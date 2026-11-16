수행평가는 AI 활용, 지필고사는 금지... 혼란스럽습니다

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

큰사진보기 ▲지난 4월과 7월 치러진 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨가 15일 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 자수했다. 유튜브 채널에 출연한 한씨 모습(유튜브 화면 갈무리) ⓒ 유튜브 화면 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲다양한 생성형 AI 서비스학생이 수행평가를 준비하며 어떤 생성형 AI 서비스를 사용할지 고민하는 장면을 AI로 만든 예시 이미지 ⓒ 챗GPT 생성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)을 앞두고 스마트안경 등 AI를 활용한 부정행위 논란이 확산하는 가운데 지난 15일 서울 시내 한 대형마트에서 한 시민이 스마트안경을 체험하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2027년에 고3이 되는 아이가 있어 요즘 수능 뉴스를 유심히 본다. 2027학년도 수능 시험을 앞두고 교육부가 인공지능(AI) 스마트 안경의 시험장 반입을 금지한다는 안내가 눈에 띄었다. 공상과학 영화에서나 볼 법한 기기가 수능 반입 금지 물품이 될 줄은 몰랐다.그러다 세무사 시험 수석 합격자가 AI 안경을 썼다는 의혹을 접했다. 공단에 따르면 감독위원들은 시험 당시 의심스러운 행동을 보지 못했단다. 그런데 11월 15일, 당사자는 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI로 부정행위를 했다고 시인했고 경찰은 자수서를 접수했다. 만약 수석이 아니었다면 사람들이 의심했을까?결국 문제는 안경이 아니었다. 이미 반입이 금지된 스마트폰으로도 부정행위가 가능했고, 생성형 AI는 시험 문제까지 풀어냈다. 들키지만 않으면 된다고 생각하는 사람들에게 정답을 대신 찾아줄 만큼 발전한 기술까지 주어진 상황에서, 금지할 기기를 늘리는 것만으로 충분할지 의문이다.현재 고2, 중1인 우리 집 아이들도 과제를 준비할 때 AI를 많이 사용한다. 일반고 2학년인 아이는 과목마다 학습자료를 받아 온다. 아이는 보통 챗GPT, 제미나이, 그록을 오가며 답을 비교하며 자료의 오류를 검증한다.일반고등학교에서 시행하는 수행평가의 양은 깜짝 놀랄 정도로 많은데 상세히 들여다보면 AI 활용 비중도 상당하다. 때로는 학생이 무엇을 배웠는지보다 AI를 얼마나 잘 활용하는지를 평가하는 것이 아닐까 싶을 정도다. 그런데 이러한 수행평가를 통해 학생의 이해와 판단을 직접 확인하고 섬세하게 첨삭하기엔 교사 수가 부족해 보였다.교육부도 문제를 인식하고 있었다. 2025년 12월 발표한 '수행평가 시 인공지능 활용 관리 방안'은 AI 활용 범위를 정하고 학생의 활용 과정과 실제 수행을 확인하도록 했다.반면 지필고사는 완전히 다르다. 모두 똑같은 프린트를 받아 달달 외워 빈칸 채우기 문제를 풀며 시험을 준비한다. 모든 스마트 기기의 반입을 금지하고 학생이 수업 시간에 배운 것을 얼마나 완벽하게 암기하고 다양한 문제를 빠른 시간 안에 정확하게 푸는지를 측정한다. 평소에 문제를 얼마나 많이 풀었는지가 관건이다.AI 안경이나 어쩌면 미래에 만들어질 AI 렌즈를 착용하고 있다면 쉽게 풀 수 있는 문제들이 거의 대부분이다. 