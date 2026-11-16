'물건 사지 말라'는 스카프 아저씨... 외신도 주목한 인기 비결

큰사진보기 ▲지난 6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’ 또는 ‘스카프리오’. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

서울 남대문시장 '스카프 아저씨'의 엄청난 인기가 외신에도 소개됐다.최근 소셜미디어를 통해 유명 인사가 된 이른바 '남대문 스카프 아저씨'는 스카프 6장을 1만 원에 파는 평범한 시장 상인이지만, 그를 보기 위해 전국에서 사람들이 찾아오고 몇 시간 넘게 줄을 서는 진풍경이 벌어지고 있다.미국 CNN은 15일(현지시간) '한국의 스카프맨이 손님들에게 물건을 사지 말라고 하지만, 그럼에도 사람들이 줄을 서고 있다'라는 흥미로운 제목으로 스카프 아저씨의 인기를 전했다.그러면서 "일반적인 상인들은 어떻게든 물건을 팔려고 하지만, 이 상인은 오히려 손님들에게 스카프가 필요 없다고 설득한다"라며 "손님들의 쇼핑 습관을 비웃고, 때로는 아예 장사를 접겠다고 말하기도 한다"라고 설명했다.이어 "어쩌면 역발상 심리(reverse psychology)일지도 모르지만, 효과는 확실하다"라며 "그의 작은 가게에는 수많은 사람이 몰려들고, 그의 한국어 농담을 이해하지 못하는 외국인 관광객들도 찾아온다"라고 덧붙였다.또한 남대문시장은 서울에서 가장 유명한 전통 시장으로 상인과 손님이 서로 얼굴을 맞대고 흥정하며 관계를 쌓아가는 곳이라며 사람들이 이 가게를 찾아가는 진짜 이유는 스카프 자체가 아니라 스카프 아저씨의 말투와 유머를 듣기 위해서라고 전했다.영국 <가디언>도 이 상인이 이름을 공개하지 않아 '스카프 아저씨(scarf ajeossi)'로 불리며, 잘생긴 외모와 매력으로 '스카프리오'라는 별명도 있다면서 "손님들에게 물건을 사지 말라는 독특한 영업 방식으로 전국적인 인기를 얻고 있다"라고 소개했다.그러면서 "애정 어린 솔직함과 유쾌한 장사로 소셜미디어에서 엄청난 스타가 되었다"라며 "손님들과 유튜버들이 그를 보기 위해 몰려들고, 그가 나온 영상은 온라인에서 수백만 조회수를 기록하고 있다"라고 설명했다.그러나 시장 방문객이 급격히 늘어나면서 우려도 나온다. <가디언>은 "남대문시장의 좁은 골목에 사람들이 몰리면서 경찰이 출동해 인파를 정리하고, 스카프 아저씨는 여러 차례 영업을 중단해야 했다"라며 지금은 영업시간 안내도 중단하고 사설 경비 인력까지 고용한 상황을 전했다.주변 상인들의 반응도 엇갈린다. 방문객 늘어나 시장에 활기를 불어넣는다는 긍정적인 시각이 있는 반면, 특정 점포에만 인파가 몰리면서 다른 상점의 영업을 방해한다는 불만도 있다.스카프 아저씨의 가게와 몇 미터 떨어진 곳에서 신발을 파는 한 상인은 "(가게 앞) 통로가 막혀서 정말 힘들다. 장사가 잘 안된다"라며 "사람들이 많이 오니까 주변은 괜찮지만, 문제는 근처 가게들이 피해를 본다는 것"이라고 말했다.또한 일부 방문객은 시장에 와서 물건을 사지 않고 단지 스카프 아저씨를 유튜브나 소셜미디어에 올리려고 촬영하거나, 얼굴만 보기 위해 찾아온다고 지적했다.반면 스카프 아저씨 가게 바로 옆에서 스카프를 판매하는 또 다른 상인은 "시장에 사람들이 많이 오니까 시장 전체적으로는 좋은 일"이라며 시장의 식당과 카페, 노점상들도 혜택을 본다고 말했다. 다만 "혼잡 문제는 걱정된다"라며 우려를 나타냈다.스카프 아저씨도 이런 분위기에 부담을 느끼는 듯하다. CNN은 "이번 주에 사흘 연속으로 방문했으나, 마지막 날에야 스카프 아저씨가 상점 문을 닫는 모습을 잠깐 볼 수 있었다"라며 그가 CNN을 포함해 수많은 언론의 인터뷰 요청을 거절했다고 전했다.이어 "요즘은 모두가 인플루언서가 되기를 바라거나, 그런 기회가 생긴다면 기꺼이 받아들이려는 분위기"라며 "하지만 스카프 아저씨는 그런 꿈을 좇는 것 같지는 않다"라고 설명했다.그러면서 "소셜미디어가 누구나 스타로 만들어주는 시대에 스카프 아저씨는 자신의 물건은 살 가치가 없다고 말하는 이상하면서도 효과적인 방법으로 인기를 얻었다"라며 "상점 앞에 길게 늘어선 줄을 보면 손님들은 그의 말을 듣지 않는 것 같다"라고 덧붙였다.