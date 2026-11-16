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서울

26.11.16 13:44최종 업데이트 26.11.16 13:44

은평시민신문, '2026 지역신문 콘퍼런스' 금상 수상

청년 상인 3년 인터뷰를 상점 연결 프로젝트로 이은 사례 인정받아

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ⓒ 은평시민신문

<은평시민신문>이 지난 13일 충북 청주 오스코(OSCO)에서 열린 '2026 지역신문 콘퍼런스' 우수·도전사례 공모전에서 금상을 받았다.

수상작은 참여부문에 출품한 "사람을 잇고, 상점을 잇다: 3년의 인터뷰가 만든 은평 상권 연결 프로젝트"다. 정민구 기자와 류혜림 시민기자는 2023년부터 은평에 자리 잡은 청년 상인 70여 명을 인터뷰해 연재했다.

인터뷰는 <은평시민신문>이 운영하는 인스타그램 매거진 '이음목'에서도 소개했다. 취재 과정에서 상인들이 이웃 가게와 연결되기를 바라지만 서로 흩어져 있다는 사실을 확인했고, 상점 25곳을 하나의 지도로 묶은 스탬프 프로젝트 '은평 한바퀴 도장깨기'를 기획했다. 도장깨기는 9월 시작해 이달 30일까지 이어진다.

ⓒ 은평시민신문

발표를 맡은 정민구 기자는 "사람을 잇고 상점을 잇는 일이야말로 지역 신문이 가장 잘할 수 있는 일이라고 믿는다"고 말했다.

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올해로 19회째인 지역신문 콘퍼런스는 지역신문발전위원회가 주최하고 한국언론진흥재단이 주관했으며, 문화체육관광부가 후원했다. 'AI 시대의 저널리즘: 기회와 도전'을 주제로 열린 이번 행사에는 전국 지역신문 관계자 500여 명이 참석했다.

행사는 기획·특별·일반 세션 등 모두 11개 세션으로 진행됐다. 기획 세션에서는 이상덕 매일경제 산업부장이 AI 에이전트 시대에 뉴스룸이 살아남는 법을 발표했다. 특별 세션에 나선 김경달 더코어 대표는 AI 시대일수록 지역신문이 사실 확인과 현장 취재로 독자의 신뢰를 쌓아야 한다고 강조했다.

공모전에서는 기획·참여·혁신 3개 부문에서 우수·도전사례 18건이 발표됐다. 이 가운데 8건이 AI 기술을 활용한 사례였다. 대상인 문화체육관광부 장관상은 <인천일보>와 <당진시대>가 받았다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

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#박은미#기자

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