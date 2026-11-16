교육위 왔다 나간 장동혁 "수능 연기 검토해야"

오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.
[11:13] '매 교시 모든 안경 전수점검'… 초소형 카메라 감독도 강화
최교진 교육부장관은 오늘(16일) 국회 교육위원회에서 '이번 수능에서 매 교시 모든 안경을 전수점검하겠다'고 밝혔습니다. 핵심 대책은 다음과 같습니다.
- 감독 강화: 실물 스마트안경을 감독관 교육에 활용합니다. 초소형 카메라를 이용한 부정행위에 대응할 추가 감독요령도 배포하겠다고 밝혔습니다.
- 현장 지원: 모든 시험장에 전담인력 1명 이상을 배치합니다. 판단이 어려우면 교육청·교육부 핫라인으로 지원하고, 성실히 감독한 교사에게 부당한 책임을 묻지 않도록 보호합니다.
- 제재 강화: 시험 중 스마트안경 착용·사용은 해당 시험 무효·다음 해 응시자격 박탈 대상입니다. 고발·수사의뢰에도 나섭니다. 응시제한 기간을 1년에서 3년으로 늘리는 법 개정도 추진합니다.
- 전파탐지기는 내년 검토: 기술 수준과 현장 활용 가능성을 점검해 내년 수능 도입을 검토합니다.
정리하면, 올해 수능의 경우엔 '시험장 전담인력 1명 이상 배치'가 사실상 교육부 대책이라고 볼 수 있겠습니다.
교육부장관 질의응답도 시작됐는데요. 안규백 민주당 의원은 "수능 공정성이 무너지면 교육부와 평가원의 존재 의미가 없어진다"면서 "국회 교육위가 주축이 돼 '국가시험 공정성 확보 특별위원회' 구성을 제안"했습니다.
[11:02] 장동혁 "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 '수능 연기' 검토해야"
장동혁 국민의힘 대표가 오늘 국회 교육위원회에 의사진행발언만 남기고 이석했습니다.
그는 비슷한 시각 페이스북에는 "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 '수능 연기'를 검토해야 한다"고 주장했습니다.
이는 장 대표가 교육위에서 발언한 "특단의 조치도 필요하다"는 발언과 이어지는 것으로 해석됩니다. 그는 전날에 이어 "수험생들은 멘붕", "정부는 사실상 무대책", "수능 시험장 곳곳에서 혼란 발생할 위험성", "수능 이후 줄소송 이어질 수도"라고 열을 올리고 있습니다.
[10:50] 한 총리 "AI 악용 부정행위 방지 국가역량 집중"
정부 대책의 큰 방향성이 나오고 있습니다. 한성숙 국무총리는 오늘 오전 8시 30분부터 약 50분간 진행된 스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의를 주재했습니다.
총리의 모두발언의 핵심을 요약합니다.
- AI 첨단기술 악용 부정행위 발생치 않도록 국가 역량 집중해 철저 대비
- 2027학년도 수능 범정부 긴급대응팀을 구성 : 사전 사후 대책 철저 마련
- 교육부는 일단 수능 시험장 관리, 감독체계 긴급점검
- 관계부처와 긴밀히 협력해 국가시험에 첨단기술 탐지 기술을 개발, 보급하는 방안을 포함해 인공지능을 통한 탐지 기술 개발 등 계획 검토
[10:32] 교사노조연맹·전교조 "감독 교사들에게 책임 물려선 안돼"
교사노조연맹은 오늘 "새로운 기기와 수법이 계속 등장하는데, 시험실 전체를 감독하는 교사에게 이를 일일이 눈으로 식별하고 부정행위 여부까지 판단하라고 할 수는 없다"라고 밝혔습니다.
전교조는 전날인 15일 "새로운 첨단기기가 계속 등장하는 상황에서 감독 교사들이 이를 일일이 식별하고 부정행위 여부까지 판단하기는 현실적으로 쉽지 않다"라고 비슷한 입장을 냈습니다.
두 단체 모두 감독 교사가 며칠 앞으로 다가온 시험에 큰 부담을 안게 된 점을 우려합니다.
전교조는 이렇게도 지적합니다. "AI가 손쉽게 정답을 찾아내는 시대에 수능과 내신을 포함해 우리 교육의 평가 방식을 어떻게 바꿔야 할지 사회적 논의를 시작할 때"라고요.
보다 자세한 내용은 윤근혁 교육전문기자의 기사에서 확인해주세요. 클릭!
(https://omn.kr/2kjco)
[10:32] 국회 교육위 개회
16일 오전 10시 21분에 국회 교육위가 김희정 교육위원장의 개회 선언으로 시작됐습니다.
교육위는 먼저 2027년도 예산안(정부), 기금운용계획안(정부), 임대형 민자사업(BTL) 한도액안(정부), 법률 개정안 처리를 합니다. 그리고 맨 마지막 안건으로 스마트기기 부정행위 대책 관련 현안보고를 받습니다.
