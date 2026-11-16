300년 된 논산 옛집에 가을이 깊어갈 때

"강화에도 고택이 있죠? 어디가 떠오르시나요?"

"철종 임금의 잠저인 용흥궁, 그리고 철종 외가 정도 아닐까요?"

큰사진보기 ▲노성산 자락에 아늑하게 안긴 명재고택의 가을. 노랗게 물든 은행나무와 가을 빛깔이 고택의 고즈넉함을 살포시 감싸 안고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"산줄기를 따라 노성산성을 축조했고, 왼쪽에 노성향교, 오른쪽에 궐리사가 자리하고 있죠."

큰사진보기 ▲석축 위에 나직이 들어앉은 고택의 사랑채. 권위를 부리지 않으면서도 기품을 잃지 않는 조선 사대부 건축의 당당한 자태를 연볼 수있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"강화 용흥궁이나 철종 외가는 사람이 살지 않는 유적이지만, 여기 명재고택은 윤증 선생의 후손이 지금도 실제 거주하는 생활 공간입니다. 사생활을 배려하며 예를 갖추어 둘러보아야 합니다."

"이분이 바로 윤증 선생의 후손 윤완식 선생님이세요. 지금도 이 고택을 지키며 살고 계시지요."

"오늘 우리 집에 단순한 관광이 아닌, 깊이 있는 문화 답사를 오신 분들이니 특별히 안으로 초대하겠습니다."

큰사진보기 ▲강화와 논산을 잇는 역사문화 답사의 뜻깊은 순간. 명재고택 앞에서 300년 옛집의 온기와 선비 정신을 함께 나누며 윤증 선생 종손과 함께 단체 기념사진을 남겼다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이 벽 아래를 유심히 보세요. 사랑방 마루에 앉아 있으면 대문 안으로 들어서는 손님의 허리 아래 모습과 발걸음이 이 벽 아래 공간으로 살짝 비쳐 보입니다. 누구인지 얼굴을 마주하기 전에 어떤 손님이 찾아왔는지 미리 알아챌 수 있는 정교한 구조지요."

큰사진보기 ▲사생활과 예절을 배려한 명재고택 특유의 중외벽과 대문. 솟을대문 대신 기와담을 두고, 밖에서 들어오는 손님의 발걸음을 미리 살피게 한 기발한 구조였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기 처마 쪽에 옅게 남은 그을림 자국이 보이시죠?"

큰사진보기 ▲들창을 열자 노성산의 시원한 바람과 함께 후원의 풍경이 안채 깊숙이 선물처럼 들어왔다. 후원의 장독대가 인상적이었다 ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 후원이 훤히 보이고 장독대가 한눈에 들어오네요! 너무 멋집니다. 당장이라도 푹 익은 씨간장 냄새가 바람을 타고 풍겨오는 것 같아요."

큰사진보기 ▲기와담장 너머로 단풍과 어우러져 펼쳐진 수많은 장독대. 노란 은행잎과 붉은 백일홍, 그리고 묵직한 오가리 항아리들이 모여 고택 늦가을 아름다움을 보여주었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아름다운 고택을 이토록 정성껏 지켜주셔서 고맙습니다. 오래오래 이 고즈넉한 옛 모습을 간직해 주세요."

큰사진보기 ▲기와담장 너머로 단풍과 어우러져 펼쳐진 수많은 장독대. 노란 은행잎과 붉은 백일홍, 그리고 묵직한 오가리 항아리들이 모여 고택 늦가을 아름다움을 보여주었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

