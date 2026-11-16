국회 사진기자들, "하이에나 떼들" 최민희 모욕죄로 고소

국회 출입 사진기자들이 자신들을 "하이에나 떼들"이라고 비하한 최민희 더불어민주당 의원(경기 남양주갑)을 모욕죄로 처벌해 달라고 경찰에 고소했다.
이호재 한국사진기자협회장은 16일 오전 서울 영등포경찰서에 최민희 의원에 대한 고소장을 제출했다. 이번 고소엔 한국사진기자협회를 비롯해 최 의원이 단체 대화방에 공유한 사진에 얼굴이 나온 국회 출입 사진기자 10명이 함께했다.
이들은 고소장에서 "피고소인(최 의원)은 지난 5일 국회에서 민주당 의원총회를 취재하던 고소인 기자들의 얼굴이 그대로 찍힌 사진을 자신의 지지자 등 약 500명이 참여한 카카오톡 단체대화방에 올리고 '하이에나 떼들'이라고 메시지를 보냈고, 16분 뒤엔 고소인 기자들을 두고 '어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다'라고 덧붙였다"라며 "취재하던 기자들을 먹이를 노리고 몰려든 짐승 무리에 빗댄 모욕이고 비판할 사실이나 의견을 담지 않은 인신공격이어서 정당행위가 될 수 없다"라고 밝혔다.
그러면서 "최 의원은 고소인 기자들에게 한 말을 뉘우치기보다 그 말이 알려진 경위를 탓하고 제보자를 찾는 데 힘을 쏟았고, 고소인들은 그러한 피고소인의 사과를 진정한 사과로 받아들일 수 없어 이 사건 고소에 이르렀다"라고 덧붙였다.
이 회장은 이날 취재진과 만나 "모자이크 없이 얼굴이 드러난 10명은 정신적 충격에서 벗어나지 못하고 취재 현장에서도 너무나 힘들어하는 상황"이라며 "사회 지도층인 정치권부터 언론인에 대한 이유 없는 폄하성 발언, 악의적 생각이 바뀌길 바란다"라고 밝혔다. 또 "추후 법률 검토를 통해 487명 협회원 모두 (법적 대응에) 들어갈 수도 있다"라며 "민사소송도 곧바로 들어갈 것"이라고 했다.
최 의원은 지난 5일 지인과 지지자가 있는 단체대화방에서 국회 사진·영상 기자들이 취재하는 사진을 첨부하면서 "하이에나 떼들"이라는 비하 표현을 사용했다. 이 대화 캡처본은 11일 오전부터 외부에 공유되기 시작했다. 이후 최 의원은 '사과드립니다'라는 제목의 사과문을 페이스북에 올렸다.
그럼에도논란은 가라앉지 않았고 한국사진기자협회·한국영상기자협회는 11일 성명서를 내어 최 의원의 사과를 촉구했다. 최 의원은 같은 날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "제 부적절한 표현으로 상처를 입으신 기자들에게 사과를 드린다"라며 고개를 숙였다(관련 기사: "기자들 하이에나들이라 생각?"... 최민희 "잘못된 표현" https://omn.kr/2khow).