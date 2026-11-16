2015년 막아낸 '한자 병기', 왜 계속 나오나

덧붙이는 글 | 11월 11일 페이스북에 올린 글을 다듬은 글이다. 필자는 문해력과 한글 관련 박사학위 3개와 관련 논문 150여 편을 발표한 이 분야 전문 학자이자 한글운동가이다.