논산이라 하면 흔히 백제 최후의 충절과 호국 정신이 서린 상징적인 도시를 떠올린다. 지난 7일, 이번 여행에서는 자연 지형을 최대한 활용해 쌓은 산성을 둘러보려는 기대도 컸다. 노성산성과 강화산성을 직접 견주어 보지 못하는 짧은 일정이 내심 아쉬웠다. 하지만 그 아쉬움을 품고 접어든 노성산 아래에서 조선 중기 호서지방의 전형적인 양반가옥인 명재고택을 만났다.우리 여행의 길잡이 황평우 교수가 고개를 끄덕였다. 용흥궁이나 철종 외가는 철종이 실제 삶을 일구었던 거주 공간이라기보다는, 강화도령 이원범이 왕위에 오른 뒤 왕실의 격식에 맞춰 새로 지은 기와집이었다. 반면 논산 노성산 자락의 명재고택은 조선 숙종 때 대학자이자 소론의 영수였던 명재 윤증 선생의 삶과 철학, 그리고 자연을 거스르지 않는 실용의 미학이 담긴 집이다.고즈넉하게 자리 잡은 고택 앞에 서자, 황 교수는 노성산을 가리키며 말을 이어갔다.황 교수의 손짓을 따라 시선을 옮기니 노성산 자락이 명재고택을 안온하게 감싸 안는 형국이 눈에 들어왔다. 산성은 뒤편에서 호국과 역사의 무게를 묵직하게 받치고, 향교와 궐리사는 양옆에서 학문의 기운을 더한다. 그 가운데 명재고택은 결코 드러내어 자랑하지 않고 산자락 곁에 나직하게 자리하고 있다.조선 숙종 때 임금이 여러 차례 벼슬을 내렸음에도 극구 사양하고 평생 초야에 남아 '백의정승'으로 불렸던 명재 윤증 선생. 평생 학문과 후학 양성에 힘쓴 선생을 위해 제자들이 뜻을 모아 이 집을 지었다고 전해진다. 선생은 집이 너무 크다고 여겨 상시 거처로 삼지 않고, 주로 강학할 때 잠시 머물렀다고 한다.오늘날 고택은 솟을대문이나 높은 담장 없이 바깥에서도 집안이 훤히 들여다보이는 개방적인 모습을 하고 있다. 처음부터 담장과 솟을대문이 없었던 것은 아니며, 후대에 이를 헐어냈다고 한다. 권위를 내세우기보다 실용과 절제를 중시했던 선생의 삶을 떠올리게 하는 모습이다.고택 입구에 들어서기 전, 황 교수가 우리 일행을 돌아보며 나직이 당부했다.그 말이 채 끝나기도 전, 웅웅거리던 예초기 소리가 잦아들더니 땀에 젖은 옷차림으로 기계를 짊어진 분이 평상복으로 갈아입고 우리 곁으로 걸어 나왔다. 슬그머니 길을 비켜서려는데, 황 교수가 반갑게 악수를 나누었다.도포를 입은 관념 속 선비가 아니라, 300년 내력이 서린 종가를 지키기 위해 예초기를 들고 땀 흘리는 현실의 후손을 만난 것이다. 윤증 13대 종손 윤 선생은 땀을 닦아내며 우리 일행을 반갑게 둘러보았다.뜻밖의 환대에 일행 모두가 반가워했다. 고택의 문턱을 넘어서는 순간, 오래된 집에 얽힌 이야기가 하나둘 펼쳐지기 시작했다.종손의 안내를 따라 들어선 고택에는 자연을 활용한 선조들의 생활 지혜가 곳곳에 배어 있었다. 계절에 따른 태양 고도로 시간을 읽는 자연 해시계부터, 노성산 바람을 집 안으로 끌어들이는 담장의 높낮이와 틈새까지 조상들의 안목이 눈앞에 생생했다. 종손은 사랑채 앞 특유의 내외벽 구조 앞에서 걸음을 멈추었다.굳이 솟을대문으로 권위를 내세우지 않으면서도, 주인이 미리 마음의 준비를 하거나 사생활을 보호할 수 있게 한 선비들의 실용적인 지혜에 탄성이 절로 나왔다. 이어 한참을 설명하던 종손이 사랑채 한쪽 처마 밑을 가리켰다. 그의 표정이 이내 숙연해졌다.오랜 세월에 빛바랜 목재 사이로 검은 그을림의 흔적이 아련하게 남아 있었다. 한국전쟁의 참혹한 포화 속에서 하마터면 잿더미가 될 뻔했으나, 조상들의 덕과 마을 사람들의 도움으로 기적처럼 지켜냈다고 한다. 그을림은 고택이 온몸으로 견뎌낸 전쟁의 상흔이자, 오랜 세월 이 집을 지켜온 사람들의 이야기를 간직한 흔적이었다.이어 우리를 안채까지 안내한 종손은 대청마루 뒷벽에 달린 들창을 훌쩍 열어 보였다.창을 열자 노성산 언덕에서 내려온 서늘한 바람이 안채를 상쾌하게 통과하는 듯했다. 언덕을 따라 이어진 후원의 능선이 고택에 또 다른 멋스러움을 더해주었다.안채에 딸린 좁은 방 두세 개가 이어져 있었는데, 각 방에서 문을 열 때마다 펼쳐지는 바깥 풍경은 그림같았다. 노랗게 물든 은행나무와 배롱나무, 그리고 500여 개의 어마어마한 항아리가 줄지어 선 장독대가 이보다 더 멋스러울 수 없었다.우리는 안채를 나와 천천히 뜰을 걸었다. 고택의 마당과 구석구석에는 이미 가을이 깊게 무르익어 있었다. 자연을 거스르지 않는 300년 옛집에서 이토록 아름다운 가을의 정취를 만끽할 수 있다니, 마음 깊은 곳에서 찬탄이 흘러나왔다.답사를 마치고 돌아서는 길, 종손이 대문 앞에서 가볍게 손을 흔들며 배웅해 주었다. 우리 일행은 마음을 담아 입을 모아 인사를 건넸다.뒤돌아본 명재고택의 처마 끝 너머로, 노성산의 맑은 가을 하늘이 드높고 참으로 청명했다.