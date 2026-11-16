2015년 막아낸 '한자 병기', 왜 계속 나오나

국어, 한글 관련 단체를 비롯하여 교육 단체, 학부모 단체 등이 11월 17일 화요일 오전 11시 청와대 앞 분수에서 '초등교과서 한자표기에 반대하는 교육 학부모 국어단체 합동 기자회견'을 연다. 필자가 대표로 있는 세종국어문화원도 함께한다.
국가교육위원회가 초등 교과서 한자 표기를 검토한다는 소식에, 이들 단체는 지난 10일 '초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부'(공동대표 이건범, 김옥성)를 꾸리고 강력히 반대하기로 뜻을 모았다.
때: 11월 17일 화요일 오전 11시
곳: 청와대 앞 분수
주최: 초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부(공동대표 이건범, 김옥성)
교육·학부모 단체: 교육대개혁국민운동본부, 교육의 봄, 교육희망네트워크, 사교육걱정없는세상, 어린이문화연대, 전국국어교사모임, 전국교직원노동조합, 징검다리교육공동체, 참교육을위한전국학부모회(계속 합류 중)
국어 단체: 한글학회, 한글문화연대, 한말글문화협회, 세종대왕기념사업회, 외솔회, 한글문화단체모두모임, 우리말살리는겨레모임, 토박이말바라기, 세종국어문화원, 짚신문학회 등 70여 곳
윤근혁 기자는 11일 기사 "국교위 문해력특위, 보고서에 '초등교과서 한자표기' 넣은 듯"
에서 대통령 소속 국가교육위원회 문해력특별위원회가 결과 보고서에 "'초등교과서 한자 표기' 제안을 넣기로 사실상 결정한 것으로 알려졌다"라고 전했다.
기사에 따르면 한자를 각주 꼴로 적어 해당 쪽 옆 날개나 아래에 붙이는 방안이 보고서에 들어간다. 한자를 쓰지 않는 지금 방식도 함께 담기지만, 윤 기자는 새 제안을 내는 보고서의 성격으로 볼 때 힘이 한자 표기 쪽에 실릴 수밖에 없다고 내다보았다. 지난 10월 국가교육위원회 내부 연수회에서는 위원 대부분이 이 방안에 별다른 반대 의견을 내지 않았다고 한다. 결정은 다음 달 본회의에 달려 있다.
날개에 적든 아래에 적든, 어린이가 날마다 펴는 교과서에 한자가 들어온다는 사실은 달라지지 않는다. 2015년에 온 나라가 나서서 막아 낸 '한자 병기'가 이름과 자리만 바꾸어 돌아온 것이다. 전 세계에 한국어 한글 열풍이 부는 흐름과 문해력에서 가장 중요한 독서의 중요성이 강조되는 요즘 느닷없는 한자 광풍이 부는지 납득하기 어렵다.
소통의 민주 정신을 강조하는 이재명 정부가 왜 이런 전근대적인 정책에 불을 지필까 의문이다. 전공 학자로서 50여 년 한글 운동을 해온 운동가로서 '한자 교리주의'가 근본 원인임을 짚어 보았다. '한자 교리주의'는 필자가 처음 지은 명칭이지만 그동안 '한자 사대주의'라 불려오던 것에 대한 근본 명칭이기도 하다.
한자 교리주의를 다시 묻는다
나는 이 일을 정책 하나를 둘러싼 다툼으로만 보지 않는다. 그 밑에 흐르는 뿌리깊은 한자에 대한 편견, 내가 '한자 교리주의'라 부르는 것을 함께 보아야 한다고 생각한다. 한자 교리주의란 조선 시대 대다수 양반 지식인들처럼 한자를 맹목으로 믿어 한글을 온전한 글자로 보지 않던 태도요, 21세기에도 한자어를 우리말로 존중하지 않고 굳이 한자로 적거나 병기하여 적자고 하는 태도다. 이 교리가 우리 역사에 얼마나 큰 비극을 남겼는지부터 짚어 본다.
