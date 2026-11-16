"스트레스 받을 거면 보지 마" 아내의 말, 틀린 게 하나도 없네

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요즘 우리 부부가 주말이면 가장 재미있게 보는 예능 프로그램 중 하나는 JTBC의 '냉장고를 부탁해'다. 김성주와 안정환 두 사람의 찰떡같은 진행도 재미있지만, 이제는 출연하는 셰프들마저 저마다의 캐릭터를 갖추면서 어찌 보면 과거 '개그콘서트'나 스몰 토크쇼였던 '놀러와'를 보는 듯한 즐거움까지 준다.
특히 출연자 중 김풍 웹툰 작가는 이제 기성 요리사보다 더 창의적인 요리들을 선보이며, 전문가가 아니더라도 즐기면 모든 분야에서 두각을 나타낼 수 있구나 하는 생각을 하게 한다. 그의 요리를 보고 있자면 처음엔 두서없어 보이지만 결국 큰 그림을 그리고, 그 두서없음이 퍼즐처럼 딱 맞아떨어지는 모습이 참 환상적이다.
거기에 이 독특한 예능 프로그램은 각계각층의 유명 인사들이 출연해 자신의 냉장고를 공개하고, 그 안에 담긴 음식과 함께 소소한 비하인드 스토리를 풀어놓는다. 이어지는 15분 요리 대결과 출연자의 솔직한 맛 평가까지. 개인적으로는 이 정도면 일요일 저녁을 마무리하기에 꽤 괜찮은 예능 프로그램이라고 생각하며 즐겨 시청하고 있다.
주객이 전도된 듯한 영상 편집점에 쏟아낸 불만
그런데 지난 16일 방송은 그 재미가 반감되고 말았다. 이유는 편집이었다. 지난주 이미 냉장고 공개와 요리 대결을 마친 여성 출연자가 이번 주 새로운 주인공보다 못지않게 자주 화면에 등장했기 때문이다. 심지어 새로운 출연자를 소개하는 순간에도 지난주 출연자의 모습이 연신 비쳐졌다. 정작 이번 주 주인공은 뒷전으로 밀려난 듯했고, 화면의 중심마저 흐려졌다. 한마디로 주객이 전도된 느낌이었다.
이런 편집 방식에 내가 화가 난 것은 정의로움이나 방송의 공정성 같은 거창한 문제도 아니고, 어쩌면 그저 개인적인 취향의 차이일지도 모른다. 하지만 그날따라 내 입은 쉴 새 없이 불만을 쏟아냈다. 그렇게 이런저런 불평을 늘어놓자 아내가 한마디 한다.
"당신은 저 가수가 얼마나 유명한 사람인지 몰라서 그래."
이에 질세라 나도 대꾸했다.
"나도 알아..."
말끝을 흐렸다. 노래 제목은 알고 있었지만, 정작 그 노래를 부른 뮤지션이 얼마나 유명한 사람인지는 잘 모르고 있었기 때문이다. 그렇다고 해도 방송에는 나름의 흐름이 있고, 시청자를 배려하는 균형이라는 것도 있지 않은가.
아무리 세계적인 사람이라도 한 사람의 챕터가 끝났으면 그 주인공은 다음 이야기의 주역에게 자리를 내줘야 한다. 그런데 이미 한 차례 소개된 출연자를 계속 비추고, 개인적인 읊조림까지 반복해서 내보내는 편집이 영 마음에 들지 않았다. 그렇게 혼자 궁시렁거리기를 몇 차례. 결국 안마 의자에 앉아 TV를 보며 안마를 받던 아내가 급기야 안마기를 끄고 일어섰다.
"나 잘 거야."
퉁명스러운 한마디를 남기고 방으로 들어간 아내는 뒤이어 이렇게 말했다.
"그렇게 짜증 나면 안 보면 되잖아."
맞다. 아내 말이 백번도 더 맞았다. 하지만 나는 왜 그토록 마음에 들지 않는 프로그램을 굳이 보면서 혼자 스트레스까지 받아야 했을까. 스트레스를 풀자고 켠 TV에 오히려 짜증을 내고 있었으니 말이다. 결국 맘이 불편해 이리저리 눈치만 보다가 나도 TV를 끄고 방으로 들어가 잠자리에 들었다. 그리고 오늘 아침 출근길. 먼저 말을 꺼낸 것은 아내였다.
"몸 좀 생각해. 안 그래도 종합병원인 사람이 뭐 그런 일로 스트레스를 받아. 이제 좀 편하게 살아."
세상을 바꾸기보다 내 마음을 다스리는 연습
그 말을 듣는 순간 딱히 대꾸할 말이 없었다. 내가 잘 한게 하나도 없었기 때문이다. 생각해 보면 세상에는 내 마음대로 되지 않는 일이 참 많다. 방송 프로그램의 편집도 그렇고, 누군가의 말과 행동도 그렇다. 거기에 요즘 내가 가장 힘들어하는 건강 문제 역시 마찬가지다. 내 마음대로 몸을 움직이고, 아프지 않고, 늘 건강하게 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까.
하지만 그게 뜻대로 될 수 있다면 세상에 건강을 걱정하며 살아가는 사람은 없을 것이다. 결국 내가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 구분하고, 바꿀 수 없는 일에는 조금 더 너그러워지는 연습이 필요한지도 모르겠다.
평소에는 세상의 불합리한 일에 목소리를 높이며 나름의 정의감을 이야기하던 사람이, 정작 주말 저녁 TV 속 장면 하나에도 마음을 다스리지 못하고 목소리를 높였다. 그런 내 모습을 참다못한 아내의 한마디에 그제야 뒤늦은 반성이 찾아왔다. 가만히 생각해 보면 이럴 때면 꼭 두 아들의 아버지가 아니라, 두 아들의 큰형이라도 된 듯하다. 나이만 먹었지 정작 철은 아직 덜 든 모양이다.
흔히 나이가 들면 속이 깊어지고 마음도 너그러워진다고들 한다. 반면 늙으면 아이가 된다는 말도 있다. 어쩌면 요즘 내 모습을 설명하기에는 후자의 말이 더 적절한 것 같다. 지천명을 지나 다시 아이가 되어간다고 생각하면 그것도 나름 유쾌하게 받아들일 수 있겠다. 나이가 들어 아이처럼 순수하고 착해지는 것이라면 얼마나 좋은 일인가. 하지만 요즘은 컨디션마저 들쑥날쑥하다 보니, 그나마 좁았던 속이 더 좁아져 이제는 밴댕이 소갈딱지처럼 변해가는 모양이다.
그래서 다시금 생각해 본다. 아내의 말처럼 이제는 좀 편하게 마음먹고 살자. 방송이 마음에 들지 않으면 채널을 돌리면 되고, 그것도 싫으면 TV를 끄면 된다. 세상 모든 일이 내 생각처럼 움직여야 할 이유도 없고, 그렇다고 시종일관 모든 일에 일일이 반응하고 대응하며 살 필요도 없다.
어쩌면 나이가 든다는 것은 세상 모든 일에 목소리를 높이기보다, 때로는 그저 흘려보낼 줄 아는 여유를 배워가는 과정인지도 모르겠다. 결국 자연의 순리대로 주어진 시간만큼 잘 살아간다는 것은 더 많은 것을 내 뜻대로 만들려 애쓰는 일이 아닐 것이다. 오히려 내 뜻대로 되지 않는 것들을 하나둘 받아들이고, 조금씩 내려놓는 데서 시작되는 것인지도 모르겠다.