AI 새 부정 수법, 수능 대응책엔 없어... "대입 평가방식도 바꿔야"

오는 19일 치르는 대학수학능력시험(수능)을 대비해 나온 그동안의 교육부 대책엔 세무사 수석 합격자가 활용한 부정행위 예방책은 명시적으로 나와 있지 않다. 이에 따라 초소형 카메라를 활용한 인공지능(AI) 부정행위 등 새로운 부정 수법을 막을 대책을 요구하는 목소리가 커지고 있다.
현재로선 몸수색 사실상 불가능...몸에 숨겼을 때 대책은?
16일, 교사노조연맹은 "교육부는 수능 전에 스마트안경 이외의 기기를 이용한 부정행위에 대해서도 점검 방안을 제시하라"라면서 "새로운 기기와 수법이 계속 등장하는데, 시험실 전체를 감독하는 교사에게 이를 일일이 눈으로 식별하고 부정행위 여부까지 판단하라고 할 수는 없다"라고 지적했다.
이어 교사노조연맹은 "감독교사가 아무리 주의를 기울여도 육안 확인에는 한계가 있다"라면서 "지침에 따라 감독한 교사에게 맨눈으로 확인하기 어려운 부정행위를 적발하지 못한 책임을 물어서는 안 된다"라고 주장했다.
전국교직원노동조합(전교조)도 "AI 기술과 스마트기기는 빠르게 발전하고 있는데, 정부의 부정행위 방지 대책은 스마트안경 등 일부 기기에 집중되어 있다"라면서 "더욱이 부정행위 의심 기기를 찾아내는 일은 여전히 감독교사의 몫이고, 별도로 배치되는 전담 인력은 이를 지원하는 수준에 그치고 있다"라고 짚었다. 그러면서 "부정행위 방지 체계를 감독교사 개인의 주의와 책임으로 메우려 해서는 안 된다"라고 강조했다.
실제로 이번 수능을 대비해 교육부가 만든 '2027학년도 수능 주요 상황별 대처 요령 시나리오'를 보면 스마트(AI) 안경 부정행위 대비 내용 위주로 들어 있다. 감독관은 '시험 중 수험생의 스마트안경 착용이 의심되는 경우, 감독관이 시험 중에 즉시 확인하지 않고 종료령 이후 문답지 수거가 모두 완료된 시점에 확인'하도록 했다. 이런 방안은 감독관 눈으로 확인하는 것도 문제고, '안경 바꿔치기'에도 제대로 대응하기 어려운 허술한 대책이란 지적이 이미 나왔다(관련 기사: 수능생이 '안경 바꿔치기'해도, 감독관은 "강제 검사권 없다"
https://omn.kr/2k72u).
물론 교육부는 스마트폰 등 전자기기를 수능 시험장에 갖고 들어올 수 없도록 했다. 시험 시작 전 수능생은 자신이 갖고 온 가방도 시험장 앞쪽이나 뒤쪽에 보관해야 한다. 하지만 전자기기를 몸에 숨길 경우 이를 찾아낼 뾰족한 대책은 현재 거의 없는 상태다. 감독관이 수험생 몸을 수색하는 것은 가능하지 않은 일이기 때문이다. 이는 스마트폰을 몸에 숨겼을 때도 마찬가지다.
교사노조연맹 김희정 대변인은 "당장 나흘 뒤 수능을 공정하게 치를 책임은 교육당국에 있다"라면서 "교육부는 새로운 기기를 이용한 부정행위에 대비할 절차와 시험본부의 책임을 수능 전에 분명히 밝히라"고 요구했다.
'즉문즉답식 수능'에서 '과정 중심 평가'로...
AI가 쉽게 답을 찾아내는 '즉문즉답식 수능' 체제를 바꿔야 한다는 목소리도 나온다.
전교조의 현경희 대변인은 "무엇보다 이번 사건을 계기로 시험제도 자체를 돌아볼 필요가 있다"라면서 "AI가 손쉽게 정답을 찾아내는 시대에 수능과 내신을 포함해 우리 교육의 평가 방식을 어떻게 바꿔야 할지 사회적 논의를 시작해야 할 때"라고 지적했다.
최성수 연세대 사회학과 교수도 페이스북에 올린 글에서 "교육이 성장과 사회화의 과정 그 자체라고 본다면, 이런 탈맥락화, 표준화된 시험 선발은 본질적으로 반교육적 성격을 가진다"라면서 "오히려 제대로 된 시험이 없어서 문제라면 문제"라고 강조했다. '과정 중심의 평가'를 강조한 것이다.
이민석 국가AI전략위 교육인재분과장도 페이스북에 올린 글에서 "이제는 AI가 대체할 정답 맞히기 시험이라는 후진국의 문법을 버리고, 실제 경험의 진정성을 기르고 검증하는 방향으로 교육과 평가를 근본적으로 전환해야 한다"라고 제안했다.