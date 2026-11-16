김상욱 울산시장, 국회 찾아 내년 예산 '확보전'

큰사진보기 ▲내년도 정부 예산안의 국회 처리 법정 시한이 2주여 앞으로 다가온 가운데 김상욱 울산시장이 16일 국회에서 예결위 여야 간사인 정태호,유상범 의원등을 만나 울산시 주요 현안 사업의 예산 반영을 요청 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 16일 오전 8시 30분부터 국회를 방문해 예산결산특별위원회 위원들과 여당 지도부, 기획예산처 관계자들을 잇달아 만나 울산시 주요 현안 사업의 예산 반영을 요청했다.이날부터 국회 예산결산특별위원회의 감액·증액 심사가 시작된 가운데, 울산시가 2027년도 국가예산 국회 심사에 맞춰 산업 경쟁력 강화와 시민 생활 기반 확충을 위한 1029억 원 규모의 국비 추가 확보전에 돌입한 것이다.김상욱 시장은 이날 조용범 기획예산처 차관, 김명중 예산실장, 박창환 예산총괄심의관 등을 만나 정부 차원의 협조를 요청한 데 이어 예결위 여야 간사인 정태호 더불어민주당 의원과 유상범 국민의힘 의원, 허성무 예결소위원 등을 만나 사업별 추진 필요성과 예산 확보의 시급성을 설명했다.또 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 만나 울산의 산업 전환과 지역 현안 해결에 필요한 사업을 설명하고, 국회 증액을 위한 당 차원의 지원을 요청했다.김상욱 울산시장은 "국회 예산 심사가 본격화된 지금은 울산에 꼭 필요한 사업을 국가예산에 담아내기 위해 역량을 집중해야 할 때"라며 "예산안이 최종 확정될 때까지 여야 정치권과 긴밀히 협력하고, 사업 하나하나를 끝까지 챙겨 울산의 미래를 위한 투자가 제때 이뤄지도록 하겠다"라고 말했다.한편 울산시의 주요 증액 건의 사업은 ▲극한환경 피지컬 인공지능(Heavy-Duty AI) 선도모델 실증사업 ▲조선 인공지능 전환(AX) 특화 인공지능 시범 실증 공간(AI모델하우스) 구축 및 실증사업 ▲반구천 세계암각화센터 건립 ▲인공지능(AI) 활용 미래이동수단(모빌리티) 엔지니어링센터 구축 ▲인공지능(AI)·5G 기반 울산 국가산단 복합재난 대응 인프라 구축 ▲케이(K)-조선 시범 무인 자동화 공장(데모 다크팩토리)(DDF) 구축사업 등이다.울산시 관계자는 "이들 사업을 포함해 산업·재난대응·교통·문화 분야 14개 사업에 국비 1029억 4000만 원을 증액해 줄 것을 건의한 것"이라고 말했다.2027년도 예산안은 이날부터 예산결산특별위원회 소위원회의 감액·증액 심사와 전체회의, 국회 본회의 의결을 거쳐 확정된다. 법정 처리 시한은 오는 12월 2일이다.