객관식과 주관식이 섞인 시험지를 받아 문제를 풀고 점수를 매기는 방식에서는 교사 수가 부족하다는 느낌을 받지 못했다.객관식과 단답형 시험은 많은 학생을 같은 기준으로 채점할 수 있다는 장점이 있다. 다만 정확하게 점수를 매기는 것과 능력을 제대로 평가하는 것은 다르다. 정답을 찾는 것만큼이나 오답을 선택한 이유와 그 과정에서 학생이 놓친 부분을 살펴보고 재학습을 하는 것도 중요한데 현실은 좀 달랐다. 학교는 내신 등급 산출처럼 점수화하고 자동화하기 쉬운 영역을 집중적으로 평가하고 나머지 부분은 학생이 알아서 해야 하는 분위기다.독서와 글쓰기를 강조하는 중1 아이의 학교에서도 AI를 활용한다. 얼마 전 아이는 챗GPT로 식단표를 만들었다. 친구들의 과제를 보니 음식은 달라도 제목의 글씨체부터 사진과 설명의 배치까지 거의 똑같았다고 했다.하지만 평가 결과는 달랐다. 교사가 채점한 것은 학생들이 암기한 식단표가 아니라 이를 바탕으로 제한된 시간에 직접 쓴 글이었다. 학생들은 식단표를 주제로 한 에세이를 종이에 펜으로 작성해야 했다. 자신이 식단표를 짜는 모습을 그리고 그걸 설명한 학생도 있었고, 식단표 구성 과정을 브레인스토밍으로 표현한 학생, 시처럼 운율감 있는 문장으로 식자재를 묘사한 학생 등 모두 달랐다고 한다. 또 과제물을 수업 중에만 나눠주는 교사도 있고, 자료를 찾아 문제에 적용하는 오픈북 수행평가도 있다.가끔은 학생들이 밤늦게까지 남아 수학과 독서를 즐기기도 한다. 교사가 벽에 붙여 둔 문제를 푼 학생들이 신청하는 '수학의 날'도 있고, 학년을 넘나들며 책을 읽고 이야기를 나누는 '독서의 날'도 있다. 날이 좋으면 밤늦게까지 남아 별을 함께 관찰하기도 한다.저녁에 남는 학생들을 위해 학교에서는 저녁 식사를 제공하고, 토론하며 수학 문제를 푸는 즐거움과 서로 독서 감상을 나누는 즐거움, 망원경으로 바라보는 별의 아름다움을 가르친다. 적어도 그 시간만큼은 AI의 도움 없이도 학생들이 교사들의 도움을 받아 스스로 생각하고, 서로 이야기하고, 직접 관찰하며 배운다. 하지만 이런 활동들은 내신 성적에 반영되지도 않고 생활기록부 기록으로 남지도 않는다.부모 입장에서는 이런 시간이 고마우면서도 걱정이다. 지금이 아니면 언제 이런 경험을 해보겠냐는 마음과 같은 시간에 대치동에서 고등학교 과정 선행을 하고 있을 학생들을 떠올리며 차라리 시험공부를 더 하는 편이 낫지 않을까 하는 마음이 상충한다.고2 아이에게는 당장 내신과 수능이 현실이다. 몇 문제를 더 맞히고 수행평가 점수를 챙겨야 한다. 나 역시 경쟁에서 뒤처지지 않기를 바라며 시험을 보고 돌아온 아이에게 점수부터 묻는다. 평가 방식에 의문을 품으면서도 그 기준에 맞춰 공부하라고 할 수밖에 없다. 학교 역시 입시가 가까워질수록 교사가 학생 한 사람 한 사람의 생각을 살필 여유는 줄어드는 듯하다.한쪽에서는 AI의 도움으로 완성한 결과물을 평가하고, 다른 한쪽에서는 AI를 금지한 채 정답을 얼마나 잘 찾는지 평가한다. 중1 아이의 식단표 과제처럼 직접 이해하고 설명하는 능력을 확인하려는 시도도 있지만 입시에서 어떤 능력에 가장 높은 가치를 두는지는 따져볼 필요가 있다.AI 안경을 막는 것은 부정행위를 막는 일이다. 그러나 시험장에서 AI를 배제한다고 해서 암기와 문제 풀이 능력을 중심으로 학생을 평가하는 방식까지 달라지는 것은 아니다. 정답을 정확하게 채점하는 것과 학생의 능력을 제대로 평가하는 것은 다른 문제다.AI가 더 빨리, 더 많은 정답을 찾아내는 시대다. 지금의 학생들은 무엇을 배우는 데 긴 시간을 쓰고 있으며, 학교와 사회는 어떤 능력에 가장 높은 점수를 주고 있는 걸까.