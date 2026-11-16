교육위 왔다 나간 장동혁 "수능 연기 검토해야"

▲2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 충청권에 위치한 수능 문제지 인쇄본부에서 문제지와 답안지 배송 작업이 시작되고 있다. 이날 인쇄본부에서 출발한 문답지는 삼엄한 경비 속에 전국 85개 시험지구에 배부된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기