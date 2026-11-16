국회 사진기자들, "하이에나 떼들" 최민희 모욕죄로 고소

▲한국사진기자협회 이호재 회장과 서재훈 수석부회장을 비롯한 사진기자들이 16일 오전 서울 영등포경찰서를 찾아 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼들'이라고 비하한 최민희 더불어민주당 최고위원을 명예훼손 혐의로 고소하기 위해 고소장을 제출하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기