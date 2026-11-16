"스트레스 받을 거면 보지 마" 아내의 말, 틀린 게 하나도 없네

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"당신은 저 가수가 얼마나 유명한 사람인지 몰라서 그래."

"나도 알아..."

"나 잘 거야."

"그렇게 짜증 나면 안 보면 되잖아."

"몸 좀 생각해. 안 그래도 종합병원인 사람이 뭐 그런 일로 스트레스를 받아. 이제 좀 편하게 살아."

요즘 우리 부부가 주말이면 가장 재미있게 보는 예능 프로그램 중 하나는 JTBC의 '냉장고를 부탁해'다. 김성주와 안정환 두 사람의 찰떡같은 진행도 재미있지만, 이제는 출연하는 셰프들마저 저마다의 캐릭터를 갖추면서 어찌 보면 과거 '개그콘서트'나 스몰 토크쇼였던 '놀러와'를 보는 듯한 즐거움까지 준다.특히 출연자 중 김풍 웹툰 작가는 이제 기성 요리사보다 더 창의적인 요리들을 선보이며, 전문가가 아니더라도 즐기면 모든 분야에서 두각을 나타낼 수 있구나 하는 생각을 하게 한다. 그의 요리를 보고 있자면 처음엔 두서없어 보이지만 결국 큰 그림을 그리고, 그 두서없음이 퍼즐처럼 딱 맞아떨어지는 모습이 참 환상적이다.거기에 이 독특한 예능 프로그램은 각계각층의 유명 인사들이 출연해 자신의 냉장고를 공개하고, 그 안에 담긴 음식과 함께 소소한 비하인드 스토리를 풀어놓는다. 이어지는 15분 요리 대결과 출연자의 솔직한 맛 평가까지. 개인적으로는 이 정도면 일요일 저녁을 마무리하기에 꽤 괜찮은 예능 프로그램이라고 생각하며 즐겨 시청하고 있다.그런데 지난 16일 방송은 그 재미가 반감되고 말았다. 이유는 편집이었다. 지난주 이미 냉장고 공개와 요리 대결을 마친 여성 출연자가 이번 주 새로운 주인공보다 못지않게 자주 화면에 등장했기 때문이다. 심지어 새로운 출연자를 소개하는 순간에도 지난주 출연자의 모습이 연신 비쳐졌다. 정작 이번 주 주인공은 뒷전으로 밀려난 듯했고, 화면의 중심마저 흐려졌다. 한마디로 주객이 전도된 느낌이었다.이런 편집 방식에 내가 화가 난 것은 정의로움이나 방송의 공정성 같은 거창한 문제도 아니고, 어쩌면 그저 개인적인 취향의 차이일지도 모른다. 하지만 그날따라 내 입은 쉴 새 없이 불만을 쏟아냈다. 그렇게 이런저런 불평을 늘어놓자 아내가 한마디 한다.이에 질세라 나도 대꾸했다.말끝을 흐렸다. 노래 제목은 알고 있었지만, 정작 그 노래를 부른 뮤지션이 얼마나 유명한 사람인지는 잘 모르고 있었기 때문이다. 그렇다고 해도 방송에는 나름의 흐름이 있고, 시청자를 배려하는 균형이라는 것도 있지 않은가.아무리 세계적인 사람이라도 한 사람의 챕터가 끝났으면 그 주인공은 다음 이야기의 주역에게 자리를 내줘야 한다. 그런데 이미 한 차례 소개된 출연자를 계속 비추고, 개인적인 읊조림까지 반복해서 내보내는 편집이 영 마음에 들지 않았다. 그렇게 혼자 궁시렁거리기를 몇 차례. 결국 안마 의자에 앉아 TV를 보며 안마를 받던 아내가 급기야 안마기를 끄고 일어섰다.퉁명스러운 한마디를 남기고 방으로 들어간 아내는 뒤이어 이렇게 말했다.맞다. 아내 말이 백번도 더 맞았다. 하지만 나는 왜 그토록 마음에 들지 않는 프로그램을 굳이 보면서 혼자 스트레스까지 받아야 했을까. 스트레스를 풀자고 켠 TV에 오히려 짜증을 내고 있었으니 말이다. 결국 맘이 불편해 이리저리 눈치만 보다가 나도 TV를 끄고 방으로 들어가 잠자리에 들었다. 그리고 오늘 아침 출근길. 먼저 말을 꺼낸 것은 아내였다.그 말을 듣는 순간 딱히 대꾸할 말이 없었다. 내가 잘 한게 하나도 없었기 때문이다. 생각해 보면 세상에는 내 마음대로 되지 않는 일이 참 많다. 방송 프로그램의 편집도 그렇고, 누군가의 말과 행동도 그렇다. 거기에 요즘 내가 가장 힘들어하는 건강 문제 역시 마찬가지다. 내 마음대로 몸을 움직이고, 아프지 않고, 늘 건강하게 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까.하지만 그게 뜻대로 될 수 있다면 세상에 건강을 걱정하며 살아가는 사람은 없을 것이다. 결국 내가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 구분하고, 바꿀 수 없는 일에는 조금 더 너그러워지는 연습이 필요한지도 모르겠다.평소에는 세상의 불합리한 일에 목소리를 높이며 나름의 정의감을 이야기하던 사람이, 정작 주말 저녁 TV 속 장면 하나에도 마음을 다스리지 못하고 목소리를 높였다. 그런 내 모습을 참다못한 아내의 한마디에 그제야 뒤늦은 반성이 찾아왔다. 가만히 생각해 보면 이럴 때면 꼭 두 아들의 아버지가 아니라, 두 아들의 큰형이라도 된 듯하다. 나이만 먹었지 정작 철은 아직 덜 든 모양이다.흔히 나이가 들면 속이 깊어지고 마음도 너그러워진다고들 한다. 반면 늙으면 아이가 된다는 말도 있다. 어쩌면 요즘 내 모습을 설명하기에는 후자의 말이 더 적절한 것 같다. 지천명을 지나 다시 아이가 되어간다고 생각하면 그것도 나름 유쾌하게 받아들일 수 있겠다. 나이가 들어 아이처럼 순수하고 착해지는 것이라면 얼마나 좋은 일인가. 하지만 요즘은 컨디션마저 들쑥날쑥하다 보니, 그나마 좁았던 속이 더 좁아져 이제는 밴댕이 소갈딱지처럼 변해가는 모양이다.그래서 다시금 생각해 본다. 아내의 말처럼 이제는 좀 편하게 마음먹고 살자. 방송이 마음에 들지 않으면 채널을 돌리면 되고, 그것도 싫으면 TV를 끄면 된다. 세상 모든 일이 내 생각처럼 움직여야 할 이유도 없고, 그렇다고 시종일관 모든 일에 일일이 반응하고 대응하며 살 필요도 없다.어쩌면 나이가 든다는 것은 세상 모든 일에 목소리를 높이기보다, 때로는 그저 흘려보낼 줄 아는 여유를 배워가는 과정인지도 모르겠다. 결국 자연의 순리대로 주어진 시간만큼 잘 살아간다는 것은 더 많은 것을 내 뜻대로 만들려 애쓰는 일이 아닐 것이다. 오히려 내 뜻대로 되지 않는 것들을 하나둘 받아들이고, 조금씩 내려놓는 데서 시작되는 것인지도 모르겠다.