[10:24] 장동혁의 "진작에 대책 세웠어야" 비판에 민주당 응수
수능 전 터진 AI 스마트기기 부정행위 파문이 여야 공방으로도 번졌습니다.
먼저 포문을 연 건 장동혁 국민의힘 대표. 그는 페이스북에서 "국가자격시험 결과 자체를 믿기 어려운 상황"이라고 비판했습니다.
"진작에 전파탐지기술 등 제대로 된 대책을 세웠어야 했다." "교육당국의 안이한 대처가 수험생과 학부모의 불안을 부르고 있다."
그러자 이주희 민주당 원내대변인이 반박에 나섰습니다. "비열한 정치공세다." "조사 결과도 나오기 전에 성실하게 시험을 치른 응시자들까지 부정의 대상으로 모는 것은 무책임한 선동이다." "현장서 시험을 지키는 사람들의 노력까지 조롱하면서 무슨 공정을 말하나."
민주당 측이 설명한 정부 대책 : "수능 시험장마다 전담 인력을 두고 전체 수험생을 대상으로 AI 기기 점검 절차를 마련한다" "오늘 오전엔 국무총리 주재 차관회의를 열고 수능 감독체계를 다시 점검하겠다."
[09:58] 시험장마다 전담 1명… 전파탐지기는 '내년 검토'
교육부가 지난 10월 29일 발표한 대책의 핵심은 '전담인력 배치'와 '부정행위 제재 강화'였습니다.
- 올해 어떻게 잡나: 시험장 학교마다 스마트안경 판단 전담 인력 1명을 지정·배치합니다. 판단이 어려우면 교육청·교육부·평가원 상황실에 연결합니다.
- 적발되면: 시험 중 사용·착용은 올해 시험 무효+다음 해 응시자격 정지. 단순 소지는 올해 시험 무효입니다. 고발·수사 의뢰를 통한 형사 처벌도 추진합니다.
- 아직 추진·검토 중인 것은: 응시자격 정지를 1년→3년으로 늘리는 방안, 내년 수능 전파탐지기 보급입니다.
이 대응체계로 초소형 스마트기기를 실제로 가려낼 수 있는지, 추가 조치는 무엇인지 등을 오늘 국회 교육위에서 확인해야 합니다.
[09:32] '어머니 김밥' 말하던 세무사시험 수석의 자백… 수능은 준비됐나
공정한 경쟁의 통로로 여겨져 온 국가시험이 흔들리고 있습니다.
'어머니의 김밥'을 먹으며 절치부심했다던 제63회 세무사시험 수석 합격자 한원석(세무냥이)씨가 어제(15일) AI와 전자기기를 이용한 부정행위를 인정했습니다. 자신의 법률대리인인 이돈호 변호사의 유튜브 채널에서입니다. 한씨는 서울경찰청에 자수서를 제출했다고 밝혔습니다.
<조세일보>에 실린 한씨의 합격 수기와 이번 자백을 견줘보면 놀랍습니다. 한씨는 수기에서 공부할 때 휴대전화를 꺼서 서랍에 넣었으며, 1차 시험 석 달 전부터는 아예 집에 두고 다녔다고 썼습니다. 하지만 그가 시험장에서 AI의 답을 확인하는 데 사용했다고 밝힌 기기는 휴대전화였습니다. 한씨의 합격수기는 여기서 확인 가능합니다(클릭)(
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=579361)
"하루하루는 티가 나지 않지만, 그렇게 쌓인 날들이 결국 합격이라는 결과로 돌아온다고 믿습니다."
한씨가 합격수기에 쓴 말입니다. 그러나 어제 방송에서는 이렇게 말했습니다.
"제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아닙니다."
한씨는 오랜 시간 성실하게 시험을 준비해 온 수험생들에게 사과했습니다.
파장은 세무사시험을 넘어섭니다. 사흘 뒤인 이번 주 목요일(19일), 55만여 명이 지원한 대학수학능력시험이 치러지기 때문입니다.
국회 교육위원회도 대응에 나섰습니다. 오늘(16일) 오전 10시부터 교육위 전체회의가 열립니다. <오마이뉴스> 취재에 따르면, 어제 김희정 교육위원장을 비롯한 교육위 소속 의원들은 AI 스마트기기 부정행위 관련 현안보고를 안건에 올리기로 했습니다.
교육위는 2027년도 예산안 심사와 법률안 의결 등을 마친 뒤 'AI 스마트안경 대책' 현안보고를 받습니다. 교육부 장관도 참석할 예정입니다. 오늘 국회 논의와 정부 대응을 따라가며 두 가지를 확인해야 합니다.
- 수능을 앞둔 시험장, AI 부정행위를 막을 준비는 어디까지 돼 있나?
- 오늘 정부와 국회의 논의를 통해 무엇이 추가로 달라지나?
오늘의 일보, 시작합니다.