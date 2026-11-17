큰사진보기 ▲부산 동구에 위치한 평화의 소녀상 ⓒ 김보성 관련사진보기

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'위안부 사기'를 주장하는 집회 참가자들의 촬영을 제지하다 폭행 혐의로 재판에 넘겨진 이아무개씨에 대한 법원의 무죄 판결이 지난 9월 확정됐다.서울중앙지법 형사항소5-3부(재판장 김지선 부장판사)는 지난 9월 16일 이씨의 폭행 혐의에 유죄를 선고한 1심 판결을 뒤집고 "피해자의 진술을 그대로 믿기 어렵다"며 무죄를 선고했다. 검찰이 상고하지 않으면서 이 무죄 판결은 같은 달 24일 확정됐다.이씨는 지난 2024년 10월 '위안부' 피해자법 폐지 촉구 집회 장소에서 "(일본군 '위안부' 피해자는) 끌려간 게 아니라 자발적으로 돈을 받으려고 간 것", "위안부는 거짓" 등을 주장하는 집회 참가자들에게 욕설 등을 하며 항의했다.이씨는 자신을 촬영 중인 집회 참가자 A씨의 휴대폰을 치며 촬영을 제지하다가 A씨 등에게 폭행죄로 고소당했고, 지난해 4월 검찰은 이씨를 약식기소(벌금 100만 원)했다. 이에 이씨는 같은 해 7월 정식재판을 청구했고, 이 사건 1심 재판을 맡은 서울중앙지법 형사26단독(이환기 판사)은 같은 해 12월 유죄(벌금 50만 원)를 선고했다.하지만 2심 재판부인 서울중앙지법 형사항소5-3부(재판장 김지선 부장판사)는 '폭행을 당했다'는 A씨의 진술의 신빙성이 떨어진다고 봤다.재판부는 "이씨가 A씨의 신체에 접촉하지 않고 휴대전화를 밀치는 것이 충분히 가능한 상황이었다"라며 "동영상 촬영을 저지하고자 하는 의도로 팔을 휘두른 것이 명확"하다고 짚었다. 또 "이씨의 행위로 A씨의 신체에 대한 위험성이 있었다거나 이씨에게 유형력을 행사하려는 고의가 있었다고 보이지 않는다"고도 강조했다.약 2년 간 수사 및 재판을 받은 이씨는 16일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "(2024년 10월) 당시 '위안부'를 폄훼하는 이들을 눈앞에서 보고 정말 분했다. 이들은 재판에서도 증인으로 나와 '위안부와 관련해서는 너희들이 잘못 알고 있는 것이다'라며 자신의 잘못을 인정하지 않는 태도를 보였다"라며 "재판 과정 내내 대한민국 사람으로서 안타까웠고 분노했다"고 지적했다.이씨는 "상대방(A씨 등)이 고소에 익숙한 듯한 태도를 보이는 것을 보면서 나처럼 이런 일을 겪은 사람들이 많겠다는 생각이 들었다. 이 사건이 재판까지 갔다는 것 자체가 유감스러웠다"며 "단순한 시비였다면 합의하고 끝낼 수도 있었겠지만 사안이 사안인 만큼 끝까지 해보자는 마음이었다"라고 말했다.그러면서 "긴 시간 동안 수사 및 재판을 받으며 부담을 느꼈지만 그래도 좋은 결과를 얻어 다행이라고 생각했다. 나처럼 억울하게 고소당하는 사람이 알게 모르게 많을 것 같은데 나는 그래도 운이 좋은 편이라고 생각한다"고 덧붙였다.당시 이씨를 고소한 A씨 등은 일본군 '위안부' 피해자를 폄훼해 온 위안부법폐지국민행동 집회 참가자들이다. 이 단체는 매주 수요일 열리는 '일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기수요시위' 인근에서 집회를 열고 수요시위 중단 및 평화의 소녀상 철거를 주장해 왔다.