장이 현대적인 한 끼 음식으로도 자연스럽게 이어질 수 있음을 보여줬다.최애란 이사는 이번 교육을 통해 시민들이 전통 장을 직접 담그고 발효와 숙성의 시간을 경험했다는 점에 의미를 뒀다. 장 만드는 방법을 배우는 데서 끝나는 것이 아니라, 완성된 장을 음식에 활용하고 이웃과 나누면서 그 가치가 이어진다는 설명이다. 특히 여러 지역에서 모인 참가자들이 함께 장을 담그고 나누는 과정을 통해 전통 식문화가 세대와 지역을 넘어 생활 속에서 계승되기를 바란다는 취지를 전했다.읍내동에 거주하는 윤미이씨 부부는 "봄에 직접 장을 담그고 몇 달 동안 익어가는 과정을 지켜보니 된장과 간장이 그냥 만들어지는 게 아니라는 걸 알게 됐다"며 "평소에는 쉽게 사 먹었는데 직접 담가 보니 시간과 정성이 얼마나 필요한지 새삼 느꼈다"고 말했다. 이어 "내 손으로 담근 장이라 그런지 더 애착이 가고, 집에 가져가서 어떤 음식을 만들어 먹을지 벌써 기대된다"며 "기회가 된다면 다음에도 꼭 교육에 신청해 전통 장 담그기를 계속 배우고 싶다"고 소감을 전했다.'장(醬)하다 당진'의 마지막 수업은 개인의 음식 만들기를 넘어 지역 안에서 전통 식문화를 공유하는 과정이기도 했다. 참가자들이 함께 메주를 만지고 장을 가르며 익힌 경험은 각자의 부엌으로 이어지고, 일부는 이웃을 위한 나눔으로 확장된다.한편, 조별로 나눈 뒤 남은 된장과 간장은 면천면 소외 계층에 연말에 전달할 계획이다. 시민들이 봄부터 정성껏 담그고 숙성 시킨 장이 가정의 밥상에 오르는 데 그치지 않고 이웃의 식탁에도 전해지는 것이다. 항아리 속에서 계절을 견딘 장이 한 해의 마지막에 이웃과 온기를 나누는 음식으로 이어지게 됐다.