내가 1977년 철도고등학교 1학년 때부터 쉰 해 가까이 맞서 온 사람들은 한자를 섞어 쓰자는 이들이었다. 그들과 숱하게 토론해 보고 얻은 결론은 하나다. 그들은 설득되지 않는다. 우리 쪽 근거가 모자라서가 아니다. 한자 혼용, 병기 등의 주장이 애초에 근거 위에 서 있지 않기 때문이다.
"한자어는 한자를 알아야 안다, 동음이의어가 헷갈린다, 전통이 끊긴다" 하는 한자파 주장들은 실증 자료 앞에서 번번이 무너졌다. 그런데도 몇 해에 한 번씩 똑같은 얼굴로 되살아난다. 근거로 세운 주장이라면 근거가 무너질 때 함께 무너져야 하는데 무너지지 않는다면 그것은 주장이 아니라 교리다.
한자는 높고 한글은 낮다는 믿음, 한자를 모르면 교양이 없다는 믿음이 우리 문화의 디엔에이처럼 몸에 박혀 있다. 교리는 논박으로 바뀌지 않는다. 그래서 그 교리가 어디서 왔고 이 나라에 무엇을 남겼는지를 먼저 보아야 한다.
실학자들조차 한자 교리주의에 갇혀
조선 시대 한자는 글자가 아니라 신분이었다. 과거는 한문으로 치렀고, 벼슬과 명예가 모두 그 글자 뒤에 있었다. 한자를 아는 사람은 위로 올라갔고 모르는 사람은 아래에 머물렀다. 출세와 살림살이의 절대 잣대가 글자였기에, 한자를 받드는 일은 합리가 아니라 생존이었다. 생존이 여러 대 이어지면 신앙이 된다.
그 신앙이 얼마나 깊었는지는 가장 깨어 있던 사람들을 보면 안다. 18, 19세기 실학자들은 신분 제도를 비판하고 상공업을 일으키자고 외쳤다. 그러나 그 외침은 모두 한문으로 쓰였다. 정약용은 오늘날 책으로 118권에 이르는 저술을 남겼지만 백성이 읽을 수 있는 한글로는 한 권도 쓰지 않았다.
어린이 교재 <아학편>도 한자를 더 잘 가르치려는 책이었다. 박지원은 당대 으뜸 문장가였지만 한글로 쓴 글을 한 편도 남기지 않았고, 한글을 배우지 않았다고 스스로 밝혔다. 박제가는 한 걸음 더 나아가 <북학의>에서 아예 중국말을 공용어로 삼고 우리말을 버리자고까지 했다.
이분들은 어리석은 사람이 아니었다. 오히려 그 시대를 대표하는 지식인이었다. 그런 사람들조차 세종이 만든 글자를 돌아보지 않았다는 사실이 한자 교리주의의 무서움이다. 교리는 합리를 뛰어넘는다. 가장 합리적인 사람의 눈도 가린다.
지식을 백성에게 돌려주지 못한 나라
교리의 대가는 지식의 독점이었다. 한문으로만 쓴 지식은 한문을 아는 소수 안에서만 돌았다. 농사법도, 의술도, 세상 돌아가는 이치도 백성에게는 닿지 않았다. 실학자들이 그토록 외친 '실용'은 백성이 읽을 수 없는 글자 안에 갇혀 실용이 되지 못했다. 지식은 있었으나 힘이 되지 못한 것이다.
같은 시기 일본은 다른 길을 갔다. 일본도 한자 문화권이었지만 가나를 섞어 서양 책을 쏟아지듯 번역했고, 그 번역서를 읽는 사람의 폭을 넓혔다. 메이지 초기 <학문의 권장>은 수십만 부가 읽혔다. 지식이 대중에게 퍼지자 산업이 서고 군대가 강해졌다. 조선에는 세종이 만든, 세계에서 가장 쉬운 글자가 이미 400년 전부터 있었다. 그러나 한자 교리가 그 글자를 이류 문자로 문자답지 않은 문자로 자리매김했다.
