"공부는 잘돼 가니?" 걱정이 잔소리가 되는 순간

편집자도 시민기자로 가입만 하면 누구나 출간 후기를 쓸 수 있습니다.

"알아서 할게."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 굿플러스북 관련사진보기

AD

"아, 오늘 모의고사 망쳤어!"

"실수만 하지 마."

"너무 부담 갖지 마. 안 되면 재수하면 되지."

"입시는 언젠가 끝나지만, 대화가 힘든 순간은 평생 우리를 찾아옵니다."

사과를 깎아 아이 방에 들어간다. 아이가 오늘 하루를 어떻게 보냈는지 궁금하지만, 입에서 나온 말은 "공부는 잘돼 가니?"다. 책상 앞에 앉아 있던 아이는 자신이 공부를 얼마나 했는지 확인하러 온 것으로 받아들인다.이번에는 부모의 마음이 상한다. 아이는 자기 방식대로 해보고 싶다는 뜻으로 말했을 수 있다. 하지만 부모에게는 더는 참견하지 말라는 말로 들린다. 서로 걱정하고 이해받고 싶었는데, 대화는 짧게 끝나버린다.양순필의 <같은 말, 다른 귀>(2026년 11월 출간)는 이런 장면에서 출발한다. 책은 입시를 앞둔 부모와 자녀가 왜 같은 말을 다르게 받아들이는지 살핀다. 부제는 '엇갈리는 부모와 아이를 잇는 입시 대화법'이다.책에서 반복해서 등장하는 문장은 "의도는 내 것, 의미는 네 것"이다. 내가 어떤 뜻으로 말했는지와 상대가 어떻게 들었는지는 다를 수 있다는 이야기다. 부모의 걱정이 아이에게는 잔소리로, 아이의 독립적인 태도가 부모에게는 반항으로 들리는 순간을 양쪽의 입장에서 들여다본다.저자는 신문 기자, 대통령비서실 행정관, 정당 대변인 등으로 일하며 30년 넘게 말과 글로 소통해 왔다. 대화에는 자신이 있었다. 그러나 첫째 아이가 수험생이 되자 익숙하던 말들이 쉽게 나오지 않았다. 어느 주말 밤, 학원 앞에 차를 세워놓고 아이에게 해줄 격려를 고르고 있었다. 그런데 차에 올라탄 아이가 먼저 말했다.준비한 말은 꺼내지도 못했다. 집에 오는 내내 차 안에는 침묵이 흘렀다. 저자는 그날 대통령과 이야기하는 것보다 고등학생 자녀와 대화하는 일이 더 어렵다고 느꼈다고 적었다. 아이의 입시 결과까지 부모가 책임져야 한다고 생각할수록 말 한마디에 무게가 실렸다.아이가 부모의 말을 다르게 듣는 것처럼, 부모도 아이의 말을 자기 걱정과 불안을 통해 듣고 있었다. 두 아이의 입시를 겪으며 저자가 돌아본 것은 바로 이런 순간들이었다.책은 부모와 자녀가 특히 대화하기 어려운 날들을 구체적으로 다룬다. 고등학교를 고르는 날, 성적표를 받는 날, 진로를 털어놓는 날, 원서를 쓰는 날, 수능 전날 밤, 결과가 나온 날, 다시 시작하는 날이다.각 장면에서는 집에서 오갈 법한 대화를 먼저 보여준다. 이어 부모는 어떤 마음으로 말했는지, 아이에게는 어떻게 들렸을지 살핀다. 그 뒤 같은 상황에서 다른 표현을 써보는 식으로 대화를 다시 구성한다.원서를 쓰는 날의 장면이 한 예다. 수시 지원 마감을 앞두고 아이는 다섯 곳에 원서를 냈으니 더는 내지 않겠다고 한다. 부모는 "카드 한 장 남았는데, 써서 나쁜 건 없잖아"라고 설득한다. 결국 마감 직전에 제출 버튼을 누르지만, 부모가 안도하는 사이 아이는 눈물을 흘린다.부모에게 마지막 원서는 합격 가능성을 하나 더 남겨두는 선택이다. 하지만 아이는 자신의 뜻이 받아들여지지 않았다고 느낄 수 있다. 책은 마감 직전에 설득을 몰아붙이기보다, 지원할 대학과 선택 기준을 미리 함께 이야기해 보자고 제안한다. 수능 전날의 응원도 다룬다.부모는 아이를 안심시키고 싶다. 그러나 긴장한 아이에게는 실수나 실패를 떠올리게 하는 말이 될 수 있다. 책은 시험 전날 어떤 말을 듣고 싶은지, 부모가 어떻게 해주면 좋을지 아이에게 미리 물어보라고 권한다. 모의고사 때부터 이런 대화를 나누면 수능 전날에도 평소처럼 아이를 대할 수 있다는 것이다.결과가 나온 날에는 말보다 순서가 중요하다. 불합격한 아이에게 "괜찮아, 아직 다른 데 남았잖아"라고 말하면 위로가 될 것 같지만, 아이는 지금 느끼는 속상함을 충분히 이야기하지 못할 수 있다. "그러게 준비를 더 하라니까"라는 말 역시 아이의 감정을 듣기 전에 원인부터 따지게 만든다.책은 결과를 받아들일 시간을 먼저 주고, 마음이 조금 가라앉은 뒤 상황을 정리하고 다음 계획을 이야기하자고 제안한다. 합격했을 때도 결과만 축하하기보다 아이가 그동안 어떤 시간을 보냈는지 들어볼 필요가 있다고 말한다.이런 장면들을 따라가다 보면 책이 권하는 듣기 연습도 구체적으로 다가온다. 상대의 말을 끝까지 듣기, 들은 내용을 자기 말로 되돌려주기, 질문은 한 번에 하나씩 하기다.아이가 학교에 가기 싫다고 말하면 곧바로 이유를 캐묻기 전에 "학교 가기 싫을 만큼 요즘 힘들구나"라고 반응해볼 수 있다. 대화하다 목소리가 커졌다면 "지금 내 말이 좀 세게 들렸어?"라고 물으며 다시 이야기를 시작할 수도 있다.부모와 자녀가 책을 함께 읽는 방법도 마련했다. 각 부의 끝에 실린 '자녀에게 보내는 페이지'를 아이가 먼저 읽어도 되고, 부모가 지금 가족의 상황과 가까운 장면을 골라 건네도 된다. 서로 자기 마음에 가까운 대목을 골라 이야기하는 방식이다.뒤표지의 QR코드로 연결되는 '우리 집 번역기'도 같은 취지의 대화 게임이다. 부모와 자녀가 휴대폰 한 대를 번갈아 보며 한 사람은 말에 담으려던 마음을, 다른 사람은 그 말을 듣고 느낀 감정을 고른다. 두 답을 함께 열어보고 표현을 바꿔보며 서로의 차이를 살펴보도록 구성했다.책은 입시를 중심으로 이야기를 풀지만, 가까운 사람과 대화하다 마음이 어긋나는 경험은 다른 관계에서도 익숙하다. 저자는 에필로그에서 이렇게 적었다.아이에게 무슨 말을 해줘야 할지 막막한 날, 아이가 방금 한 말을 내가 어떻게 들었는지부터 돌아볼 수 있다. <같은 말, 다른 귀>는 그 자리에서 부모와 자녀의 대화를 다시 시작해보자고 권하는 책이다.