이 땅에서 한글만으로 지식을 풀어 쓴 첫 대중 교과서는 조선 선비가 아니라 미국 청년 헐버트가 썼다. 한국 나이 23세에 한국에 와서 28세 무렵에 쓴 1891년 <사민필지>에서 그는 조선 사람들이 이 좋은 글자를 업신여긴다고 안타까워했다. 나라가 국문을 주류 공식 글자로 선언한 것은 1894년 갑오개혁에 이르러서였다. 너무 늦었다. 그때는 이미 조선은 일본의 먹잇감으로 전락해가고 있었다.
일제 식민 지배의 원인을 한 가지로 말할 수는 없다. 제국주의의 탐욕, 열강의 거래, 조정의 무능, 당쟁과 세도 정치가 얽혀 있다. 분단과 6·25 전쟁 또한 냉전이라는 세계 질서가 낳은 것이다. 백성이 글을 모르니 세상을 모르고, 세상을 모르니 나라가 어디로 끌려가는지도 몰랐다.
1446년 마차 같은 문자(한자)를 쓰던 시절에, 자전거 같은 문자(일본 가나 문자), 자동차같은 문자(로마자)를 쓰던 시절에 세종은 비행기 같은 문자, 훈민정음 곧 한글을 만들었지만 지배층은 한문으로 저희끼리 다투다가 나라를 넘겼다. 나라를 잃은 겨레는 스스로 나아갈 길을 정할 힘이 없었고, 해방 뒤 그 빈자리를 강대국이 갈라 차지했다. 분단은 그렇게 왔고, 전쟁은 분단에서 왔다.
지식의 대중화에 실패한 나라가 지식의 대중화에 성공한 나라의 먹잇감이 된 것이다. 그 실패의 한복판에 한자 교리주의가 있다. 열 가지 원인이 있다 해도 백성이 그에 맞설 힘을 기르지 못하도록 눈을 가린 것은 글자의 벽이었다. 그리고 그 비극은 지금도 휴전선으로 이 땅에 그어져 있다.
교리는 논박이 아니라 시간과 사실로 무너진다
오늘 초등 교과서에 한자를 넣자는 분들은 조선 선비가 아니다. 그러나 그 주장을 받치는 믿음은 정약용과 박제가의 믿음과 다르지 않다. 한자를 알아야 제대로 된 사람이고, 한글만으로는 무엇인가 모자란다는 믿음이다. 그 믿음이 '문해력'이라는 새 옷을 입고 다시 어린이 교과서로 손을 뻗고 있다. 문해력은 글을 읽고 생각을 나누는 힘이지 한자를 아는 힘이 아니다.
교리는 논박으로 무너지지 않는다. 하지만 교리가 설 자리를 없앨 수는 있다. 한글로 배운 세대가 세계 최고 수준의 문해력과 문화를 만들어 내는 사실, 한글로 쓴 법률과 과학과 문학이 날마다 쌓이는 사실, 세계가 한글을 배우러 오는 사실이 그 일을 한다. 우리가 할 일은 그 사실을 꺾임 없이 만들고, 기록하고, 교실과 교과서를 교리로부터 지켜 내는 일이다.
세종은 "글 모르는 백성이 말하려는 것이 있어도, 끝내 제 뜻을 능히 펼치지 못하는 사람이 많다"라고 하며 이를 가엾게 여겼다. 그 뜻을 저버린 역사가 어떤 값을 치렀는지 우리는 이미 알고 있다. 그 값을 우리 아이들에게 다시 치르게 할 까닭은 없다. 국가교육위원회는 초등 교과서 한자 표기 방안을 거두어야 한다.
덧붙이는 글 | 11월 11일 페이스북에 올린 글을 다듬은 글이다. 필자는 문해력과 한글 관련 박사학위 3개와 관련 논문 150여 편을 발표한 이 분야 전문 학자이자 한글운동가이다.